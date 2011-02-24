AMD, 6 çekirdekli işlemci ve Radeon HD serisi ekran kartını birlikte alanlara geri ödeme yapıyor

AMD yeni bir kampanyaya başladı. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ve Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartını birlikte alan müşterilere 25 Avro'luk geri ödeme (siz bunu indirim olarak ta okuyabilirsiniz!) yapacağını duyurdu. 15 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya çerçevesinde AMD, Phenom II X6 1090T ve Phenom II X6 1100T işlemcileriyle birlikte RadeonHD 6870, Radeon HD 6950 veya Radeon HD 6970 ekran kartlarından birini veya daha fazlasını alan kullanıcılara 25 Avro geri ödeme yapacak.

6 çekirdekli işlemcileriyle yüksek performanslı ekran kartlarının bir arada, Intel'in üst seviye işlemcilerinden daha düşük maliyetlerle alınabildiğini ve genel kullanım açısından daha yüksek kullanıcı deneyimi vaad ettiğini belirten AMD, düzenlediği yeni kampanya çerçevesinde geri ödeme başvurularını 14 Nisan'a kadar kabul edeceğini belirtiyor. Elektronik faturasını veya ilgili belgelerini gösteren ve gerekli formu dolduran kullanıcılar, geri ödeme bedelini BACS (Bankers Automated Clearing Services) servisi ile alacaklar. Gelen bilgilere göre bu kampanya şu an için sadece İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda da geçerli olacak.