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AMD 1 milyondan fazla Fusion-A serisi işlemci sattı

7 yıl
5,4b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda, resmi lansmanı 15 Haziran'da yapılan LIano kod adlı Fusion-A serisi işlemcilerin şimdiye kadar bir milyondan fazla sattığını duyurdu. Üreticilere satışı Nisan ayında başlayan Fusion-A serisi işlemciler için AMD'nin finanstan sorumlu genel müdürü ve geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert, "İkinci çeyrekte 1 milyondan fazla Fusion-A serisi işlemci sattık. Yılın ikinci yarısı için oluşan güçlü talep ve SKU çeşitliliğine dayanarak, LIano'nun yükselişi Brazos'unkini (Fusion C ve E serisi) geçecektir." dedi. 
AMD'nin yılın ikinci yarısıyla ilgili oluşturduğu strateji, Fusion-A serisine olan güveni de gözler önüne seriyor. İçerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekteki AMD işlemci satışlarının %40-45'i kadarını AM3 formundaki Athlon II, Phenom II ve Sempron işlemcilerin oluşturması öngörülürken, son çeyrekte bu oranın radikal bir düşüş ile %15 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde Fusion-A serisi işlemcilerin AMD satışlarının %45-50'sini, Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX serisi işlemcilerin ise %20'sini oluşturması bekleniyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde ise AMD'nin son kullanıcı odaklı işlemci satışlarının %60'ını Fusion-A serisi işlemcilerin, kalan kısmı ise Bulldozer FX ve Fusion-E serisi işlemcilerin oluşturması öngörülüyor.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion-A serisi işlemcilerin mobil arenadaki en güçlü temsilcisi A8-3850MX. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 400x paralel işlemcili Radeon HD 6620G entegre grafik birimi ile donatılan işlemci 1.9GHz'de görev yapıyor. AMD'nin 30 Haziran'da pazara sunduğu masaüstü Fusion-A işlemcilerin en hızlısı ise A8-3850. Kaldı ki AMD şu an için masaüstünde A8-3850 ve A6-3650 modelleriyle temsil ediliyor ancak kısa süre içerisinde ürün gamına yeni modellerin eklenmesi bekleniyor. 
Fusion-A serisi işlemcilerin tamamında çift kanal bellek kontrolcüsü, PCIe Express kontrolcüsü ve her modelde olmasa da önemli bir kısmında çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Core 2.0 teknolojisine yer veriliyor.  Entegre grafik performansı en yüksek işlemci grubu olan Fusion-A serisi, CPU tarafında AMD'nin Soket AM3 işlemcilerindeki K10.5 mimarisini kullanıyor ancak önümüzdeki yıl ile birlikte işlemci tarafında Bulldozer mimarisini, GPU tarafında ise VLIW4 tasarımını temel alan ikinci nesil Fusion işlemcilerinin endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor. 

