AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 1045T modelini hazırlıyor

Yüksek performans segmenti için hazırlıkları devam eden Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunması beklenen AMD, güncel ürün gamına yönelik yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II X6 1055T ve 1090T Black Edition modelleriyle temsil edilen 6 çekirdekli işlemci gamını, 2.7GHz'de çalışan Phenom II X6 1045T modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdeklerin hızını otomatik olarak 3.2GHz'e çıkartabilen Phenom II X6 1045T, 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, 6MB büyüklüğünde paylaşımlı L3 ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere paylaşımlı L2 olmak üzere 9MB önbellek kapasitesiine sahip. 2.6GHz'de çalışan Phenom II X4 1035T modelinden 100MHz daha yüksek olan çalışma frekansı ile ayrılan 6 çekirdekli Phenom II X6 1045T'nin bu çeyrekte satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.