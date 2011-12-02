ADATA S107 serisi flash diskler USB 3.0 hızıyla dayanıklılığı birleştiriyor

Yüksek performanslı DRAM modülleri ve NAND bellek ürünlerinin lider üreticilerinden ADATA, USB 3.0 bağlantısına sahip yeni S107 serisini duyurdu.





S107 serisi bellekler SuperSpeed USB 3.0 bağlantı standardına sahip olmasının yanında şoka dayanıklı tasarım anlayışına radikal bir yaklaşım getiriyor. Askeri şok dayanıklılık standardına göre hazırlanan S107'nin dışı zor şartlara dayanacak şekilde silikon plastik maddeden imal edildi. Model 1 metrede 20 dakikaya kadar su geçirmezliğini muhafaza edebiliyor.





Tasarım renkleri kızıl ve mavi olarak belirlenen S107 spor bir görünüm sunuyor. 8GB, 16GB ve 32GB boyutlarında satışa sunulacak serinin fiyat ve satış tarihi açıklanmadı. Veri hızları ise şöyle:





Boyut Okuma Yazma

8GB95 MB/s15 MB/s

16GB100 MB/s25 MB/s

32GB100 MB/s50 MB/s