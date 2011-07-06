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A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB ve 16GB kapasiteli yeni belleklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
1
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Okulların kapanmasıyla oyunlara olan ilginin artacağını düşünen A-Data, XPG Gaming serisi DDR3 bellek ailesine iki yeni model ekliyor. Oyun odaklı sistemler için hazırlanan yeni modellerden 8GB kapasiteli modül, 1333MHz'de görev yapıyor ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor. 1.35v ile standart formdaki DDR3 bellekelrden daha az güç tüketen modülde Siyah renkli Alüminyum ısı dağıtıcı kullanıyor.

Daha yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyanlar için aynı modülün çiftiyle oluşturulmuş 16GB'lık özel bir DDR3 kiti de hazırlanırken, her iki çözüm için de ömür boyu garanti sunuluyor.

A-Data tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modül ve bellek kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa net bir açıklama yapılmadı. 

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HAAltuntas 8 yıl
Bunu almaya niyetlensem bir de anakart almam gerekir :)..
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DH Misafiri 8 yıl
Win 7 x64 ıcın en ıdael ram oranı 8gb ramdır.12gb ram ise max sınır dıyebılırız ama 16gb hakıkaten abartı kacar.Ayrıca ramınız fazlaysa pagıng fıle ı kapamanızı onerıyorum.
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homebird 8 yıl
Nedense firmaların zikrettiği "oyuncular için" geyiği beni hep güldürmüştür.(Sanki bunu alınca "sıradan" kitlere fark atacak :D )
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H34RTL3SS 8 yıl
casper için üretilmiş bu ramler :)
çok saçma ve berbat oyun için hiçbi awantajları olmaz
4 gb 2133+ mhz CL 9-x-x-x hızlarda çalışan ramler
çok çok iyidir oyun için
örnek
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
donanimhaber.com/...
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séquestre 8 yıl
Bellekler coşmuş..
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Applejack 8 yıl
oyuncular 16gb rami ne yapsın pardon? server mı kuruyoruz evde biz anlamıyorum ki
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Wabbajack 8 yıl
turkprince
8 gb tek modülmü bu

Tek modül 4 gb
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heavenandhell1234 8 yıl
aaa çok iyi olmuş artık 10 farklı oyunu açıp kapamadan diğerine geçeriz D:
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turkprince 8 yıl
8 gb tek modülmü bu
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umutarslan.com 8 yıl
@osmanefeozkan
bende 2gb ram var.söylediğin gibi bilgisayar oyunda 1.9a kadar çıkıyor.(ayrıca 8gb readyboots usbbellek takılı) makina düz yolda 900 mb yakıyor.aynı makinaya 1gb ram takınca boşta 550-600mb arası yakıyor.Sistem kendini belleğe göre ayarlıyor galiba? O yüzden fazla bellek her zaman iyidir.ama makinada hiçbir iş yapmıyorsanız 2gb yeterli.Ben rip yapıyorum ddr2 ramlerimi satıp ddr3e geçtim anakartım(ddr2-ddr3 combo) 4ten fazla desteklese 8gb ram almayı düşünüyorum.Oyuncuları bilmem ama makinadan performans isteyen işlemciden önce mutlaka SSD almalı.
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CodeMachine 8 yıl
@osmanefeozkan sanırım Xp kullanıyorsun, vista veya win7 li sistemde 4gb altı ram düşüktür bence, ayrıca bu ramin fiyatı taş çatlasın 200 TL olur, ayrıca server sistemlerdeki ramler farklıdır ECC vs. özellikleri olan özel ramler kullanılır. aslında bu haberdeki ramlerin tek faklı yönü güç tüketimi ki zaten oyuncu olarak tanımlanan kişilerin ramin harcıyacağı elektriği veya oluşturacağı ısıyı düşüneceklerini sanmıyorum.
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