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Muhibbi- 7 yıl en beğenilen
Satıyo satıyoda bi göremedik AMD'nin yeni işlemcilerini kendi kendinemi satıyor anlamadımki
1 Yanıt Yanıtla +7
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tamtamam 7 yıl
Bu işlemcilerin masaüstü hedeflenerek üretildiğini sanmıyorum,notebook ve micro masaüstü için mükemmel çözüm olacaklardır.Kanımca amd bu iki pazarı hedefliyor.
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demircibu 7 yıl
Bu saatden sonra amdyi Neo bile kurtaramaz
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HAAltuntas 7 yıl
Atom mu? Fusion mu?
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Batuist 7 yıl
giriş seviyesi için mükemmel çözümler.. giriş seviyesi artık her eve yetecek düzeyde performansa sahip bir seviyeye yükseldi sayılır AMD sayesinde.. özelliklede harici ekran kartı almadan ciddi seviyede bir performansa sahip olabilmeniz bu konuda şimdiye dek intel çözümlerini düşündüğümüzde çok ciddi bir gelişme.. AMD elinde ki grafik çözümlerini çok iyi bir şekilde kullanmaya ancak 5 sene sonra atiyi satın aldıktan sonra yeni yeni başlıyor. işlemci mimarisinde bulldozer mimarisini kullanamaya başlayıncada ileride çok daha iyi bir sıçrama yapacaktır.
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FreeRun 7 yıl
kim alıyor bukadar işlemciyi yahu :)
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sadtneverdie 7 yıl
merak ettim haberin fotografı neden anasayfanın yarısını kaplayacak şekilde değiştirildi?
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Hobar 7 yıl
Bence masaüstü için pek makul değiller. Anca ofis pc kullanıcılarına uygun. Anakartları pahalı, performansları yeterli ama toplam fiyat olarak bakınca işlemci+ucuz anakart+orta seviye ekran kartı almayla eşdeğer nerdeyse. 70-80$ lık anakartlar çıkması lazım. 1-2 aya kadar ucuzlayacaktır ama şu an fiyatlar yüksek. Performans ihtiyacı çok olmayan insanlar için uygun görünüyor ancak onlar artık masaüstü pc kullanmıyorlar. İnsanlar günlük işler için dizüstü ve tablet almaya başladı artık. Dediğim gibi sadece ofis pc si olur bunlardan. İlerde bulldozerin içine gpu koyar ve gpunun hesaplama gücünden faydalanılabilirse o zaman performans seviyesi kullanıcılara hitap etmeye başlar. Ürünler Türkiyede satılmaya başlamış ama haberi olmayanlar var. Dh de alıpta test yapan kimse yok. Zaten masaüstü pc de işlemci içine gpu gömmeye başından beri karşıydım ben. Gerçi Amd ilerde bazı programlarda gpu gücünden faydalanmayı düşünüyor ancak şu an için gpu nun anakart üzerinden alınıp işlemci içine taşınmasından başka pek bişey farketmedi. Bu intelin sandy bridge işlemcileri için de geçerli.

taşınabilir platformda ise performans testleri yeterliyken pil ömrü çok iyi görünüyor. Özellikle pil ömrü intele göre çok iyi durumda. Dizüstüler için uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
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M@U 7 yıl
1 milyon tane fusion işlemci satılmış mı yoksa hayrına dağıtılmış mı? Adamlar 1 milyon tane tek tür işlemci satıyorlar ama kâr yok. AMD'yi çözmenin imkanı yok. Bu kadar satış yaptığını açıklayıp hiç kâr yapamayan tek firma sanırım.
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iskambildestesi 7 yıl
diğer pc satıcılarıda satmaya başlamadan ve Turbo Core teknolojili a8 3800 ile a6 3600 gelmeden fiyatlar düşmez. şuan zaten iki yada üç satıcıda var. yani tekel değerindeler. zaten ortada fiyat düşürmeyi gerektiren çeşitlilikte yok. kaldıki tr nin kazık satış politikası var ortada. HB gibi yerler kampanya yaparsa alınır ancak.
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Tanarri 7 yıl
aynen satıyolarda nereye kimse satıo
bu arada benimde fusion dan kastım E350 yoksa diğer işlemciler bi işime yaramaz hesapta dl pc yapıcaktım atom dan daha uygun olucaktı ayrıca dahada iyi ama bi geldi türkiye hem az yerde var hemde 350tl den aşa değil heleki E350 işlemcili bi netbook alırım olmadı diyodum onlar hiç yok gelicek gibi de değiller heralde...
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OverClocK1ng 7 yıl
nadir_en
fusion çıksın artık da şu atomlardan kurtulalım laptoplarda!!!

Ya adam demiş: Fusion çıksın "ATOM" lardan kurtulalım. Bazıları da gidip işlemci linkleri vermiş.
"Atom" diyor adam okumuyor musunuz?
Benim arkadaş da Netbook alacaktı. Gidip 11" ekranlı Fusion 1.6 Ghz E350 işlemcili "NETBOOK" (parantez içinde yazıyorum ki gidip işlemci anlamayasınız diye) aradım bulamadım.
Haa şimdi belki gelmiş olabilir ama arkadaş da gidip 2 tane 2Tb disk aldı. Yani 2 ay sonra falan anca alırız ona da. Hem de bu arada üst modeller de gelmiş olur...
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Hobar 7 yıl

OverClocK1ng

nadir_en
fusion çıksın artık da şu atomlardan kurtulalım laptoplarda!!!

