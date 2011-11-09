A-Data 8GB kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu

Bellek üretiminde Kingston'dan sonra sektörün ikinci büyük üreticisi olan A-Data, Premier serisi altında hazırladığı yüksek kapasiteli yeni bellek modüllerini duyurdu. UDIMM formundaki modeli masaüstü bilgisayarlar, SO-DIMM formundaki modeli ise dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan DDR3 bellek modüllerinin her ikisi de 8GB.

Standart çalışma gerilimi olan 1.5v'de görev yapan modüller, 1333MHz hızında ve CL9 zamanlamalarında görev yapıyorlar. 4Gb (512MB) kapasiteli DRAM yongalarıyla donatılan bellek modüllerinde herhangi bir soğutucu kullanımına ise ihtiyaç duyulmamış. A-Data tarafından ömür boyu garanti ile sunulacak olan modüllerin fiyatı ise 159.90 Avro.