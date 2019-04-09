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AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil işlemcilerini duyurdu

Son dönemde işlemci pazarına sunmaya hazırlandığı Zen 2 mimarisini kullanacak 3. nesil Ryzen işlemcileriyle adından söz ettiren AMD 2. nesil Ryzen Pro mobil çözümlerini duyurdu.
1 ay
5,7b
1
10
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Donanım dünyasının gözü duyuracağı 3. nesil Ryzen işlemcileri nedeniyle AMD’nin üzerinde. Öte yandan firma Ryzen Pro ailesini mevcut mimariyle güncellemeye devam ediyor. Ryzen Pro yongalarının mobil seçenekleri artan verimlilik ve performans değerleriyle duyuruldu.
Zen mimarisi üzerinde şekillenen 2. nesil mobil Ryzen Pro işlemcileri rakibine kıyasla %16 daha fazla performans vaadederken arttırılmış verimliliğiyle de uzun süre mobil kalmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. 12 nm sürecinden geçen modelleri barındıracak dizüstülerde 12 saate varan ofis kullanımı ya da 10 saate ulaşan video oynatımı mümkün olacak.
İçerdikleri Radeon Vega GPU’ları sayesinde içerik üretim senaryolarında %14 hızlandırma sağlayacak işlemciler diğer yandan AMD’nin silikon seviyesinde uyguladığı güvenlik önlemleri sayesinde de kurumsal müşterilerin tercihi olmaya aday. Diğer taraftan AMD düşük bütçeli kullanıcıları da kapsamak adına Athlon ailesini de Zen mimarisiyle güncelleyecek.

Ryzen 7 PRO 3700U 

Listenin tepesinde yer alan Ryzen 7 PRO 3700U 4 çekirdek 8 izlekli bir yapıda ve 15 watt’lık TDP’sinin içerisinde 10 üniteli Vega GPU’sunu da barındırıyor. L2+L3 önbelleklerinin toplamı 6 MB’ı bulan yonga 2.3 GHz’den 4 GHz’e kadar yükselebiliyor. Vega biriminin görev yapacağı tepe frekans ise 1400 MHz.

Ryzen 5 PRO 3500U 

Ryzen 5 ailesinden Ryzen 5 PRO 3500U yine ağabeyiyle aynı çekirdek sayısı ve önbellek kapasitesine sahipken frekans değerlerinde ve GPU kanadında kırpmaya gidilmiş. 2.1 GHz’den 3.7 GHz’e çıkabilen işlemciye eşlik eden 8 birimli Vega yongası 1200 MHz ile sınırlı tutulmuş.

Ryzen 3 PRO 3300U 

Ryzen’ların en alt modeli Ryzen 3 PRO 3300U’da ise işlemci yine 4 çekirdekli lakin SMT desteği mevcut değil. 2.1 GHz’lik taban frekansta çalışan çözüm ihtiyaç halinde 3.5 GHz’e yükselebilirken komşusu 6 üniteli Vega GPU’su yine 1200 MHz’e çıkabiliyor. Ryzen 3 PRO 3300U önbellek değeri ağabeylerinde olduğu gibi yine 6 MB.

Athlon PRO 300U 

Gelelim uygun fiyata sahip Athlon PRO 300U’ya. 2/4 çekirdek konfigürasyonundaki işlemcide önbellek 5 MB’a düşerken frekans başlığında 2.4 GHz-3.3 GHz seviyeleri tercih edilmiş. 3 kümeden oluşan Vega GPU’sunun 1 GHz’e ulaşabildiği yonganın TDP’si ise diğer seçeneklerde de olduğu gibi 15 watt.

Son olarak yeni Ryzen PRO işlemcilerinin yer alacağı dizüstü seçeneklerini içinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde HP ve Lenovo modellerinde görmeye başlayacağız. Diğer OEM üreticilerininse onları takiben yılın sonlarına doğru kendi çözümlerini piyasaya sunması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-announces-2nd-gen-ryzen-pro-mobile-processors.html Yorum Yaz
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interwap 1 ay en beğenilen
İlk nesli göremedik. 2. nesli görebilecek miyiz?
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bluedevil866 1 ay
yukari.
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bluedevil866 1 ay
6 cekirdeklisi cikar mi ileride?
Almak istedigim model 3700u, 3750 henuz gelmedi lakin listelerde var.
notebooksbilliger.de/...
processor
  AMD Ryzen 7 4x 2.30 GHz
TurboBoost up to 4.00 GHz
Cache 6 MB
display
Display size 43.9 cm (17.3 ")
Resolution 1920 x 1080 pixels (Full HD)
Display-type anti-reflective display
HDTV Full HD (1080p)
graphic
Manufacturer AMD / ATI AMD Graphics
Graphics card Radeon RX Vega 10
random access memory
Size 8 GB
DDR4 technology
Clocking PC3 19200 (2400 MHz)
Installed 1 of 2
Form Factor SO DIMM
hard disk
type SSD
Amount: 1
Capacity (total) 1128 GB
Capacity (SSD) 256 GB
Connection type / type (SSD) PCI Express 3.0 (x4)
Capacity (HDD) 1000 GB
Rotation (HDD) 5400rpm
800 euro ve 64bit windows lisansli. Windowsu iptal ettirmeye calisicam. bu fiyata alicam olmazsa da ... lakin 6 cekirdekli versiyonlari cikar mi yakin zamanda ?
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madmax... 1 ay
Intel mobilde peformansıyla yine ezecek gibi
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bluedevil866 1 ay madmax...
aynen oyledir eminim. 1200 eurodan asagi fiyatta i7 8759h yok. param var ama aptal degilim.
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DH Misafiri 1 ay
aynen öyle.
Ülkemiz renksizlikten ölüyor arkadaş
Kimse getirmedi.
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intel7mix 1 ay
İntel den ucuz olur yoksa başlamadan bitmesin.
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Xrollann 1 ay
Tepe modeli grafik birimiyle birlikte iyi iş çıkarıp, fiyat bakımından da iyi gelirse çokça görürüz kanaatindeyim.
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bahner 1 ay
6 çekirdekli bir model çıkar mı acaba?
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yc#1 1 ay
İnşallah piyasada güzel konfigürasyonlarla kendine yer edinir. Intel mobil piyasada resmen tek başına at koşturuyor.
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interwap 1 ay en beğenilen
İlk nesli göremedik. 2. nesli görebilecek miyiz?
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12 etiket daha ryzen 3 pro 3300u athlon pro 300u amd zen 2 amd zen amd 12 nm amd vega amd athlon İşlemci Donanım Metehan Göktaş Taşınabilir Bilgisayarlar
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