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ADATA S107 serisi flash diskler USB 3.0 hızıyla dayanıklılığı birleştiriyor

7 yıl
3,2b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND bellek ürünlerinin lider üreticilerinden ADATA, USB 3.0 bağlantısına sahip yeni S107 serisini duyurdu.

S107 serisi bellekler SuperSpeed USB 3.0 bağlantı standardına sahip olmasının yanında şoka dayanıklı tasarım anlayışına radikal bir yaklaşım getiriyor. Askeri şok dayanıklılık standardına göre hazırlanan S107'nin dışı zor şartlara dayanacak şekilde silikon plastik maddeden imal edildi. Model 1 metrede 20 dakikaya kadar su geçirmezliğini muhafaza edebiliyor.

Tasarım renkleri kızıl ve mavi olarak belirlenen S107 spor bir görünüm sunuyor. 8GB, 16GB ve 32GB boyutlarında satışa sunulacak serinin fiyat ve satış tarihi açıklanmadı. Veri hızları ise şöyle:

BoyutOkumaYazma
8GB95 MB/s15 MB/s
16GB100 MB/s25 MB/s
32GB100 MB/s50 MB/s

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xpugur 7 yıl
@OverClocK1ng ... kendimle çelişmiyorum bence :) ... benim demek istediğim tamam adamın yorum yaptığı an itibari ile doğru olabilir ama yorum yapılmış sonra yazı düzeltilmiş ama yazı düzetildiği halde yani yazının doğru halini okuyanlar neden gelipte o yoruma + veriyor onu kastettim orda :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Anladım ama editör önce yazıyı diyelim eksik yaptı ve okuyan kişi de yukarıdaki gibi hızlarını belirtin diye yazdı.

Fakat sonra editör gördü ve değişiklik yaptı ve o eklemeyi ekledi.

Bu durumda yorum yazan ve hızlarını belirtin diyen arkadaş salak durumuna mı düşüyor. Bence o kişi hâlâ haklı. Esas yaptığı hata ilk o mesajı yazarken alıntı yapacaktı ki niye öyle dediği anlaşılsın. Yapmadığı için böyle eleştrilere maruz kalıyor. Yoksa sen de haklısın.
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alpa07 7 yıl
Çok büyük deilmi.Biraz daha küçük olablirdi
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xpugur 7 yıl
bende artı verdim sana :=) link için :) ama benim yorumumu okumadığın için ekside verebilirdim :) ... benim en çok kızdığım şey bu tip haberlere reklam deniyo olması ...
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OverClocK1ng 7 yıl
xpugur ben de sana artı verdim kardeşim. Benim orada sana laf dememin sebebi şu:

Tamam sen mesajında demişsin zaten "Unutmuş olabilir" diye. Ama bu kendi yazdığınla çelişmiş. Ben o yüzden sana laf söyledim.

Yani şununla:
"yorum yapan şahsın yorumunu kim ne diye beğeniyor anlamadım!!?? yazıda okuma yazma hızları yazıyor işte"
cümlesi ile "Haberi yapan arkadaş okuma ve yazma hızlarını yazmış işte , bunlara ne oluyor" demek istemişsin.

Ama 1 satır altında da:

"adam yazarken okuma-yazma hızı diye ayırmayı unutmuştur olabilir"

demişsin. Bir üst satırda haberi yapanın doğru yaptığına inanıp o yorumu yapanın saçmaladığını düşünüp bir alt satırda da haberi yapan hata yapmış yazmışsın. Bir üstte yazdığınla bir altta yazdığın çelişmiş resmen.

Hele ki şu yazdığın:

bide sen gelip 100 mb/sn yi yazma hızı olarak düşünebiliyosan daha vahim ...

cümlesi var ki ben buna cevap olarak "Kingston 135Mb/Sn yazanı yapar da AData niye yapamasın" diye cevap verdim ki o cümlen tamamen mantıksız.

Ve ben sana Mantıksız Yorumun derken son yazdığın cümle için dedim.
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xpugur 7 yıl
@OverClocK1ng .. sende benim yazımı okumadan ne diye yorum yapıyon??? .. bende öyle olsada adam düzelttikten sonra yinede o yoruma oy verenlere laf söylüyorum ben ... ayrıca hazırlanan haberin de reklam olarak değerlendirilip öyle yoru myapılmasıda yanlış diyorum .. BENİM YAZDIKLARIMI Bİ OKU ÖNCE... ""adam yazarken okuma-yazma hızı diye ayırmayı unutmuştur olabilir ... "" yazmışım işte okuma yaqzman yokmu öyle olabilir belki diye belirtmişim ...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ne biliyorsun? Belki haberi koyan arkadaş ilk koyduğunda hızlarını sadeca 100Mb diye yazdı ve okuma mı yazma mı belirtmedi.
Hem belirtse idi erencexor arkadaş o yorumu yapar mıydı? Veya 4 kişi de buna katılır mıydı? Sanmıyorum.

Bence Ekrem arkadaşımız sonradan düzeltti. Olabilir böyle şeyler olur. Herkes haber editörü olur olmaz mükemmel olmuyor. Bir ustalaşma süreci var. Azıcık zaman tanıyalım.
Anlayışlı olalım..

Hem üstelik 100Mb yazma niye olmasın ki. Haberde "USB3.0 Hızıyla" diyor. Hızlı olduğu belirtildiğine göre ben de olsam 100Mb yazma olabilir diye düşünürüm.

donanimhaber.com/...

Al. Kingston. 225Mb okuma, 135Mb yazma. Arkadaş nerden bilsin 100Mb okuma mı yazma mı? Kingston 135 yazar da AData 100 yazamaz mı ?

Mantıksız yorumundan dolayı ben de sana -eksi verdim arkadaşım. Darılma, gücenme.
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xpugur 7 yıl
yorum yapan şahsın yorumunu kim ne diye beğeniyor anlamadım!!?? yazıda okuma yazma hızları yazıyor işte ... daha önce sayfaya baktığımdada okuma yazma hızları yazıyodu ve adamın yorumu +2 oydaydı şimdi +4 olmuş ..bende eksi oy veriğime göre en az 3 kiş iadamın yorumunu beğenmiş hiç yoktan yere... olayda reklam falan da yok tanıtırken markayı mı gizliycekler ne saçma yorumalr varya... adam yazarken okuma-yazma hızı diye ayırmayı unutmuştur olabilir ... bide sen gelip 100 mb/sn yi yazma hızı olarak düşünebiliyosan daha vahim ... bu hızla çok çok üst seviye usb bellekler anca sunuyor ...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
reklam kokan hareketler yapmayın arkadaşım yaw !
son kullanıcıları cahil yerine koyan ifadelerle
100MB hız diyorsunuzda bu okuma mı yoksa yazma hızı mı !?
daha açık ve net bir şey yazın ki okuduğumuzu anlayalım yani bi zahmet !
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