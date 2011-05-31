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AMD, Bulldozer FX işlemcileri için daha yüksek saat hızlarına ihtiyaç duyuyor

7 yıl
44,8b
1
145
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dün yayınladığımız haberimizde, AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğinden bahsetmiştik. Konuyla ilgili olarak AMD'nin ağzını bıçak açmazken, gecikmenin nedenleriyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı ve oluşan son duruma göre AMD adına işler pekte yolunda gitmiyor. Şu an B0 ve B1 revizyonlu örnekleri hazır olan Bulldozer FX işlemcileri için tasarım anlamında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor ve işlemciler sorunsuzca çalışıyor. AMD'ye yakın kaynaklara göre, mevcut revizyonlarda standart çalışma frekansı olarak 2.5GHz'e, TurboCore teknolojisiyle ise 3.5GHz'e kadar çıkılabiliyor ancak bu hızlar AMD'nin performans beklentilerini karşılamaya yetmiyor. İşte bu nedenle AMD'nin saat hızı arttırımına gereksinim duyduğu ve bunun için B2 kodlu yeni revizyonunun hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre B2 revizyonlu Bulldozer FX işlemcileri, B0 ve B1 revizyonlu mevcut örneklerle aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyacak tanımasına ancak tamamlanması da muhtemelen birkaç aylık zaman alacak ve resmi olmayan bilgilere göre işlemcilerin çıkışı yaz sonuna hatta belkide son çeyreğe kayacak. Bu durum AMD için planlanan gelir beklentileriyle birlikte şirketin prestijine de olumsuz katkı yapabilir zira 5 yıldır konuşulan yeni tasarımın performans beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle bir süre daha ertelenmesi, AMD hissedarlarını mutlu eden bir gelişme olmayacaktır. AMD adına mevcut tabloyu daha da karamsar bir hale getiren  gelişme ise Intel'in yol haritası. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer FX serisi yeni işlemci modellerini Intel'in mevcut işlemcilerine rakip olarak gösteriyor ancak Intel de Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini almak üzere tasarlanan yeni işlemcilerin, performans konusunda açık bir üstünlük kuracakları iddia ediliyor.


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Lacano 7 yıl en beğenilen
_XpLoSiVe_


Megavolt

Performanstaki bu yetersizlikler geçen haftalarda çıkan ve intele fark attığını gösteren tabloların ne kadar kolpa olduğu gösteriyor.

+1


2kol3bacak

AMD çok yazık etti saygınlığına. İnşallah yıl sonu gelecek işlemciler sandy bridge e serisi önünde eğilmez

böyle bir ihtimalin olmadığını hepimiz biliyoruz en az %50 altında kalır ivy'lerin..


Reznov_Viktor

Yeni sistem kurmayı düşününler daha bekleyecek sanırım. (Amd isteyenler için)


uyumlu doğru dürüst anakarttı carttu curttu derken eylülü bulur



Hocam sende artık kurban kesersin...



AMD adına kötü haberler, ne olursa olsun AMD' nin resmi bir açıklama yapması gerekiyor zira; Bulldozeri bekleyip de eldeki sistemini satıp sap gibi ortada kalan benim gibi mağdurlar en azından bir açıklamayı hak ediyor diye düşünüyorum.
_XpLoSiVe_MegavoltPerformanstaki bu yetersizlikler geçen haftalarda çıkan ve intele fark attığını gös...
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aceleciburak 7 yıl

