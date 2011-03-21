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AMD 3.5GHz'de çalışan Phenom II X2 570 Black Edition işlemcisini hazırlıyor

8 yıl
37,3b
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17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD mevcut ürün gamı için çift çekirdekli en hızlı işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre firma, 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Phenom II X2 570 Black Edition modelini, Nisan-Ağustos döneminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Callisto tasarımına sahip yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve iki çekirdeğin ortak kullanabildiği 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Soket AM3 formunda hazırlanan Phenom II X2 570 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olacak. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunacak olan işlemcinin Hypertransport hızı ise 4.0GT/saniye olarak açıklanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan-Ağustos döneminde çıkması beklenen Phenom II X2 570 Black Edition için son kullanıcı satış fiyatı 100 Avro'nun altında olacak.


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Want to 7 yıl
Bekle Bu ürün Alacağım
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar işlemciyle ram arasında nasıl bir ram uyumluluğu bekliyorlar ki? bunlar alakasız parçalar değilmidir? 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteğinden bahsediyo..
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Jangsoo 8 yıl
Nasıl yani DDR3 Ram takınca max 1066 mhz de mi çalısıcak oo :(
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mertekin 8 yıl
80 watt çok değilmi 2 çekirdekli bir işlemci için.?
Benim emektar E5200 bile 65 watt.
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yelkowan 8 yıl
Ve uzar gider...
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WinteR 8 yıl
X6 olabilenler çıksın artık
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DH Misafiri 8 yıl
Bu işlemci içerisinde DDR2 ve DDR3 bellek kontrolcüsü vardır. AM3 soketli anakart alırsanız DDR3 ram almak zorundasınız, AM2 ve AM2+ soketli anakart alırsanız da DDR2 kullanmanız gerekir.
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lazerboy 8 yıl
x4 yapılır bu o zaman :D oyalama yapsınlar Bulldozerler çıkınca bunlar ucuzlar insanlar yeni anakart önceki nesil işlemci alır :)
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egemenism 8 yıl
Anlaşılan Phenom serisini emekliye ayırmaya niyetleri yok henüz.
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gkn_ymz 8 yıl
bu işlemciler buldozer çıkana kadar oyalama ürünleri olduğunu kanıtlıyor gibi
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Fract4l 8 yıl
Ne gerek var ki? AMD ajanlari netin her bir kosesinde "Bulldozer Inteli ezecek" gibi laflar yaptiktan sonra bu urun ellerinde kalir. 2003 senesinden kalma architecture uzerine "yeni" islemciler ureteceklerine piyasaya cikma tarihi epeydir geciken Bulldozer uzerinde yogun bir sekilde calissalarmis.
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