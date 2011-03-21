AMD 3.5GHz'de çalışan Phenom II X2 570 Black Edition işlemcisini hazırlıyor

AMD mevcut ürün gamı için çift çekirdekli en hızlı işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre firma, 3.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Phenom II X2 570 Black Edition modelini, Nisan-Ağustos döneminde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli Callisto tasarımına sahip yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve iki çekirdeğin ortak kullanabildiği 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Soket AM3 formunda hazırlanan Phenom II X2 570 Black Edition'ın ısıl güç tasarımı ise 80 Watt olacak. Entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 desteği sunacak olan işlemcinin Hypertransport hızı ise 4.0GT/saniye olarak açıklanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nisan-Ağustos döneminde çıkması beklenen Phenom II X2 570 Black Edition için son kullanıcı satış fiyatı 100 Avro'nun altında olacak.