Bi zamanlar Ekran kartlarında böyle bi çekişme geçiyodu hatırlıyorumda 2600xt vs 8600gt zamanlarıda hep AMD eleştirildi.AMD 3650 çıkardığı zamanda eleştirenler çoktu ne zaman 4000 serisi geldi eleştirenler sustu ne zaman Nvidia 8600 serilerini yanlış tasarladık dedi. hatta GPU ları anahtarlık olarak dağıttı çoğu kişi AMD ye hak verdi.
Kısacası ben bu forumda bi çok kez demiştim ve yine tekrarlıyorum. Intel Cpu işinde bir numara çünkü yaptığı iş sadece cpu tasarımı chipset tasarımını bile yaptı ama büyük bir firmada bile chipset sorunuyla tasarım hatası baş gösterdi.
AMD ise 2005 lerde sadece işlemci yapıyordu ve Intel o zaman presscot P4 ve Pentium D modelleriyle yanlış çıkış yapmıştı ve gerçekten AMD o zaman iyi bi çıkışı yakalamıştı ayrıca AMD nin chipset ayağını Nvidia yapıyordu AMD ye sadece Adam akıllı işlemci üretmek zorunda kalıyordu
peki bu gün neden böyle oldu neden AMD göründüğü gibi zayıf mı?
cevap şu olabilir Intel olduğu gibi davranıp kendi işini yapıyor işlemci ve chipset larabbe bile askıya alındı çünkü intel başaramayacağını biliyordu.
AMD ise 2006 da Ati nin alınmasıyla adeta rota değiştirdi o zamanlar yanlış yönetildi yapılandırılamadı ve günümüze bu şekilde geldi AMD ne zaman Gpu bölümünü yoluna soktu kar yaptı ne zaman 780G ler yerine oturdu büyük çıkış yakaladı kendine güveni geldi bana Bulldozern 5 yıllık proje olduğunu söylemeyin 5 yıl önce daha ati alınmamıştı o planlar sekteye uğradı Bulldozer 2008 den sonraki mimari anca max 3 senelik geçmişi vardır
gelelim asıl probleme Bütçe meselesi Intelin sınırsız kaynağı var ama AMD de kaynak sıkıntısı var.Nvidia ile Gpu da yarışıyo Intelle işlemci tarafında bu firma daha ne yapsın kıt kaynaklarla bişiler yapmaya çalışıyo.Ekran kartı tarafında Nvidia ile dişe diş kora kor mücadele etti ve çoğunlukla ilkleri yapan firma oldu ama Nvidia çok büyük firma değil
Intelle baş etmesi en azından buna uğraşması mucize bence o yüzden amd çoktü kapasın gitsin yenilgiyi kabul etsin gibi garip yorumlar saçma oluyor bence
Bekleyip görmek gerek ki Intel bile IVY serilerini bu nedenle erteledi çünkü AMD nin Entegre gpu performansını merak etti bakıp görecek pazar payını ölçüp ona göre kendine yol verecek.
Arkadaşlara tavsiyem resmi açıklamayı beklemek ve her zaman için bi teknolojiye ödenen paranın bir servete mal olmasını engellemek.
Çünkü teknoloji çok kısa sürede değişiyor.çünkü bugün aldığın 6 ay sonra eski teknoloji oluyor...
Bi zamanlar Ekran kartlarında böyle bi çekişme geçiyodu hatırlıyorumda 2600xt vs 8600gt zamanlarıda hep AMD eleştirildi.AMD 3650 çıkardığı zamanda eleştirenl...
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Menow 7 yıl
INTEL'ide AMD'yide bekleyenler avuçlarında içi boş PC lerle baka kalmışlar :D

Arkadaşım diyorum size alın AMD X3 80$'a en ucuzundan, X4 yapın keyfinize bakın :D

AMD ertelemeye gitmiş, hızları arttıracakmış? Hımmm, size de yanık kokusu geliyor mu? Hani şu INTEL'inde AMD'ninde rekabet ederken millete yanan işlemci sattığı dönemler. Hani AMD nin kötü nam saldığı konu. Hani INTEL'in P4 Prescott serisi ve çift çekirdekli işlemcilere yeni yeni geçmeye çalıştığı ve AMD'nin gerisinde kaldığı zamanlar. Hiç unutmuyorum arkadaşım o ara INTEL P4 3.2 çift çekirdekli işlemci almıştı. Tek yorumu "abi kasaya 12cm'lik 6 fan bağlı ama işlemci yanıyor" :)

Tarih tekerrürden ibaret. AMD, INTEL ile rekabette tutuşuk vaziyette, bir AMD sever olarak AMD işlemcilerin stabilite sorunu olabileceğini düşünüyorum. INTEL de aynı şekilde geride kalıp, beklentileri karşılama kaygısında AMD ile rekabette olsaydı INTEL'ede aynı gözle bakardım yanlış anlaşılmasın.

Çünkü tarihe bakıyoruz ki iki firmada birbiriyle çekişecem diye stabilite sorunlu işlemcileri piyasaya sürmüş. Bu gün neden sürmesinler???
INTEL'ide AMD'yide bekleyenler avuçlarında içi boş PC lerle baka kalmışlar :DArkadaşım diyorum size alın AMD X3 80$'a en ucuzundan, X4 yapın keyfiniz...
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So_Bad 7 yıl
Cok ısınmıyomu bu?
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Hobar 7 yıl

So_Bad

Cok ısınmıyomu bu?

