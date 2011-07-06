A-Data oyuncular için hazırladığı 8GB ve 16GB kapasiteli yeni belleklerini duyurdu

Okulların kapanmasıyla oyunlara olan ilginin artacağını düşünen A-Data, XPG Gaming serisi DDR3 bellek ailesine iki yeni model ekliyor. Oyun odaklı sistemler için hazırlanan yeni modellerden 8GB kapasiteli modül, 1333MHz'de görev yapıyor ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor. 1.35v ile standart formdaki DDR3 bellekelrden daha az güç tüketen modülde Siyah renkli Alüminyum ısı dağıtıcı kullanıyor.





Daha yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyanlar için aynı modülün çiftiyle oluşturulmuş 16GB'lık özel bir DDR3 kiti de hazırlanırken, her iki çözüm için de ömür boyu garanti sunuluyor.





A-Data tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modül ve bellek kitinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa net bir açıklama yapılmadı.