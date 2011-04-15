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AMD 2011 için Bulldozer tabanlı 8 farklı FX işlemci planlıyor

8 yıl
22,9b
1
34
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcilerini Haziran ayında duyurmaya hazırlanan AMD'nin yol haritası da netleşiyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi Bulldozer mimarisini, tamamı FX serisi altında sunulacak iki adet sekiz, bir adet altı ve bir adet te dört çekirdekli olmak üzere toplamda dört işlemci ile lanse etmeyi planlayan AMD, yılın ilerleyen aylarında Bulldozer tabanlı ürün gamına yeni modeller eklemeyi de planlıyor. Sekiz çekirdekli en hızlı modeli 125 Watt, diğer üç modeli ise 95 Watt TDP ile gelecek olan Bulldozer işlemci ailesine son çeyrekte dört model daha eklenecek.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Ekim-Kasım döneminde sekiz çekirdekli iki, altı çekirdekli bir ve dört çekirdekli bir model olmak üzere Bulldozer tabanlı dört işlemci daha sunacak. Yol haritasında bir değişiklik olmadığı takdirde 2011 yılını Bulldozer tabanlı sekiz farklı model ile tamamlaması beklenen AMD, bu işlemcileriyle aynı zamanda endüstrinin sekiz çekirdekli ilk ve tek işlemci ailesine sahip olacak gibi görünüyor. Intel'in mevcut yol haritasına göre son çeyrek için planlanan Sandy Bridge-E ailesinin dört ve altı çekirdekli işlemciler ile lanse edilmesi beklenirken, sekiz çekirdekli modeller ise şu an için görünmüyor.


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prince1907 8 yıl en beğenilen
valla ortalık kızışacak.amede sağlam geliyor bakalım hangisinden yana bayılacaz parayı :D :D
bu arada üyelerden birisi fena intel hayranı.hangi yorum amd yanlısıysa eksilemiş :D :D
valla ortalık kızışacak.amede sağlam geliyor bakalım hangisinden yana bayılacaz parayı :D :Dbu arada üyelerden birisi fena intel hayranı.hangi yorum amd ya...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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anonymouse34 8 yıl
Fiyat Konusunda Bir Fikri Olan Varmı 6 Çekirdekli Almak İsterdim Fiyatları Uygun Olacaksa..
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Yilsev 8 yıl
Arkadaşlar işlemci upgradeine falan çok bel bağlamayın artık. Bilgisayarlarımızın genel performansını darboğaza sokan en önemli bileşen sabit disk. Biraz kıyın paraya alın SSD emin olun kazanacağınız performans farkı Phenom II x2 bir işlemciden Bulldozere geçtiğinizde hissedeceğiniz farktan kat be kat fazla olacaktır.
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JrMaster 8 yıl
sdd ler ucuzlamadan cok alınması zor şahsen bana yetecek bi ssd bi dünya para kıyın parayada her defasında paraya kıyarsak işimiz var
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duayn 8 yıl
amd yi tebrik etmek lazım bizi intelin tekelinden kurtaran tek firma..
amd olmasa idi şu an 2 çekirdekli işlemcileri 400 dolara filan alırdık herhalde :D
AMD Forever !!!!
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DH Misafiri 8 yıl
Bildiğim kadarıyla Bulldozer mimarisinde 8 çekirdekli bir işlemci 4 modülden oluşur. Her modül 2 integer çekirdeği ve 1 floating point çekirdeği barındırır. Yani 8 çekirdekli (4 modül) bir işlemci integer hesaplamalarında 8 izlek ve FP hesaplamalarında 4 adet FP izleği çalıştırabilir. 4 çekirdekli bir intel işlemci hyperthreading le 8 integer veya 8 FP izleğini çalıştırabilir. Farklı olarak Bulldozer de integer çekirdekli fiziksel olarak iki ayrı çekirdekken Intel işlemcilerde fiziksel olarak 1 işlemci 2 ayrı izleği paralel çalıştırır. Söylenenlere göre AMD'nin sahip olduğu mimari her izlek için tek fiziksel çekirdek kullanarak Hyperthreading'e göre daha yüksek performans ve verim elde etmektedir. Bekleyip göreceğiz.
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DH Misafiri 8 yıl
Bildiğim kadarıyla Bulldozer mimarisinde 8 çekirdekli bir işlemci 4 modülden oluşur. Her modül 2 integer çekirdeği ve 1 floating point çekirdeği barındırır. Yani 8 çekirdekli (4 modül) bir işlemci integer hesaplamalarında 8 izlek ve FP hesaplamalarında 4 adet FP izleği çalıştırabilir. 4 çekirdekli bir intel işlemci hyperthreading le 8 integer veya 8 FP izleğini çalıştırabilir. Farklı olarak Bulldozer de integer çekirdekli fiziksel olarak iki ayrı çekirdekken Intel işlemcilerde fiziksel olarak 1 işlemci 2 ayrı izleği paralel çalıştırır. Söylenenlere göre AMD'nin sahip olduğu mimari her izlek için tek fiziksel çekirdek kullanarak Hyperthreading'e göre daha yüksek performans ve verim elde etmektedir. Bekleyip göreceğiz.
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Ivoorzwart 8 yıl
gelsin artık ya ikinci eller ve x6 ucuzlasın
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alendelontr 8 yıl
gel gari sayanamıyom hasretine yeni sistem yapakda overclok yapak biraz sıkıldık phenomdan :d
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prince1907 8 yıl en beğenilen
valla ortalık kızışacak.amede sağlam geliyor bakalım hangisinden yana bayılacaz parayı :D :D
bu arada üyelerden birisi fena intel hayranı.hangi yorum amd yanlısıysa eksilemiş :D :D
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infom@n 8 yıl
Şu yada bu markanın fanatiği veya taraftarı değilim ama AMD2nin başarılı olmasını dilerken pekte umutlu değilim.
Bu arada bu çekirdek bolluğuyla işlemciler şuna benzeyecek:





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ugacomtr 8 yıl
izlek olarak kac tane cekirdegi olacak ya da olacak mı merak ettim. windowsta 16 görürse direk 16 cekirdek diye satilir ülkemizde :D
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V4LKyR 8 yıl
Çekirdek basına 4 adet izlek derken? Yani 8 cekirdekli model toplamda 32 izlekli mi olacak? Uzak bir ihtimal. Henüz boyle bir sey duymadım. Ayrıca işlemcinin mimarisi cok önemli, çekirdek sayısı degil. Itanium'u Xeon'u ve Celeron'u düşünün. Hepsinin de tek cekirdekli modeli var (dı).
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diemcizone 8 yıl
Phenom2 x4 955 BlackEdition + 250 lira civarına anakart alıp üzerine GTX 465 filan koyacaktım. Bulldozer x4 beklemeye karar verdim, fiyatlar güzel olursa oc potansiyeli olursa x6 x8de olabilir. Sonuçta yeni mimari, bol l2 ve l3 cache. Bol sanal çekirdek (Çekirdek başı 4 Adet izlek) 32Nm + Yeni komut kodları.
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