Ya adam demiş: Fusion çıksın "ATOM" lardan kurtulalım. Bazıları da gidip işlemci linkleri vermiş.

"Atom" diyor adam okumuyor musunuz?

Benim arkadaş da Netbook alacaktı. Gidip 11" ekranlı Fusion 1.6 Ghz E350 işlemcili "NETBOOK" (parantez içinde yazıyorum ki gidip işlemci anlamayasınız diye) aradım bulamadım.

Haa şimdi belki gelmiş olabilir ama arkadaş da gidip 2 tane 2Tb disk aldı. Yani 2 ay sonra falan anca alırız ona da. Hem de bu arada üst modeller de gelmiş olur...



İyi de Hp ve Sony ürünleri aylar önce geldi. Hatta sony olandan ben de aldım forumda incelemem de var.
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mav1li 7 yıl

OverClocK1ng

nadir_en
fusion çıksın artık da şu atomlardan kurtulalım laptoplarda!!!

Ya adam demiş: Fusion çıksın "ATOM" lardan kurtulalım. Bazıları da gidip işlemci linkleri vermiş.

"Atom" diyor adam okumuyor musunuz?





OverClocK1ng

Doğru da Sony'yi geç. Ben senin bir mesajında E350 işlemcili Sony'mden çok memnunum gibi bir yazı okumuştum ama Sony pahalı canım kardeşim.

Bize 2000 liralık değil 1000 liralık cihaz lazım. Varsa 11" ekranlı E350 li Sony göster hemen alalım...

Zaten iki kişi link vermiş. O bazılarından biri ben oluyorum.

Kimin okumadığı belli. İşlemci linkleri satan görmedim diyenlere verildi. Tabi okumadığın için bunun farkında değilsin. Forumda ne kadar boş konuşan var.

Aşağıdaki linkler beş dakikalık aramanın sonuncunda bulunmuştur. Öyle boş boş konuşmayıp sağa sola laf atılacağına aranırsa bulunur. Niyet satın almak terine laf sokmak olduğu için ürünler göze girsede farkedilmez. Şimdi yok garantiydi paraleldi falan diye çamur atılır. Tekrar hatırlatayım. Önemli olan niyet. Yukarıdaki yazılardan niyetin satın almak olmadığı az çok anlaşılıyor.


11" sony e350 1150tl
istanbulbilisim.com.tr/...

11" sony e350 1250tl
dijitall.com/...

11" sony e350 1350tl
gold.com.tr/...
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WinteR 7 yıl
AMD için zor günler geliyor, grafik bölümü büyük zararda, işlemci bölümü de şirket profilindeki düşüşü değiştiremiyor, Fusion teknik olarak belki başarılı olablir ama ekonomik olarak intel'in önünü kesecek değil, bir de daha çıkmamış Bulldozer'lere şimdiden bel bağlanıyor, çok tehlikeli.
AMD işlemci satışlarının %40-45'i kadarını AM3 formundaki Athlon II, Phenom II ve Sempron işlemcilerin oluşturması öngörülürken, son çeyrekte bu oranın radikal bir düşüş ile %15 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde Fusion-A serisi işlemcilerin AMD satışlarının %45-50'sini, Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX serisi işlemcilerin ise %20'sini oluşturması bekleniyor

Amd kendi ayaklarını bağlıyor, genel olarak gördüğüm oyuncu profili ucuz AMD işlemci, güçlü ekran kartı yönünde, eski seriyle aynı CPU performansındaki Fusion'u + entegre grafik birimi sebebiyle 380 lira neden,kaç kişi versin, eğer mobil sektör içinse hiç şansları yok, bence yanlış bir hamle.
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