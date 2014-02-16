Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ADATA'dan hem PC hem Android cihazlar için USB bellek

5 yıl
7,8b
1
13
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ADATA'dan hem PC hem Android cihazlar için USB bellek

Gün geçtikçe Android cihazlara yönelik olarak geliştirilen USB belleklerin sayısı daha da artıyor. USB çevrebirimi desteği sunan cihazlarda kullanılan bu bellekler sadece microUSB olduğu gibi hem USB hem de microUSB girişler ile de satışa çıkabiliyor.

Depolama konusunda faaliyet gösteren ADATA tarafından geliştirilen UD320, iki seçeneği birarada sunarak hem PC hem de Android kullanıcılarına hitap etmeyi başarıyor.

Android 4.1 ve üzeri cihazlara destek sunan ürün iki parçadan oluşuyor. Standart USB girişi olan parça asıl bellek kısmı ve 32GB depolama sunuyor. İkinci parça ise microUSB girişi ve asıl belleğe bir nevi koruma sağlıyor. Dilerseniz kapağını kapatarak minik bir USB bellek olarak da kullanabilirsiniz.

UD320 bellek kapasitesi az olan cihazlara ek bir alan sağlarken, adaptöre de ihtiyaç bırakmıyor. Fiyatı 26$ olan cihaz hali hazırda satışa sunulmuş durumda.

http://www.androidcentral.com/adatas-ud320-usb-otg-flash-drive-easy-way-store-and-move-files-across-all-your-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Maxthon 5 yıl
Aslen akıl dolu bir gol bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
bizim ülkemize 100 liradan gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falcon5234 5 yıl
kendi elinde microsd kart olan varsa
urun.gittigidiyor.com/...
kullanıyorum gayet başarılı ve kaba değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 5 yıl
32 GB' lığını kullanıyorum. Hızlı veri transferi yapıyor, küçük boyutu sayesinde taşıması kolay bir cihaz. Fakat plastik kalitesi çok iyi değil bence. Fiyatını hakediyor. Tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart- 5 yıl
Otg destegine ihtiyac yok dimi bunun icin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 5 yıl -BraveHeart-
-BraveHeart-
Otg destegine ihtiyac yok dimi bunun icin


Olmaz olurmu hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 5 yıl
Evet mini usb arkada olmalı ama bu şekilde de diğer cihazlar için otg adaptör olarak ta kullanılabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man Down 5 yıl
tasarım yanlış olmuş. asıl mini usb arka tarafta ufak olmalıydı ki telefona takınca fazla rahatsız etmesin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 5 yıl
Akıllıca düşünülmüş pratik bir ürün olmuş. Android cihazlara da takılabildiğini düşünürsek fiyatı cazip denebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Android...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SADIKs 5 yıl
Sony çıkarmıştı ama bu daha kullanışlı olmuş
Sonyninki birleşikti ve küçüktü
bunda başka usb bellekleri de telefona takabilirsin
tabi telefona virüs programı o zaman şart olur
boyutuda büyük değil anahtarlıkta taşınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7838 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, adata
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası... 5 yıl Uygulama Haber, haftanın en iyi ios oyunlarıyla karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim