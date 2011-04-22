Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 2011 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl
15,9b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel'den sonra AMD de birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Dirk Meyer'den sonra henüz yeni bir tepe yöneticisi bulamayan ve bu görevi geçici olarak sürdüren Thomas Seifert liderliğinde devam eden şirket, bir önceki çeyreğe göre %2, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %2 artış ile 1.61 milyar dolar gelir açıkladı.

AMD'nin yayınladığı rakamlara göre 2010 yılı son çeyreğinde 375 milyon dolar olan net kâr, Fusion platformunun da katkısıyla ilk çeyrekte 510 milyon dolara çıktı. Thomas Seifert konuyla ilgili açıklamasında, "ilk çeyrek sonuçları, birinci nesil Fusion platformuna gelen güçlü talep ile öne çıktı. APU satışları beklentilerimizi fazlasıyla aştı, şu an L1ano APU satışını gerçekleştiriyor ve bu hareket gücünü onun üzerine temellendirdiğimiz için çok heyecanlıyız." dedi.

AMD'nin ilk çeyrek finansal sonuçlarında Bilgi-İşlem Çözümleri'nden gelen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre %3, bir önceki çeyreğe göreyse %2 oranında artarken, Grafik Bölümü'nden elde edilen gelir bir önceki çeyreğe göre %3 düştü, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse benzer seviyelerde seyretti.

AMD içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrek için, birinci çeyrek ile benzer veya bir miktar daha düşük gelir elde edeceğini tahmin ediyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JrMaster 8 yıl en beğenilen
yıl 2011 ve amd halen ısınıp yanıyor sanan teknoloji seven kıtların olduğu bi ülkede bazen ne desen boş kalıyor ...
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydinaydogan 8 yıl

AnarcHiest

yıl 2011 ve amd halen ısınıp yanıyor sanan teknoloji seven kıtların olduğu bi ülkede bazen ne desen boş kalıyor ...

İşte bu kadar 5 yıldır AMD kullanıyorum. Isınma diye birşey yok. Emin olun performans farkıda yok. zaten AMD çok hesaplı. Bu intel takıntısı nedir anlamış değilim.
AnarcHiestyıl 2011 ve amd halen ısınıp yanıyor sanan teknoloji seven kıtların olduğu bi ülkede bazen ne desen boş kalıyor ...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Amd ne yazıkki diğer taşaron firalarla gerekli desteği ve kordinasyonu sağlayamıyor işlemcileri iyi ola bilir fakat önemli olan o işlemciye uygun elektronik pazarın oluşması yani tam uyumlu anakart+rem vs bunu sağlayamadığı sürece bazıları tarafından şehir efsanesi sayılan yüksek ısı ve buna bağlı arızaların sonu gelmez. bu durum herkezin başına gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Capt. Awesome 8 yıl
Şimdiye kadar hep AMD kullandım ve beni hiç güç duruma düşürmedi,hem fiyatı çok çok iyi intel'e göre hemde gayet iyi performans sağlıyor.Umarım Bulldozer'de hesaplı olurda bizde bir tane alırız çıkar çıkmaz.

Amd ne kadar çok kar yaparsa o kadar iyi işler çıkarır,cüzdanımız seninle güvende AMD.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x_tol 8 yıl
Bulldozerler i5 2500k performansını 250 liraya sunsun o zaman görürüz büyüme nasıl olurmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defender 8 yıl
Teknoloji market gezmeye doyamayan."Aboov bu elsidi gaymak gibiymiş" veya "dicital selere alırız piknikte çekeriz birbirimizi" tadında cahil teknoloji severler ve onları kandırmaya programlı bilgisiz çalışanlar ve çakallıkları olduğu müddetçe, herkes hala "amd çok ısınıyor" da der, "bahallısı neyse onu ver" de der.Der oğlu der....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cCcTURKcCc 8 yıl
AMD gerçekten bekleneni karşılamakta hiç zorlanmayan her daim f/p bazında ürün yelpazesi sunan bir firma.AMD ailesinden biri olmaktan çok memnunum.
Teşekkürler AMD..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml28 8 yıl
performansı düşük olsa bile ben amd yi alıyorum ve desteliyorum. kesinliklede pişman diilim. daha iyi işlemcileri de bekliyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 8 yıl
amd toplayacam bir gün .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
iki haftadır amd kullanıyorum ve size şunu diyebilirimki eski pentiuma göre çok iyi çalışıyor.piyasa araştırması yaparken bayinin biri e efendim amd şöşle kötü böyle kötü ...falan filan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Amd nin arkasında olmassak intel bizi daha çok sömürür artık Amd kullanıcam bende sabırsızlıkla buldozerleri bekleyenlerdenim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Vay be. Ben %2 kâr diye duyunca ekran kartlarındandır diye düşünmüştüm. Ama ekran kartlarından elde edilen gelir %3 düşmesine rağmen kâr %2 arttıysa AMD CPU anlamında da satışlarını epey toparlıyor demektir.
Çünkü daha önce hep CPU bazında zarar edip, ekran kartı ile toparlıyordu. Hatta bundan önceki sene Intel den aldığı 1.45 milyar $ parayı da hesaba katıp kâr yapmıştı. Şimdi hem o parayı almayıp, hem de GPU bazında %3 daha az kâr ederek bu kadar kâr yaptıysa ve %2 arttırdıysa artık AMD nin gerileme evresi sona erdi demektir. Hayırlı olsun.
Bulldozer'lerin çıkmasıyla bu oranda büyük bir sıçrama gerçekleşecektir. %2 den %15-20 lere fırlarsa çok iyi olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
timramon 8 yıl
Fiyat olarak ucuz olursan, teknoloji olarak da geride olursun... Gelirin az olur Ar-ge çalışmalarına ayırdığın bütçen düşük olur. Reklam ve Pazarlamaya ayırdığın bütçe az olur. Sonçta intel pahalı ama her yerde gözüken firma. Kazandığı paraları harcıyor. İşini en iyi şekilde yapıyor. Üretim, pazarlama, reklam vs. Gayette başarılı bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pugulli61 8 yıl

timramon

Fiyat olarak ucuz olursan, teknoloji olarak da geride olursun... Gelirin az olur Ar-ge çalışmalarına ayırdığın bütçen düşük olur. Reklam ve Pazarlamaya ayırdığın bütçe az olur. Sonçta intel pahalı ama her yerde gözüken firma. Kazandığı paraları harcıyor. İşini en iyi şekilde yapıyor. Üretim, pazarlama, reklam vs. Gayette başarılı bence.


Geliri kimden elde ediyorlar acaba..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 8 yıl
AMD bu kadar düşük bir gelirle intel'e işlemcide, nvidia'ya e.kartlarında kafa tutmaya kalkıyor ve bence duruma göre oldukça başarılı. İntel çift haneli büyürken AMD %2-3 ile büyüyor. İntel bastırıyor parayı dediğini yaptırıyor.
@AnarcHiest +111111 tamamen katılıyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Genelde kapitalizmin sonuçları, intele özgü bir durum değil, küçücük bir süpermarkette bile ne fırtınalar dünüyorken global pazarın halini düşünemiyorum, pazarlama AMD'nin en büyük eksik tarafı herkesin de kabul ettiği gibi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık" 8 yıl A4Tech G9-500F kablosuz fare "Kürk üstünde dahi yüksek hassasiyet" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim