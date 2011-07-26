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A-Data, 8GB ve 16GB kapasiteli XPG belleklerini satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data resmi tanıtımını bu ayın başında yaptığı XPG Gaming serisi yeni oyuncu belleklerini satışa sundu. 8GB kapasiteli DDR3 bellek modül ve bu modülün çiftinden oluşan 16GB kapasiteli kit olmak üzere iki seçenek sunan A-Data, her ikisi için de ömür boyu garanti veriyor.
1333MHz'de çalışan ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen bellekler, 1.35v geriliminde çalışıyor ve Alüminyum soğutucu ile geliyor.  AMD ve Intel platformlarında kullanılabilen yeni belleklerden 8GB'lık modül 174.90 Avro, 16GB'lık model ise 339.90 Avro etiket fiyatıyla alınabiliyor.

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escapethelife 8 yıl
1333Mhz de çalışan ramlere göre fiyatı biraz fazla gibi. 1600Mhz model çıkarıp bu fiyattan sunsalar gayet iyi olurmuş.
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Arranger. 8 yıl
Fiyat çok fazla. GSKILL F3-12800CL6D-4GBXH gibi 1600mhz Cl6 ramlar 170 lira civarı fiyatlara satılırken, bunu almak çok mantıksız.
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OverClocK1ng 8 yıl
Vayy 1.35 Volt.
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Chembond 8 yıl
Oyuncular için 16GB ram mi? Drift yapmak için F1 aracı kullanmak gibi birşey...
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renklem 8 yıl
tek 4Gb'likler ne zaman çıktı da 8GB'likler çıkmaya başladı maşa'allah. :)
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detroit21 8 yıl
Ömür boyu garantiye tr de dünyanin parasini mi vercem ? Kalsin ben 4 gb ramimle mutluyum .
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forumzeblebi 8 yıl
bu ne ya :(
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