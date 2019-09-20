Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 25 kişi burada

    AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu

    EPYC modelleriyle sunucu sınıfında başarılı bir şekilde ilerleyen AMD 64 çekirdekli EPYC çözümlerine yüksek performanslı bir yenisini daha ekledi.
    1 sa.
    493
    25
    1
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
     
    Geçtiğimiz ağustos ayında yeni EPYC yongalarını kullanıma sunan AMD 64 çekirdek 128 izlekli modeli ve fiyatıyla bir hayli ilgi çekmişti. Firmanın Zen 2 mimarisi üzerinde yükselen yeni yongası EPYC 7742’nin iddiasını bir adım daha öteye taşıyor.
    AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu

    Yine 64/128 konfigürasyonundaki işlemcinin farklılaştığı nokta 2.25 GHz’lik taban frekansının 2.6 GHz’e çekilmesinde. Bununla birlikte tepe frekansta 3.4 GHz’den 3.3 GHz’e düşülmüş. Diğer taraftan 225 watt’tan 280 watt’a yükselen TDP değeri dikkatlerden kaçmıyor.

    Daha yüksek frekansa tırmanıyor 

    EPYC 7H12 bu haliyle tüm çekirdekleriyle daha yüksek frekans seviyesi vadediyor ki 64 çekirdekli bir modelin tercih edildiği durumda tüm çekirdeklerdeki yükselme tepe frekanstaki 100 MHz’lik düşüşe tercih edilecektir.
    AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu
     
    Öte yandan yeni yonga şu anda sadece AMD’nin iş ortağı Atos tarafından 1U formundaki sistemler içerisinde sunulmasına karşın ilerleyen diğer iş ortakları tarafından da kullanılacak. AMD tarafından sıvı soğutma şartı koşulan çözümün Linpack testinde, EPYC 7742’ye göre %11’lik performans artışı sunduğunu belirtelim. Henüz fiyatlandırma konusunda bir bilgi mevcut değil yine de EPYC 7742’nin 6950$’lık etiketinden daha yüksek rakamlar görmemiz olası.


    https://www.extremetech.com/computing/298640-amd-unveils-epyc-7h12-a-280w-7nm-server-core-to-rule-the-roost Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk 2 dk.
    server işlemcisi olunca buradaki kimsenin ilgisini çekmeyen durumdur artı alıştı millet amd'nin çekirdek sayılarına yani hiç şaşırtıcı gelmiyordur.ryzen 4000'lerde 16/32'yi daha makul fiyatlara verirlerse ona uçar bak herkes.böyle şeylerle gelin ama haberden sonuç çıkarayım bari sunucu pazarında da intel'in pazar kaybetmesi kaçınılmaz.6950 çok para gibi geliyor ama intel kaça satıyor daha az çekirdeklisini kim bilir dediğim gibi ilgi alanımız değil bunlar hani rendercileri bile aşıyor bu işlemciler 16/32 kral onlar için 800 900 dolar TR fiyatı kapanın elinde kalır ama bu da oyuncuları ilgilendirmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. 2si1 | Teknofest sizi bekliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD 64 çekirdekli yeni EPYC işlemcisini duyurdu Sonraki Nokia cep telefonu Android 8.1 ve Google Asistan ile görüntülendi 3 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Vivo V17 Pro duyuruldu 3 sa. AORUS Gen4 AIC 8TB SSD ile 15GB/s veri aktarımı 4 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha ortaya çıktı: Tasarımı ile büyüleyecek 4 sa. iOS 13 ile Siri yerleşik olarak uygulama desteğini başlattı 5 sa. BP'den motoru temizleyen yakıt teknolojisi 5 sa. Çinli toptancıları gezdik | Kendi markamız için teklif aldık 5 sa. HP, güvenlik firması Bromium’u satın aldı 6 sa. Youtube, kanal doğrulama kriterlerini değiştireceğini açıkladı 6 sa. Realme X2'nin teknik özellikleri resmi olarak açıklandı 7 sa. Chrome tarayıcısına tema oluşturucu eklendi ve sekme görünümü iyileştirildi 7 sa. Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük için ortak çalışıyor 8 sa. Google Haritalar uygulamasına Gizli Mod seçeneği geliyor 8 sa. iOS 13’ün gizli yenilikleri 9 sa. Havadaki CO2’yi yakalamak için su yosunu kullanılan reaktör geliştirildi 10 sa. Alcatel yeni kapaklı telefonunu duyurdu 10 sa. Huawei FreeBuds 3 kulaklık mercek altında | Tam donanımlı ve AirPods 2'ye rakip 10 sa. ADATA taşınabilir yeni SSD modelini duyurdu 11 sa. Mars’ın kuzey kutbu kum tepelerinin “dondurmaya” benzeyen fotoğrafı paylaşıldı 11 sa. Huawei kendi uygulama ekosistemi için 1 milyar dolar ayırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    SSli Detaylı Edit Geldi! Hepsiburada, 2. el ürünü sıfır diye s...
    DH Forum
    (greve gidilmeden anlaşıldı)H&M Çalışanları Olarak Greve Gidiy...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim