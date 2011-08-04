AMD, 1.5 milyon Fusion LIano işlemci sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD resmi tanıtımını Haziran ayında yaptığı ve yaygın satışına Temmuz ayında başladığı LIano kod adlı Fusion A serisi işlemcileriyle kısa süre içerisinde 1,5 milyon adet satmayı başardı. Digitimes'ın anakart üreticilerine dayandırarak verdiği habere göre, Temmuz sonu itibariyle 1.3 milyon ile 1.5 milyon adet arasında bir seviyeye ulaşmış durumda. Dördüncü çeyrekte 7.5-8 milyon adetlik satış rakamına ulaşması beklenen Fusion-A serisi işlemcilerle özellikle dizüstü bilgisayar arenasında pazar payını arttıracağı düşünülen AMD'nin, masaüstünde ise Fusion-A serisine son çeyrekte daha ekonomik ve daha hızlı modeller eklemesi bekleniyor.
Şu an için dört çekirdekli modellerden oluşan ve son çeyrekte çift çekirdekli modellerinin de pazara girmesi beklenen Fusion-A serisi masaüstü işlemcilere ayrıca Black Edition serisi çarpan kilidi açık bir model daha eklenecek. Fusion-A8 3870 Black Edition olarak isimlendirilen yeni model, Bclk kilidi olmadığı için serinin hız aşırtma yetenekleri en gelişmiş modeli olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline göre 400x paralel işlemcili entegre DX11 grafik birimiyle gelen Fusion-A serisi işlemcilere ek olarak, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin de AMD'nin işlemci pazar payına katkı yapacağı belirtiliyor.
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2007'den bu yana &18-19 bandına sıkışan AMD LIano'lar sayesinde yeniden %20'lerin üzerini gördü. İntel yıllar sonra ilk kez AMD'ye pazar kaptırdı ve 79'lara düştü. Bu küçücük farkın milyar dolarlık CPU pazarındaki karşılığı dudak uçuklatır.
Haber Intel-AMD savaşının tekrar kızışmaya başladığını müjdeliyor, yani öyle "BOŞ" falan değil.
pclabs.com.tr/...
1,5 ayda 1300000 işlemci demek...
Günde 28000+ işlemci demek. AMD için gerçekten iyi rakam. Hele hele şu kriz ortamında.
adam tam rakam istiyor küsüratlı oldumu kabul etmiyor
tamam donanım haber istek üzerine bundan sonra satıs rakamlarıyla ilgili patent davalarıyla ilgili ve nokia nın cıkardıgı telefonlarla ilgili haber yapmasın
intel apple ipad iphone android tamam oldumu
Öte yandan Türkiye'de fusion'lu bilgisayar çeşidi bir elin parmaklarını geçmiyor.