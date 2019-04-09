AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini duyurdu

Zen mimarisi üzerinde şekillenen 2. nesil mobil Ryzen Pro işlemcileri rakibine kıyasla %16 daha fazla performans vaadederken arttırılmış verimliliğiyle de uzun süre mobil kalmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. 12 nm sürecinden geçen modelleri barındıracak dizüstülerde 12 saate varan ofis kullanımı ya da 10 saate ulaşan video oynatımı mümkün olacak.

Ryzen 7 PRO 3700U

Ryzen 5 PRO 3500U

Ryzen 3 PRO 3300U

Athlon PRO 300U

https://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-2nd-gen-ryzen-pro-mobile-processors.html

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Donanım dünyasının gözü duyuracağıişlemcileri nedeniyle AMD’nin üzerinde. Öte yandan firma Ryzen Pro ailesini mevcut mimariyle güncellemeye devam ediyor. Ryzen Pro yongalarının mobil seçenekleri artan verimlilik ve performans değerleriyle duyuruldu.İçerdiklerisayesinde içerik üretim senaryolarındasağlayacak işlemciler diğer yandan AMD’nin silikon seviyesinde uyguladığı güvenlik önlemleri sayesinde de kurumsal müşterilerin tercihi olmaya aday. Diğer taraftankullanıcıları da kapsamak adına Athon ailesini demimarisiyle güncelleyecek.Listenin tepesinde yer alan4 çekirdek 8 izlekli bir yapıda veiçerisinde 10 üniteliGPU’sunu da barındırıyor.bulan yonga 2.3 GHz’den 4 GHz’e kadar yükselebiliyor. Vega biriminin görev yapacağı tepe frekans ise 1400 MHz.Ryzen 5 ailesindenine ağabeyiyle aynı çekirdek sayısı ve önbellek kapasitesine sahipken frekans değerlerinde ve GPU kanadında kırpmaya gidilmiş.işlemciye eşlik edenyongası 1200 MHz ile sınırlı tutulmuş.Ryzen’ların en alt modeliise işlemci yine 4 çekirdekli lakin. 2.1 GHz’lik taban frekansta çalışan çözüm ihtiyaç halinde 3.5 GHz’e yükselebilirken komşusuyine 1200 MHz’e çıkabiliyor. Ryzen 3 PRO 3300U önbellek değeri ağabeylerinde olduğu gibi yineGelelim uygun fiyata sahipkonfigürasyonundaki işlemcide önbellek 5 MB’a düşerken frekans başlığında 2.4 GHz-3.3 GHz seviyeleri tercih edilmiş.1 GHz’e ulaşabildiği yonganın TDP’si ise diğer seçeneklerde de olduğu gibi 15 watt.Son olarak yeniişlemcilerinin yer alacağı dizüstü seçenekleriniiçerisindevemodellerinde görmeye başlayacağız. Diğerüreticilerininse onları takibendoğru kendi çözümlerini piyasaya sunması bekleniyor.