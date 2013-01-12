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AMD: Android'i desteklemeyeceğiz, Windows 8 üzerine oynuyoruz

6 yıl
2,5b
1
84
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi günümüz teknoloji dünyasının en popüler iki segmentinde yaygın olarak kullanılan çözümleri bulunmayan AMD, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda  Temash kod adını taşıyan ultra düşük güç tüketimli yeni nesil Fusion işlemcilerin tanıtımını yapmış ve farklı firmalarca üretilmiş çeşitli demo cihazlar göstermişti.
En büyük rakibi Intel'in, Android ekosisteminde yol alabilmek için yoğun efor sarf ettiği bir dönemde AMD, farklı bir yol izleyerek Android platformuna destek vermeyeceğini açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Lisa Su, AMD'nin, Windows 8'den yana bahis oynadığını ve tüm uygulamaları çalıştırabilen, grafiğin ön planda olduğu üst seviye tabletleri hedeflediğine vurgu yaparak en azından yakın gelecek için Android beklentilerine son vermiş oldu.
AMD yaptığı açıklamalarda dört adet x86 çekirdeğine ve DirectX 11 destekli entegre grafik çözümüne sahip Temash işlemcisinin, 5 Watt'tan az güç tüketimi ile Windows 8'li tablet bilgisayarları 10 saate kadar çalıştırabileceğini ifade etmiş, Wistron üretimi 10.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip bir demo cihazı üzerinde Full HD video oynatmıştı.
22nm üretim teknolojsini kullanan Intel'den farklı olarak 28nm fabrikasyon sürecine yeni yeni adapte olan AMD, bilgisayar üreticileriyle işbirliğine giderek daha yüksek kalitede tablet bilgisayarların daha düşük fiyatla alınabilmesi için efor sarf  ettiğin söylerken, 499 dolarlık başlangıç fiyatına işaret ediyor ki bu açıdan iPad 4'ün başlangıç fiyatına denk diyebiliriz.
Nexus 7, Kindle Fire ve benzer seviyede düşük maliyetli olup yüksek satış başarısı yakalayan ARM tabanlı ve Android'li tabletleri es geçen AMD'nin, gelecekte nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek. Tablo itibariyle AMD, yeni yeni yaygınlaşan Windows 8 ekosisteminde, Intel'in Clover Trail platformuan karşı hem genel performans hem de grafik ve çoklu ortam yetenekleri açısından üstünlük kurma peşinde olduğu söylenebilir.

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Rubisco 6 yıl en beğenilen
Biriniz de çıkıp x86 Android doğru düzgün sorunsuz çalışmazken AMD neyine Android peşine düşsün dememiş, birbirinden saçma ötesi yorumlar var. Acaba doğru mu biliyorum derdine düşmeden 2 satır yazmak için amma yanıp tutuşan var.
Intel'in Android altında çalışan cihazı Medfield, bi tür ARM emulasyonu yapıyor. ARM komutlarını çevirip çalıştırıyor, o sayede var(binary translation deniyor buna zaten).
Bilmeyen varsa AMD'nin elinde grafik uygulamalarından başka alt düzeyli şeylere kadar uzanan ARM lisansları çok uzun zmandan beri var periyodik olarak yenileniyor bunlar.
Biriniz de çıkıp x86 Android doğru düzgün sorunsuz çalışmazken AMD neyine Android peşine düşsün dememiş, birbirinden saçma ötesi yorumlar var. Acaba doğru mu bi...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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oktayakgoz 6 yıl
bence en iyisi. en azından yakın zaman 5 sene gibi bi zaman windowsa bişi olmaz. birde dedikleri gibi orta seviye oyun oynatıp bunuda ucuza yaparlarsa bilgisayar almak varken android tableti ne yapayım
bence en iyisi. en azından yakın zaman 5 sene gibi bi zaman windowsa bişi olmaz. birde dedikleri gibi orta seviye oyun oynatıp bunuda ucuza yaparlarsa bilgisaya...
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Foxbat 6 yıl
AMD'nin kararı doğru bence. Android piyasası doyum noktasına geldi ve güçlü oyuncular tarafından domine ediliyor zaten. Bu saatten sonra girip te pazar payı kapmak çok zor. Windows 8 ise daha yeni ama umut vaat eden bir bölge ve AMD buraya yoğunlaşıp şimdiden köşe kapmanın peşinde ki en az riskli strateji de bu çünkü AMD'nin artık kumar oynayabilecek gücü yok.