gavur ... gibi yanıyor hacı. Cayır cayır!
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shadowosman 7 yıl
NECROCYBER
yazık sandy bridgele rekabet ediyor 8 cekirdekli işlemci..yazıkılar olsun AMD

bence yorumun yanlış amd olmasaydı intele servet ödemeye devam edicektiniz bunu unutmayın amd düşük değerlere sahip olsada yine amd alıcam adamların kafa tutuğu firma sınırsız kaynaklara sahip olduğunu unutmayın
AMD ise hem gpu hem cpu üretiyor ve çok kısıtlı bir bütçe ile bence bunun taktir edilmesi gerekiyor
şuna tüm kalbimle inanıyorum AMD de İNTEL gibi sınırsız kaynak olsa inanılmaz işlemciler çıkartır ve ucuz fiyattan satar ama İNTEL piyasada tek kalır ve AMD kapanırsa İNTEL lin hiçde düşük fiyat işlemci satıcağını düşünmüyorum o zaman adamlar ne üretirse onu almak zorunda kalıcağınızıda unutmamak gerekiyor
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uLtRaTRim 7 yıl
WinteR
Danimarkalı bir sitenin duyumlarına göre de Bulldozerin X6 1100Tden daha düşük performans vermesi sebebiyle bir erteleme gelmiş. Etme bulma dünyası Sandy Bridgei dalgaya alacaklarına adam gibi işlemci yapsalardı, tilt oluyorum kendini daha zeki görenlere. nl.hardware.info/...

Bir kere o bir Hollanda sayfasi, Danimarka degil. Ikinci olarak, o sayfa guvenilir haberler yapar, ama bazen sallama haberlerin cikma sansi cok yuksektir. O yuzden o haberi pek takmayin derim.
Zaten yorumlari okursan, cogu kisinin inanmadigini gorursun.
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WinteR 7 yıl
Güvenilir haber yapan bir sitede sallama haber çıkma şansı yüksek, evet anlıyorum

Bakanlık onaylamıyor , yalnız ortadaki tek gerçek ertelendiği.
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setek01 7 yıl
AMD'nin rakip olmadığı q9000'ler gibi olacaksa ya da corei7 900'ler gibi eksik olsun. Bana göre eğer yukarıdaki açıklamalar da doğruluk payı çıkarsa o zaman hala ikinci eline utanmadan sıkılmadan 400 TL fiyat istenen q9650 vakası yeniden yaşanır. Çoğu kişi 700 TL altında düşmediğinden almadı benim gibi. Hiç değilse SB almış olanlar 2 sene idare eder.
Bu koşullarda eğer AMD de sorun varsa lga2011 zaten farklı seviyeye hitap edecektir ve İntel'in bu fırsatı tepmeyip SB işlemcileri sonlandırarak Ivy'leri yağlı fiyatlardan sunması da kaçınılmaz olacaktır.
Tahminim 22nm IVY'lerde 600 700 TL'den giriş olur sonbahara kadar fx işlemciler yetişmezse eğer.
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Emre Demirel 7 yıl
israillilere para yatırmayın x4 neyinize yetmiyor uzaya mı çıkacaksınız 2700k veya daha üst modellerle amd ye yazık oldu diyenler hangi işlemcileri kullanıyorlar bi yazsınlar
ayrıca şu amd çok ısınır diyenleri bir yakalarsam o işlemciyi yedirecem :)
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diemcizone 7 yıl
ated90
_XpLoSiVe_
ated90 AMD ısınır mı ? Ben niye görmedim kendi işlemcimde ?
sen ısıyı görebiliyor musun ya? seni de şöyle ön tarafa alalım
İşlemci ısısını kendin mi ölçüyorsun yoksa programlardan veya biostan mı bakıyorsun sıcaklıklara ?

Çaaaaaat sesini duyar gibiyim, kapak oldu :D
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AndryTR 7 yıl
B2 revizyon Phenom gibi olmasın da sonu. Kötü işlemci çıkaracaklarına geç çıkarsınlar daha iyi. Ama insan da düşünmeden edemiyor; 5 yıldır geliştirme çalışmaları sürüyor bu serinin, böyle bir şeyi gözden nasıl kaçırdılar acaba. Sağlık olsun, rekâbeti sağlasınlar da...
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leop 7 yıl
diemcizone

ated90

_XpLoSiVe_
ated90 AMD ısınır mı ? Ben niye görmedim kendi işlemcimde ?
sen ısıyı görebiliyor musun ya? seni de şöyle ön tarafa alalım
İşlemci ısısını kendin mi ölçüyorsun yoksa programlardan veya biostan mı bakıyorsun sıcaklıklara ?


Çaaaaaat sesini duyar gibiyim, kapak oldu :D


kendisi kapaklardan etkilense coktan forumu terk etmisti

ayni ekran karti bolumunde ati/amd lerde driver sorunu, nvidia da ise physx var insanlari gibi.

