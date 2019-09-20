AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu

Geçtiğimiz ağustos ayında yeni EPYC yongalarını kullanıma sunan AMD 64 çekirdek 128 izlekli modeli ve fiyatıyla bir hayli ilgi çekmişti. Firmanın Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen yeni yongası EPYC 7742’nin iddiasını bir adım daha öteye taşıyor.
Yine 64/128 konfigürasyonundaki işlemcinin farklılaştığı nokta 2.25 GHz’lik taban frekansının 2.6 GHz’e çekilmesinde. Bununla birlikte tepe frekansta 3.4 GHz’den 3.3 GHz’e düşülmüş. Diğer taraftan 225 watt’tan 280 watt’a yükselen TDP değeri dikkatlerden kaçmıyor.
Daha yüksek frekansa tırmanıyorEPYC 7H12 bu haliyle tüm çekirdekleriyle daha yüksek frekans seviyesi vadediyor ki 64 çekirdekli bir modelin tercih edildiği durumda tüm çekirdeklerdeki yükselme tepe frekanstaki 100 MHz’lik düşüşe tercih edilecektir.
Öte yandan yeni yonga şu anda sadece AMD’nin iş ortağı Atos tarafından 1U formundaki sistemler içerisinde sunulmasına karşın ilerleyen diğer iş ortakları tarafından da kullanılacak. AMD tarafından sıvı soğutma şartı koşulan çözümün Linpack testinde, EPYC 7742’ye göre %11’lik performans artışı sunduğunu belirtelim. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil yine de EPYC 7742’nin 6950$’lık etiketinden daha yüksek rakamlar görmemiz olası.
https://www.extremetech.com/computing/298640-amd-unveils-epyc-7h12-a-280w-7nm-server-core-to-rule-the-roost Yorum Yaz Paylaş Tweetle