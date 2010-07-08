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AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 1045T modelini hazırlıyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırlıkları devam eden Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcilerini önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunması beklenen AMD, güncel ürün gamına yönelik yeni model çalışmalarını da sürdürüyor. Gelen bilgilere göre AMD, Phenom II X6 1055T ve 1090T Black Edition modelleriyle temsil edilen 6 çekirdekli işlemci gamını, 2.7GHz'de çalışan Phenom II X6 1045T modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Turbo Boost teknolojisi sayesinde çekirdeklerin hızını otomatik olarak 3.2GHz'e çıkartabilen Phenom II X6 1045T, 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olacak.

Soket AM3 formunda olan ve 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, 6MB büyüklüğünde paylaşımlı L3 ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere paylaşımlı L2 olmak üzere 9MB önbellek kapasitesiine sahip. 2.6GHz'de çalışan Phenom II X4 1035T modelinden 100MHz daha yüksek olan çalışma frekansı ile ayrılan 6 çekirdekli Phenom II X6 1045T'nin bu çeyrekte satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Iron Mask 8 yıl
Senin mantığındakiler çoğunlukta olsaydı hala millet ortak cache siz dual core e xxxx leri yüzlerce dolara alıp kullanıyor olurdu.Ekran da bol bol kum saati beklerdin."BE" yi buluduğun bölgede kullan.Forumun seviyesini düşürme.
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ayzer 8 yıl
"Böyle giderse 2 ghz 6 core cpu çıkarcaklar.Bu saatten sonra düşük ghz li,çok çekirdekli işlemciyi kim ne yapsın"
evet kendi fabrikasında 12ghzlik cpu yaptığı için 2,7 az gelmiş...normaldir..
hoşgörmek lazım dimi...
ya böyle saçma yorumlar yapıp kendinizi cahil cesurlardanmı sanıyorsunuz??
SUS BE...
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vidoko 8 yıl
bencede yeni mimarileri beklemek daha mantıklı tabiki alacak kişinin bilgisayarı işini görüyorsa acelesi yoksa beklesin derim :)
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mehmetgirgin 8 yıl
6 çekirdeklinin adı istanbul olmayacak mıydı
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ceycey11 8 yıl
yeni mimarili işlemcilerini beklemek daha mantıklı geliyor ama onlarda soket yapısı değişecek anakart değişimi gerekebilecek
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

mehmetgirgin

6 çekirdeklinin adı istanbul olmayacak mıydı


İstanbul kod aldı olan, Sunucular için Opteron işlemciler
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DiciQ 8 yıl
turbo boost olayı oldukça güzel oc le ugraşmak istemeyenler için biçilmiş kaftan gibi
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Iron Mask 8 yıl
Böyle giderse 2 ghz 6 core cpu çıkarcaklar.Bu saatten sonra düşük ghz li,çok çekirdekli işlemciyi kim ne yapsın.Zaten 1055T ve 1090T yi alan aldı.AMD artık ghz başına verimliliği arttırıp TDP yi düşürmeli.Core i3 e rakip olacak 32 nm lerin ilk örneklerini görmek istiyoruz.Intel 32 nm de ihtisaslaştı bile.
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Batuist 8 yıl
çok güzel haberler bence bunlar.. 6 çekirdekler yaygınlaşsınlar, çeşitlilikte artsın ki fiyatlarda düşsün
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apodur 8 yıl
para olsada bizde alsak super cpu lar bunlar
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Uzaktan Kumandan 8 yıl
şu turbo boost işi olmasa 65watt olur muydu acaba??
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