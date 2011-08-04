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AMD, 1.5 milyon Fusion LIano işlemci sattı

7 yıl
9,6b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, 1.5 milyon Fusion LIano işlemci sattı
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AMD resmi tanıtımını Haziran ayında yaptığı ve yaygın satışına Temmuz ayında başladığı LIano kod adlı Fusion A serisi işlemcileriyle kısa süre içerisinde 1,5 milyon adet satmayı başardı. Digitimes'ın anakart üreticilerine dayandırarak verdiği habere göre, Temmuz sonu itibariyle 1.3 milyon ile 1.5 milyon adet arasında bir seviyeye ulaşmış durumda. Dördüncü çeyrekte 7.5-8 milyon adetlik satış rakamına ulaşması beklenen Fusion-A serisi işlemcilerle özellikle dizüstü bilgisayar arenasında pazar payını arttıracağı düşünülen AMD'nin, masaüstünde ise Fusion-A serisine son çeyrekte daha ekonomik ve daha hızlı modeller eklemesi bekleniyor.

Şu an için dört çekirdekli modellerden oluşan ve son çeyrekte çift çekirdekli modellerinin de pazara girmesi beklenen Fusion-A serisi masaüstü işlemcilere ayrıca Black Edition serisi çarpan kilidi açık bir model daha eklenecek. Fusion-A8 3870 Black Edition olarak isimlendirilen yeni model, Bclk kilidi olmadığı için serinin hız aşırtma yetenekleri en gelişmiş modeli olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline göre 400x paralel işlemcili entegre DX11 grafik birimiyle gelen Fusion-A serisi işlemcilere ek olarak, 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin de AMD'nin işlemci pazar payına katkı yapacağı belirtiliyor.
AMD, 1.5 milyon Fusion LIano işlemci sattı
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mugurgok 7 yıl
Bu firmanın hala zarar açıklaması ne kadar dramatik
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hacı.basat 7 yıl
Via nano işlemcilerinin satış rakamını merak ettim şimdi, gerçi Via satışları yeni patlıyor, önümüzdeki ay belli olur. Via bulamayan Amd alacaktır, atomu halen alan kalmamıştır.
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mundt 7 yıl
iyi satış yapmışlar, gelirlerini arttırsınlar da arge olayına daha fazla para ayırabilirler o zaman intelin üst düzey i7 gibi işlemcilerine kafa tutabilecek işlemciler geliştirebilsinler, gerçi bulldozerler yolda bakalım performans olarak ne iş çıkarabilecekler göreceğiz.
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Foxbat 7 yıl
Haberde anlatılmak istenen şey AMD'nin Fusion'lar sayesinde satışlarının önceki dönemlere göre dramatik bir şekilde artmasıdır. İntel'in ayda 1.5 milyon işlemci satmasının haber değeri yok, zaten hep yaptığı şey. Fakat bu durum AMD için yeni sayılır.
2007'den bu yana &18-19 bandına sıkışan AMD LIano'lar sayesinde yeniden %20'lerin üzerini gördü. İntel yıllar sonra ilk kez AMD'ye pazar kaptırdı ve 79'lara düştü. Bu küçücük farkın milyar dolarlık CPU pazarındaki karşılığı dudak uçuklatır.
Haber Intel-AMD savaşının tekrar kızışmaya başladığını müjdeliyor, yani öyle "BOŞ" falan değil.
pclabs.com.tr/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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DigitalWorld 7 yıl Foxbat
Foxbat

Haberde anlatılmak istenen şey AMD'nin Fusion'lar sayesinde satışlarının önceki dönemlere göre dramatik bir şekilde artmasıdır. İntel'in ayda 1.5 milyon işlemci satmasının haber değeri yok, zaten hep yaptığı şey. Fakat bu durum AMD için yeni sayılır.
2007'den bu yana &18-19 bandına sıkışan AMD LIano'lar sayesinde yeniden %20'lerin üzerini gördü. İntel yıllar sonra ilk kez AMD'ye pazar kaptırdı ve 79'lara düştü. Bu küçücük farkın milyar dolarlık CPU pazarındaki karşılığı dudak uçuklatır.
Haber Intel-AMD savaşının tekrar kızışmaya başladığını müjdeliyor, yani öyle "BOŞ" falan değil.

pclabs.com.tr/...



1,5 ayda 1300000 işlemci demek...

Günde 28000+ işlemci demek. AMD için gerçekten iyi rakam. Hele hele şu kriz ortamında.
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murat2O98 7 yıl
sadtneverdie
1.5 milyona ulaştı diye başlık atıp haber içinde 1.3-1.5 milyon arası demeniz ne kadar enteresan. Her 500 binde bir haber mi yapacaksınız?

adam tam rakam istiyor küsüratlı oldumu kabul etmiyor
tamam donanım haber istek üzerine bundan sonra satıs rakamlarıyla ilgili patent davalarıyla ilgili ve nokia nın cıkardıgı telefonlarla ilgili haber yapmasın
intel apple ipad iphone android tamam oldumu
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Foxbat 7 yıl
1.5 ayda 1.3 milyonluk satış Fusion'un başarılı bir ürün olduğunu gösteriyor. AMD bu gidişle 2006 öncesi günlerine dönebilir.
Öte yandan Türkiye'de fusion'lu bilgisayar çeşidi bir elin parmaklarını geçmiyor.
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sadtneverdie 7 yıl
1.5 milyona ulaştı diye başlık atıp haber içinde 1.3-1.5 milyon arası demeniz ne kadar enteresan. Her 500 binde bir haber mi yapacaksınız?
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