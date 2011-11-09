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A-Data 8GB kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,4b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üretiminde Kingston'dan sonra sektörün ikinci büyük üreticisi olan A-Data, Premier serisi altında hazırladığı yüksek kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu. UDIMM formundaki modeli masaüstü bilgisayarlar, SO-DIMM formundaki modeli ise dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan DDR3 bellek modüllerinin her ikisi de 8GB.
Standart çalışma gerilimi olan 1.5v'de görev yapan modüller, 1333MHz hızında ve CL9 zamanlamalarında görev yapıyorlar. 4Gb (512MB) kapasiteli DRAM yongalarıyla donatılan bellek modüllerinde herhangi bir soğutucu kullanımına ise ihtiyaç duyulmamış. A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak olan modüllerin fiyatı ise 159.90 Avro.

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black_flood 8 yıl
bu firma hani ram üretimini bırakıp başka iş yapacaktı anlaşılan düşündüğü gibi gitmedi işler.
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Arranger. 8 yıl
1333Mhz - Cl9 için 160€ çok fazla.
150 liraya G-Skill F3-12800Cl6d-4Gbxh varken, gereksiz olmuş.
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dreamblue35 8 yıl
3-5 ay sonra ucuzlar
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b-master 8 yıl
bıraz daha ucuz yapsalarmıs kullanıslı olabırlıdı.
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Castiel 8 yıl
diğer sırketlerde cıkartınca normalı bulur ıyı haber artık 32 gb yapılabılıcek ev kullanıcı pc lerıde
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krmtrylcn 8 yıl
Biliyorum euro olduğunu. Pahalı maksadında söylemiştim.
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Solitude 8 yıl
Çok pahalı
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Cremiesto 8 yıl
_kerem
160€! One yaw...

160 euro
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krmtrylcn 8 yıl
160€! One yaw...
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