Üstelik AMD ARM'yi es geçmiş te değil. AMD bu yılla birlikte server işlemcilerinde ARM lisanslı işlemcileri x86 çiplerine entegre etmeye başlıyor. 2014'ten itibaren de 64 bit ARM cortex temelli Opteron işlemciler üretecek. özellikle sunucu pazarında AMD ve ARM ortaklık kuruyor yani AMD sadece Android ekosisteminden uzak duruyor ( şimdilik) ama ARM ile çok sağlam ilişkiler kurdu zaten ama bu ortaklığı ceplerde değil server makinalarda kuruyor sadece.
AMD'nin kararı doğru bence. Android piyasası doyum noktasına geldi ve güçlü oyuncular tarafından domine ediliyor zaten. Bu saatten sonra girip te pazar payı ka...
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DH Misafiri 6 yıl
ya arkadaslar İntel de iş yok ya amd bendce çok iyi sistemler yaratıyor intelde işyok pc dedi performasları belli zaten AMD Paha biçilmez
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grafman09 6 yıl
Ces deki viedoları izledim, gerçekten başarılı görünüyor.. Tablet almak için acele edilmemeli, sektor ham, olgunlaşmış değil..
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muzaffer_k 6 yıl
Bu amd haberleri ammada çok okunuyor amd Amd Magazin diye bir dergi çıkartsa abartısız söylüyorum milyarlarca basılır Android e gelince arkasında google olmasa kim kullanırdı nokia nın symbian(bende yeri ayrıdır) ı gibi nokia düştü symbian ı hatırlayan bile yok
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SystemApps 6 yıl muzaffer_k
muzaffer_k

Bu amd haberleri ammada çok okunuyor amd Amd Magazin diye bir dergi çıkartsa abartısız söylüyorum milyarlarca basılır Android e gelince arkasında google olmasa kim kullanırdı nokia nın symbian(bende yeri ayrıdır) ı gibi nokia düştü symbian ı hatırlayan bile yok

biri symbian mı dedi? kim ne derse desin symbian



amd de öyle kim ne derse desin amd
teknoloji alemine iz bırakanlar unutulmazlar yok olsalar bile... intele 1000 dolar verip giriş seviyesi bi işlemci aldığında amd gelir akıllara bu günleri hatırlarsın (batarsa tabi D:)
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alpergizlice 6 yıl
arkadaslar vodafone smart tablet aldim ama bunu sim kart hafizasina ulasamiyorum tango gibi proglari kullanmak icin bide bilgisayar gibi facebook veya skype programlarini goruntulu kullana biliyormuyuz yardimci olursaniz sevinirim
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saltooo 6 yıl
android pazarı zorlu daha iyi oldukları pazara yönelmişler
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IBreak4LoveI 6 yıl
içinde bulunduğu duruma bakarsak yerinde bir karar mantıklı.
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labirent300a 6 yıl
bu söylem bana bir zamanlar dünyanın en büyük telefon üreticisi olan nokia'ı hatırlattı, şimdi ise hali ortada
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Hiper-Nova 6 yıl
Liseliler koskoca Amd'ye akıl veriyorlar, yok neymiş efendim "senin işin bitti Amd," "senin sonun geldi Amd," "yanlış karar Amd." Bugünleride görecektik, ellerine bakkal versen bir ayda batırırlar ama internette herşey serbest salla olabildiğince.
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demo23 6 yıl
Çok iyi bir seçim uygulama konusunda hiç bir eksiklik yok oyun ise onu sormaya bile gerek yok!
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fbkaya 6 yıl
iyi iyi geliştiriyo kendini
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WinteR 6 yıl
Her iki platform içinde ürünlerimiz olacak demesi gerekirdi, kendi kendini bitiren bir açıklama olmuş, Win8'in geleceğini hiç parlak görmüyorum.
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fbkaya 6 yıl
iyi iyi geliştiriyo kendini
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Normandia_06 6 yıl
zaten android uydurmanın daniskasıydı :) geleceği ios belirler ve gelecek onda diğer jellbean jelibon android yok bilmem ne gibi uyduruk şeyler zaman kaybıdır :D
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Magnussen 6 yıl
Akıllı bir hamle. Microsoft, windows 8 ile tablet ve dokunmatik piyasasının tavan yaptığı zamanlarda yine bir temel işe imza atarak geleceğini garanti altına almayı başardı. Sonraki sürümler NT sistemi gibi üstüne koyarak ilerleyecektir. Microsoft'un OS tecrübesine güvenmekte fayda var.

AMD'de uzun vadeye yatırım yaptı. Kısa vadede olacakları şimdiki duruma bakarak kestirmek zor değil. Fakat ilerisi için bu işte de Windows damgası göreceğimiz su götürmez bir gerçek.
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Guest 6 yıl Normandia_06
Normandia_06
zaten android uydurmanın daniskasıydı :) geleceği ios belirler ve gelecek onda diğer jellbean jelibon android yok bilmem ne gibi uyduruk şeyler zaman kaybıdır :D

hayırdır intel ve amd ios için işlemci üretiyor da bizim mi haberimiz yok.
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