AMD 6 çekirdekli Phenom II X6 1065T ve 4 çekirdekli X4 975 Black Edition işlemcilerini duyurdu

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini Nisan ayında lanse etmesi beklenen AMD, mevcut ürün gamını güncellemeye devam ediyor. AMD, dört çekirdekli en hızlı işlemcisi olan Phenom II X4 975 Black Edition ile birlikte 6 çekirdekli yeni modeli Phenom II X6 1065T modellerini yaptığı resmi açıklamayla duyurdu.

Her ikisi de Soket AM3 formunda olan yeni işlemcilerden Phenom II X4 975 Black Edition 3.6GHz'de, Phenom II X6 1065T ise 2.9GHz'de görev yapıyor. 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemciler, Turbo Core teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak arttırabiliyorlar.

Saat hızı açısından aynı zamanda endüstrinin dört çekirdekli en hızlı modellerinden birisi olan Phenom II X4 975 Black Edition, çarpan kilidi açık olarak geliyor ve bu açıdan hız aşırtmacılara kolaylıklar sağlayabiliyor. Yeni işlemcilerden Phenom II X6 1065T modelinin ısıl tasarım gücü 95 Watt iken, Phenom II X4 975 Black Edition'ın ise 125 Watt olarak belirlenmiş.

AMD'nin yeni işlemcilerinden Phenom II X4 975 Black Edition, 195$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.