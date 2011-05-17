A-DATA, S551 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

Dünyanın en büyük bellek ve depolama çözümleri üreticilerinden A-Data, S511 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III desteği sunan yeni sürücülerde MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarına yer verilirken, kontrolcü olarak tercihin SandForce-SF2200 serisinden yana yapıldığı belirtiliyor. A-Data tarafından açıklanan teknik özellik bilgilerine göre, 550MB/saniye seviyesinde okuma ve 520MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunan sürücülerde 4K rastgele yazma performansı da 60,000 IOPS olarak belirtiliyor.

Uzun süreli kullanımda ideal performans değerlerini sunmayı sürdürmek için TRIM desteği ile gelen S551 serisi yeni SSD sürücülerinin kutu içeriğinden 3.5-inç dönüştürücü adaptör de çıkıyor. Bu önemli bir detay zira yeni modelleri bir kenara bırakırsak, pek çok bilgisayar kasasında 2.5-inç sürücü kurulumuna olanak tanıyacak sabit disk kafesi tasarımının olmadığını görüyoruz. İşte bu noktada üreticiler, dönüştürüc adaptör yardımıyla kullanıcıların 2.5-inç boyutundaki SSD sürücülerini, kasa içerisindeki 3.5-inç sürücü yuvasında kullanabilmelerine olanak tanıyorlar.

A-Data tarafından yakında satışa sunulması beklenen S551 serisi yeni SSD depolama sürücüleri ön sipariş listelerine 122.90 Avro (60GB), 212.90 Avro (120GB), 434 Avro (240GB) ve 1129 Avro (480GB) seviyesinden giriş yapmış durumdalar. A-Data'nın S551 serisi de dahil olmak üzere ürün gamındaki en son yenilikleri, 31 Mayıs'ta başlayacak Computex 2011 Fuarı'nda tanıtması bekleniyor.