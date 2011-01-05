Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T ve 4 çekirdekli X4 975 Black Edition işlemcilerini duyurdu

8 yıl
9b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Nisan ayında lanse etmesi beklenen AMD, mevcut ürün gamını güncellemeye devam ediyor. AMD, dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 975 Black Edition ile birlikte 6 çekirdekli yeni modeli Phenom II X6 1065T modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu.

Her ikisi de Soket AM3 formunda olan yeni işlemcilerden Phenom II X4 975 Black Edition 3.6GHz'de, Phenom II X6 1065T ise 2.9GHz'de görev yapıyor. 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemciler, Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabiliyorlar.

Saat hızı açısından aynı zamanda endüstrinin dört çekirdekli en hızlı modellerinden birisi olan Phenom II X4 975 Black Edition, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu açıdan hız aşırtmacılara kolaylıklar sağlayabiliyor. Yeni işlemcilerden Phenom II X6 1065T modelinin ısıl tasarım gücü 95 Watt iken, Phenom II X4 975 Black Edition'ın ise 125 Watt olarak belirlenmiş.

AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II X4 975 Black Edition, 195$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 8 yıl
1065 in fiyatını merak ettim ama şu yenilikler arifesinde eski teknolajiye fazla para yatırmamak gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 8 yıl
AMD bunu hep yapıyor,yapılmasıda iyi eski işlemcileri ucuzluyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 8 yıl
Artik 95w lik x6 BE cikarmasinin vakti geldi diye dusunuyorum.Ozellikle 3.1ghz hizinda x6 BE 95w cok guzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk 8 yıl TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim