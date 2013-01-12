AMD: Android'i desteklemeyeceğiz, Windows 8 üzerine oynuyoruz

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar gibi günümüz teknoloji dünyasının en popüler iki segmentinde yaygın olarak kullanılan çözümleri bulunmayan AMD, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Temash kod adını taşıyan ultra düşük güç tüketimli yeni nesil Fusion işlemcilerin tanıtımını yapmış ve farklı firmalarca üretilmiş çeşitli demo cihazlar göstermişti.

En büyük rakibi Intel'in, Android ekosisteminde yol alabilmek için yoğun efor sarf ettiği bir dönemde AMD, farklı bir yol izleyerek Android platformuna destek vermeyeceğini açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Lisa Su, AMD'nin, Windows 8'den yana bahis oynadığını ve tüm uygulamaları çalıştırabilen, grafiğin ön planda olduğu üst seviye tabletleri hedeflediğine vurgu yaparak en azından yakın gelecek için Android beklentilerine son vermiş oldu.

AMD yaptığı açıklamalarda dört adet x86 çekirdeğine ve DirectX 11 destekli entegre grafik çözümüne sahip Temash işlemcisinin, 5 Watt'tan az güç tüketimi ile Windows 8'li tablet bilgisayarları 10 saate kadar çalıştırabileceğini ifade etmiş, Wistron üretimi 10.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip bir demo cihazı üzerinde Full HD video oynatmıştı.

22nm üretim teknolojsini kullanan Intel'den farklı olarak 28nm fabrikasyon sürecine yeni yeni adapte olan AMD, bilgisayar üreticileriyle işbirliğine giderek daha yüksek kalitede tablet bilgisayarların daha düşük fiyatla alınabilmesi için efor sarf ettiğin söylerken, 499 dolarlık başlangıç fiyatına işaret ediyor ki bu açıdan iPad 4'ün başlangıç fiyatına denk diyebiliriz.

Nexus 7, Kindle Fire ve benzer seviyede düşük maliyetli olup yüksek satış başarısı yakalayan ARM tabanlı ve Android'li tabletleri es geçen AMD'nin, gelecekte nasıl bir başarı yakalayacağını zaman gösterecek. Tablo itibariyle AMD, yeni yeni yaygınlaşan Windows 8 ekosisteminde, Intel'in Clover Trail platformuan karşı hem genel performans hem de grafik ve çoklu ortam yetenekleri açısından üstünlük kurma peşinde olduğu söylenebilir.