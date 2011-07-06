A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB ve 16GB kapasiteli yeni belleklerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Okulların kapanmasıyla oyunlara olan ilginin artacağını düşünen A-Data, XPG Gaming serisi DDR3 bellek ailesine iki yeni model ekliyor. Oyun odaklı sistemler için hazırlanan yeni modellerden 8GB kapasiteli modül, 1333MHz'de görev yapıyor ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor. 1.35v ile standart formdaki DDR3 bellekelrden daha az güç tüketen modülde Siyah renkli Alüminyum ısı dağıtıcı kullanıyor.
Daha yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyanlar için aynı modülün çiftiyle oluşturulmuş 16GB'lık özel bir DDR3 kiti de hazırlanırken, her iki çözüm için de ömür boyu garanti sunuluyor.
A-Data tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modül ve bellek kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa net bir açıklama yapılmadı.
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çok saçma ve berbat oyun için hiçbi awantajları olmaz
4 gb 2133+ mhz CL 9-x-x-x hızlarda çalışan ramler
çok çok iyidir oyun için
örnek
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
Tek modül 4 gb
bende 2gb ram var.söylediğin gibi bilgisayar oyunda 1.9a kadar çıkıyor.(ayrıca 8gb readyboots usbbellek takılı) makina düz yolda 900 mb yakıyor.aynı makinaya 1gb ram takınca boşta 550-600mb arası yakıyor.Sistem kendini belleğe göre ayarlıyor galiba? O yüzden fazla bellek her zaman iyidir.ama makinada hiçbir iş yapmıyorsanız 2gb yeterli.Ben rip yapıyorum ddr2 ramlerimi satıp ddr3e geçtim anakartım(ddr2-ddr3 combo) 4ten fazla desteklese 8gb ram almayı düşünüyorum.Oyuncuları bilmem ama makinadan performans isteyen işlemciden önce mutlaka SSD almalı.