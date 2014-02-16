ADATA'dan hem PC hem Android cihazlar için USB bellek





Gün geçtikçe Android cihazlara yönelik olarak geliştirilen USB belleklerin sayısı daha da artıyor. USB çevrebirimi desteği sunan cihazlarda kullanılan bu bellekler sadece microUSB olduğu gibi hem USB hem de microUSB girişler ile de satışa çıkabiliyor.





Depolama konusunda faaliyet gösteren ADATA tarafından geliştirilen UD320, iki seçeneği birarada sunarak hem PC hem de Android kullanıcılarına hitap etmeyi başarıyor.





Android 4.1 ve üzeri cihazlara destek sunan ürün iki parçadan oluşuyor. Standart USB girişi olan parça asıl bellek kısmı ve 32GB depolama sunuyor. İkinci parça ise microUSB girişi ve asıl belleğe bir nevi koruma sağlıyor. Dilerseniz kapağını kapatarak minik bir USB bellek olarak da kullanabilirsiniz.





UD320 bellek kapasitesi az olan cihazlara ek bir alan sağlarken, adaptöre de ihtiyaç bırakmıyor. Fiyatı 26$ olan cihaz hali hazırda satışa sunulmuş durumda.

http://www.androidcentral.com/adatas-ud320-usb-otg-flash-drive-easy-way-store-and-move-files-across-all-your-devices