AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini duyurdu

Donanım dünyasının gözü duyuracağı 3. nesil Ryzen işlemcileri nedeniyle AMD’nin üzerinde. Öte yandan firma Ryzen Pro ailesini mevcut mimariyle güncellemeye devam ediyor. Ryzen Pro yongalarının mobil seçenekleri artan verimlilik ve performans değerleriyle duyuruldu.
Zen mimarisi üzerinde şekillenen 2. nesil mobil Ryzen Pro işlemcileri rakibine kıyasla %16 daha fazla performans vaadederken arttırılmış verimliliğiyle de uzun süre mobil kalmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. 12 nm sürecinden geçen modelleri barındıracak dizüstülerde 12 saate varan ofis kullanımı ya da 10 saate ulaşan video oynatımı mümkün olacak.
Ryzen 7 PRO 3700UListenin tepesinde yer alan Ryzen 7 PRO 3700U 4 çekirdek 8 izlekli bir yapıda ve 15 watt’lık TDP’sinin içerisinde 10 üniteli Vega GPU’sunu da barındırıyor. L2+L3 önbelleklerinin toplamı 6 MB’ı bulan yonga 2.3 GHz’den 4 GHz’e kadar yükselebiliyor. Vega biriminin görev yapacağı tepe frekans ise 1400 MHz.
Ryzen 5 PRO 3500URyzen 5 ailesinden Ryzen 5 PRO 3500U yine ağabeyiyle aynı çekirdek sayısı ve önbellek kapasitesine sahipken frekans değerlerinde ve GPU kanadında kırpmaya gidilmiş. 2.1 GHz’den 3.7 GHz’e çıkabilen işlemciye eşlik eden 8 birimli Vega yongası 1200 MHz ile sınırlı tutulmuş.
Ryzen 3 PRO 3300URyzen’ların en alt modeli Ryzen 3 PRO 3300U’da ise işlemci yine 4 çekirdekli lakin SMT desteği mevcut değil. 2.1 GHz’lik taban frekansta çalışan çözüm ihtiyaç halinde 3.5 GHz’e yükselebilirken komşusu 6 üniteli Vega GPU’su yine 1200 MHz’e çıkabiliyor. Ryzen 3 PRO 3300U önbellek değeri ağabeylerinde olduğu gibi yine 6 MB.
Athlon PRO 300UGelelim uygun fiyata sahip Athlon PRO 300U’ya. 2/4 çekirdek konfigürasyonundaki işlemcide önbellek 5 MB’a düşerken frekans başlığında 2.4 GHz-3.3 GHz seviyeleri tercih edilmiş. 3 kümeden oluşan Vega GPU’sunun 1 GHz’e ulaşabildiği yonganın TDP’si ise diğer seçeneklerde de olduğu gibi 15 watt.
Son olarak yeni Ryzen PRO işlemcilerinin yer alacağı dizüstü seçeneklerini içinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde HP ve Lenovo modellerinde görmeye başlayacağız. Diğer OEM üreticilerininse onları takiben yılın sonlarına doğru kendi çözümlerini piyasaya sunması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-2nd-gen-ryzen-pro-mobile-processors.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Almak istedigim model 3700u, 3750 henuz gelmedi lakin listelerde var.
notebooksbilliger.de/...
processor
AMD Ryzen 7 4x 2.30 GHz
TurboBoost up to 4.00 GHz
Cache 6 MB
display
Display size 43.9 cm (17.3 ")
Resolution 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Display-type anti-reflective display
HDTV Full HD (1080p)
graphic
Manufacturer AMD / ATI AMD Graphics
Graphics card Radeon RX Vega 10
random access memory
Size 8 GB
DDR4 technology
Clocking PC3 19200 (2400 MHz)
Installed 1 of 2
Form Factor SO DIMM
hard disk
type SSD
Amount: 1
Capacity (total) 1128 GB
Capacity (SSD) 256 GB
Connection type / type (SSD) PCI Express 3.0 (x4)
Capacity (HDD) 1000 GB
Rotation (HDD) 5400rpm
800 euro ve 64bit windows lisansli. Windowsu iptal ettirmeye calisicam. bu fiyata alicam olmazsa da ... lakin 6 cekirdekli versiyonlari cikar mi yakin zamanda ?
Ülkemiz renksizlikten ölüyor arkadaş
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