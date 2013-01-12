AMD: Android'i desteklemeyeceğiz, Windows 8 üzerine oynuyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi günümüz teknoloji dünyasının en popüler iki segmentinde yaygın olarak kullanılan çözümleri bulunmayan AMD, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Temash kod adını taşıyan ultra düşük güç tüketimli yeni nesil Fusion işlemcilerin tanıtımını yapmış ve farklı firmalarca üretilmiş çeşitli demo cihazlar göstermişti.
En büyük rakibi Intel'in, Android ekosisteminde yol alabilmek için yoğun efor sarf ettiği bir dönemde AMD, farklı bir yol izleyerek Android platformuna destek vermeyeceğini açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Lisa Su, AMD'nin, Windows 8'den yana bahis oynadığını ve tüm uygulamaları çalıştırabilen, grafiğin ön planda olduğu üst seviye tabletleri hedeflediğine vurgu yaparak en azından yakın gelecek için Android beklentilerine son vermiş oldu.
AMD yaptığı açıklamalarda dört adet x86 çekirdeğine ve DirectX 11 destekli entegre grafik çözümüne sahip Temash işlemcisinin, 5 Watt'tan az güç tüketimi ile Windows 8'li tablet bilgisayarları 10 saate kadar çalıştırabileceğini ifade etmiş, Wistron üretimi 10.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip bir demo cihazı üzerinde Full HD video oynatmıştı.
22nm üretim teknolojsini kullanan Intel'den farklı olarak 28nm fabrikasyon sürecine yeni yeni adapte olan AMD, bilgisayar üreticileriyle işbirliğine giderek daha yüksek kalitede tablet bilgisayarların daha düşük fiyatla alınabilmesi için efor sarf ettiğin söylerken, 499 dolarlık başlangıç fiyatına işaret ediyor ki bu açıdan iPad 4'ün başlangıç fiyatına denk diyebiliriz.
Nexus 7, Kindle Fire ve benzer seviyede düşük maliyetli olup yüksek satış başarısı yakalayan ARM tabanlı ve Android'li tabletleri es geçen AMD'nin, gelecekte nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek. Tablo itibariyle AMD, yeni yeni yaygınlaşan Windows 8 ekosisteminde, Intel'in Clover Trail platformuan karşı hem genel performans hem de grafik ve çoklu ortam yetenekleri açısından üstünlük kurma peşinde olduğu söylenebilir.
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Intel'in Android altında çalışan cihazı Medfield, bi tür ARM emulasyonu yapıyor. ARM komutlarını çevirip çalıştırıyor, o sayede var(binary translation deniyor buna zaten).
Bilmeyen varsa AMD'nin elinde grafik uygulamalarından başka alt düzeyli şeylere kadar uzanan ARM lisansları çok uzun zmandan beri var periyodik olarak yenileniyor bunlar.
Üstelik AMD ARM'yi es geçmiş te değil. AMD bu yılla birlikte server işlemcilerinde ARM lisanslı işlemcileri x86 çiplerine entegre etmeye başlıyor. 2014'ten itibaren de 64 bit ARM cortex temelli Opteron işlemciler üretecek. özellikle sunucu pazarında AMD ve ARM ortaklık kuruyor yani AMD sadece Android ekosisteminden uzak duruyor ( şimdilik) ama ARM ile çok sağlam ilişkiler kurdu zaten ama bu ortaklığı ceplerde değil server makinalarda kuruyor sadece.