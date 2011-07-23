AMD 1 milyondan fazla Fusion-A serisi işlemci sattı

AMD ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda, resmi lansmanı 15 Haziran'da yapılan LIano kod adlı Fusion-A serisi işlemcilerin şimdiye kadar bir milyondan fazla sattığını duyurdu. Üreticilere satışı Nisan ayında başlayan Fusion-A serisi işlemciler için AMD'nin finanstan sorumlu genel müdürü ve geçici tepe yöneticisi Thomas Seifert, "İkinci çeyrekte 1 milyondan fazla Fusion-A serisi işlemci sattık. Yılın ikinci yarısı için oluşan güçlü talep ve SKU çeşitliliğine dayanarak, LIano'nun yükselişi Brazos'unkini (Fusion C ve E serisi) geçecektir." dedi.

AMD'nin yılın ikinci yarısıyla ilgili oluşturduğu strateji, Fusion-A serisine olan güveni de gözler önüne seriyor. İçerisinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekteki AMD işlemci satışlarının %40-45'i kadarını AM3 formundaki Athlon II, Phenom II ve Sempron işlemcilerin oluşturması öngörülürken, son çeyrekte bu oranın radikal bir düşüş ile %15 seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde Fusion-A serisi işlemcilerin AMD satışlarının %45-50'sini, Soket AM3+ formundaki Bulldozer FX serisi işlemcilerin ise %20'sini oluşturması bekleniyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde ise AMD'nin son kullanıcı odaklı işlemci satışlarının %60'ını Fusion-A serisi işlemcilerin, kalan kısmı ise Bulldozer FX ve Fusion-E serisi işlemcilerin oluşturması öngörülüyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Fusion-A serisi işlemcilerin mobil arenadaki en güçlü temsilcisi A8-3850MX. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 400x paralel işlemcili Radeon HD 6620G entegre grafik birimi ile donatılan işlemci 1.9GHz'de görev yapıyor. AMD'nin 30 Haziran'da pazara sunduğu masaüstü Fusion-A işlemcilerin en hızlısı ise A8-3850. Kaldı ki AMD şu an için masaüstünde A8-3850 ve A6-3650 modelleriyle temsil ediliyor ancak kısa süre içerisinde ürün gamına yeni modellerin eklenmesi bekleniyor.

Fusion-A serisi işlemcilerin tamamında çift kanal bellek kontrolcüsü, PCIe Express kontrolcüsü ve her modelde olmasa da önemli bir kısmında çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabilen Turbo Core 2.0 teknolojisine yer veriliyor. Entegre grafik performansı en yüksek işlemci grubu olan Fusion-A serisi, CPU tarafında AMD'nin Soket AM3 işlemcilerindeki K10.5 mimarisini kullanıyor ancak önümüzdeki yıl ile birlikte işlemci tarafında Bulldozer mimarisini, GPU tarafında ise VLIW4 tasarımını temel alan ikinci nesil Fusion işlemcilerinin endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.