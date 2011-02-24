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AMD, 6 çekirdekli işlemci ve Radeon HD serisi ekran kartını birlikte alanlara geri ödeme yapıyor

8 yıl
23b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni bir kampanyaya başladı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ve Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartını birlikte alan müşterilere 25 Avro'luk geri ödeme (siz bunu indirim olarak ta okuyabilirsiniz!) yapacağını duyurdu. 15 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya çerçevesinde AMD, Phenom II X6 1090T ve Phenom II X6 1100T işlemcileriyle birlikte RadeonHD 6870, Radeon HD 6950 veya Radeon HD 6970 ekran kartlarından birini veya daha fazlasını alan kullanıcılara 25 Avro geri ödeme yapacak.

6 çekirdekli işlemcileriyle yüksek performanslı ekran kartlarının bir arada, Intel'in üst seviye işlemcilerinden daha düşük maliyetlerle alınabildiğini ve genel kullanım açısından daha yüksek kullanıcı deneyimi vaad ettiğini belirten AMD, düzenlediği yeni kampanya çerçevesinde geri ödeme başvurularını 14 Nisan'a kadar kabul edeceğini belirtiyor. Elektronik faturasını veya ilgili belgelerini gösteren ve gerekli formu dolduran kullanıcılar, geri ödeme bedelini BACS (Bankers Automated Clearing Services) servisi ile alacaklar. Gelen bilgilere göre bu kampanya şu an için sadece İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda da geçerli olacak.


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SLaYeR KiNG 8 yıl en beğenilen
aslında bu amd ürünlerinin türkiyede satışını BİM marketlerinin falan yapması lazım.. konsept o çünkü..
4 Yanıt Yanıtla +5
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Python 8 yıl
sırf bu 20 sterlin için sistemmi toplayacagız yahu yeni toplayanlar için o bile yeterli sebeb degil
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tahir40 8 yıl
Arkadaşlar 6 çekirdekli fiyat performans işlemcisi olmaz, en azından şu an için. Ben uzun zamandır AMD kullanıcısıyım, intel gibi işlemci üretsiz demiş bi arkadaş, diğeri de intel 1000 liralık işlemciye %40 indirim yaptı demiş, Bu %40 indirim müşterileri nasıl yolduk demenin en güzel yolu bence :) "%40 kar ediyoruz 1000 liraya işlemci alan kerizlerden" diye de tercüme edilebilir. Evet en hızlı işlemciyi üretmiyor AMD şu an için ama ben de zaten 200-300 liraya en hızlı hangi işlemciyi alırım diye bakarım,intel 10000 dolara 20 çekirdek işlemci üretse bana ne? Bunu fanatiklik olarak değil, paranızın karşılığını almak olarak yorumlayın. intel platformların anakart fiyatlarını da göz önüne alırsanız aynı performansı veren anakart işlemci için en az 100 dolar fark ediyor.
Hele bi debenim gibi çarşıdan aldım 2 çekirdek eve geldim 4 çekirdek tarzı Phenom II X2 555 BE @ Phenom II X4 955 BE bi işlemciye denk gelirseniz balından yenmez :D
Not: AMD fanı değilim param olsa Ekran kartında HD4850 VaporX kartımı GTX 460 1 GB ile upgrade edicem :)
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artenis 8 yıl
Hem F/P olarak iyi diyorsun, hemde üstüne üslük F kısmına iyileştirme getirilince SACMA diyorsun, yazdıgın cumleyi '' EKLE'' ile değiştirebilirsin ;)
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KANUNI61 8 yıl
sacma bir uygulama zaten fp olarak iyi bir ikili zaten
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kadirkayik 8 yıl
bence hiç yapmasaydı da kimse bu konuda konuşmasaydı :D ne bu hiç kimse memnun değil mi ne??
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theyapici 8 yıl
geri ödeme yapınca kullanıcı dostu mu oalcak intel gibi 1000 dolarlık işlemcide %40 indirim politikası uygularsa yeni kullanıcılara hitap eder alan almış zaten geri versen ne oalcak
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SLaYeR KiNG 8 yıl
aslında bu amd ürünlerinin türkiyede satışını BİM marketlerinin falan yapması lazım.. konsept o çünkü..
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vidoko 8 yıl
bu buz dağının göürnmeyen yüzü sanki amd daha ne indirimler yapacak içime doğdu:DD
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Pandemic 8 yıl
25€ yi geri vereceklerine intel gibi cpu lar üretse ya.
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::Ashes:: 8 yıl
ilhami onay@
bence paranın hesabını alırken yapacaktın 1090t ile 6970 f/p olarak iyi değiller..
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Statistik 8 yıl
Turkiyede urunler diger ulkelere gore daha pahaliya satildigindan, bu olay burda uygulanirsa en az 40 sterlin falan olmasi lazim
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sadtneverdie 8 yıl
Bak buna helal olsun derim.
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yugams 8 yıl
yetmez aga daha çok indirim zaten türkiyedeki kullanıcılar parça parası kadar bi parayıda vergi olarak veriyor :)) türkiye için bu kampanyada indirim x2 olmalı..
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