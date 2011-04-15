AMD 2011 için Bulldozer tabanlı 8 farklı FX işlemci planlıyor

Uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanan AMD'nin yol haritası da netleşiyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Bulldozer mimarisini, tamamı FX serisi altında sunulacak iki adet sekiz, bir adet altı ve bir adet te dört çekirdekli olmak üzere toplamda dört işlemci ile lanse etmeyi planlayan AMD, yılın ilerleyen aylarında Bulldozer tabanlı ürün gamına yeni modeller eklemeyi de planlıyor. Sekiz çekirdekli en hızlı modeli 125 Watt, diğer üç modeli ise 95 Watt TDP ile gelecek olan Bulldozer işlemci ailesine son çeyrekte dört model daha eklenecek.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Ekim-Kasım döneminde sekiz çekirdekli iki, altı çekirdekli bir ve dört çekirdekli bir model olmak üzere Bulldozer tabanlı dört işlemci daha sunacak. Yol haritasında bir değişiklik olmadığı takdirde 2011 yılını Bulldozer tabanlı sekiz farklı model ile tamamlaması beklenen AMD, bu işlemcileriyle aynı zamanda endüstrinin sekiz çekirdekli ilk ve tek işlemci ailesine sahip olacak gibi görünüyor. Intel'in mevcut yol haritasına göre son çeyrek için planlanan Sandy Bridge-E ailesinin dört ve altı çekirdekli işlemciler ile lanse edilmesi beklenirken, sekiz çekirdekli modeller ise şu an için görünmüyor.