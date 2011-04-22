AMD 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Intel'den sonra AMD de birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Dirk Meyer'den sonra henüz yeni bir tepe yöneticisi bulamayan ve bu görevi geçici olarak sürdüren Thomas Seifert liderliğinde devam eden şirket, bir önceki çeyreğe göre %2, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %2 artış ile 1.61 milyar dolar gelir açıkladı.

AMD'nin yayınladığı rakamlara göre 2010 yılı son çeyreğinde 375 milyon dolar olan net kâr, Fusion platformunun da katkısıyla ilk çeyrekte 510 milyon dolara çıktı. Thomas Seifert konuyla ilgili açıklamasında, "ilk çeyrek sonuçları, birinci nesil Fusion platformuna gelen güçlü talep ile öne çıktı. APU satışları beklentilerimizi fazlasıyla aştı, şu an L1ano APU satışını gerçekleştiriyor ve bu hareket gücünü onun üzerine temellendirdiğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

AMD'nin ilk çeyrek finansal sonuçlarında Bilgi-İşlem Çözümleri'nden gelen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %3, bir önceki çeyreğe göreyse %2 oranında artarken, Grafik Bölümü'nden elde edilen gelir bir önceki çeyreğe göre %3 düştü, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse benzer seviyelerde seyretti.

AMD içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrek için, birinci çeyrek ile benzer veya bir miktar daha düşük gelir elde edeceğini tahmin ediyor.