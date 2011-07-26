A-Data, 8GB ve 16GB kapasiteli XPG belleklerini satışa sundu

A-Data resmi tanıtımını bu ayın başında yaptığı XPG Gaming serisi yeni oyuncu belleklerini satışa sundu. 8GB kapasiteli DDR3 bellek modül ve bu modülün çiftinden oluşan 16GB kapasiteli kit olmak üzere iki seçenek sunan A-Data, her ikisi için de ömür boyu garanti veriyor.

1333MHz'de çalışan ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen bellekler, 1.35v geriliminde çalışıyor ve Alüminyum soğutucu ile geliyor. AMD ve Intel platformlarında kullanılabilen yeni belleklerden 8GB'lık modül 174.90 Avro, 16GB'lık model ise 339.90 Avro etiket fiyatıyla alınabiliyor.