WinteR

Danimarkalı bir sitenin duyumlarına göre de Bulldozerin X6 1100Tden daha düşük performans vermesi sebebiyle bir erteleme gelmiş. Etme bulma dünyası Sandy Bridgei dalgaya alacaklarına adam gibi işlemci yapsalardı, tilt oluyorum kendini daha zeki görenlere. nl.hardware.info/...




boyle bir seyin olma imkani yok ama eger ki 8 cekirdekli 2.5 ghz de calisan islemci 1100t den daha az performans vermis ise ve amd muhendisleri bunu yeni farkettilerse artik sozun bittigi noktaya ulasiyoruz.

bu haberlerin hepsi fasa fiso amd erteledigi icin insanlar bu duruma uyucak mantikli veya mantiksiz haberler uretiyorlar.
ben acikcasi bizim forumdaki amd komple yeni revizyon cikaracak haberine de pek inanmiyorum cunku inanmak istemiyorum bunu nasil yeni farketmis olabilirler bunun aciklamasi yok amd bu islemcileri bir anda yaratmadi kac senedir gelistiriyorlar kac tane muhendislik ornegi denenmistir nasil dusuk performans verdigini gormemis olabilirler imkansiz boyle bisi olmasi.

So_Bad

Amd cok ısınır intel alın.


bu mesaj bu konunun ozeti iste..
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mavizaman 7 yıl
amdnin kazmalığı...
5 sene alla bulla 3.5ghzde bile bekleneni vereme...
ne yapacakalr 4ghzde mi önlerini doğrultacaklar..
ah amd ah! bizim işimiz gene intele kalacak...
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aceleciburak 7 yıl
alperentok
Bir yıldır AMD ci oldum,nedeni de 1-AMD sistem ucuz 2-Bir yıldır eşe dosta kurduğum AMD sistemler ısınmıyor(boşta 17-18 C Yükte 30-32 C )Şu anda intel kullanıyorum (Boşta 38-40 C Yükte 68-69 C )3-AMD sistemler oyunda emsal İntellerden hızlı.4-Tek yavaş oldukları yer Capture ve Video Formatları değiştirirken oda ev kullanıcıları için 2-3 dakika fark ediyorki hiç sorun değil.5-Ucuz anakatları İntelin pahalı anakarları düzeyinde(fonsiyon zenginliği olarak) Bu yüzden bir yıldır Bulldozer bekliyorum ama İşlemciyi almak için değil.Çıkacak anakartlardan birini alıp (Phenom IIx4 ler dahada ucuzlayacağı için)sistemi phenom ile kurmak,anakartın değişmeyeceğini varsayarak Bulldozerler doruğa ulaşıp ucuzlayıncada almak.Yani tek derdim AM3+ anakartların gelmesi.Bu arada AMD ler İNTEL den daha az ısınıyor...Bunlar bizim babamızın oğlu değil lütfen doğru bilgiler verelim bu yorumları okuyan binlerce genç var,yurdumun insanıda zengin değil.

Aynen katılıyorum arkadaşım.mantıklı bi politika doğru yoldasın...
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alperentok 7 yıl
Bir yıldır AMD ci oldum,nedeni de 1-AMD sistem ucuz 2-Bir yıldır eşe dosta kurduğum AMD sistemler ısınmıyor(boşta 17-18 C Yükte 30-32 C )Şu anda intel kullanıyorum (Boşta 38-40 C Yükte 68-69 C )3-AMD sistemler oyunda emsal İntellerden hızlı.4-Tek yavaş oldukları yer Capture ve Video Formatları değiştirirken oda ev kullanıcıları için 2-3 dakika fark ediyorki hiç sorun değil.5-Ucuz anakatları İntelin pahalı anakarları düzeyinde(fonsiyon zenginliği olarak) Bu yüzden bir yıldır Bulldozer bekliyorum ama İşlemciyi almak için değil.Çıkacak anakartlardan birini alıp (Phenom IIx4 ler dahada ucuzlayacağı için)sistemi phenom ile kurmak,anakartın değişmeyeceğini varsayarak Bulldozerler doruğa ulaşıp ucuzlayıncada almak.Yani tek derdim AM3+ anakartların gelmesi.Bu arada AMD ler İNTEL den daha az ısınıyor...Bunlar bizim babamızın oğlu değil lütfen doğru bilgiler verelim bu yorumları okuyan binlerce genç var,yurdumun insanıda zengin değil.
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tiger cage 7 yıl

alperentok

Bir yıldır AMD ci oldum,nedeni de 1-AMD sistem ucuz 2-Bir yıldır eşe dosta kurduğum AMD sistemler ısınmıyor(boşta 17-18 C Yükte 30-32 C )Şu anda intel kullanıyorum (Boşta 38-40 C Yükte 68-69 C )3-AMD sistemler oyunda emsal İntellerden hızlı.4-Tek yavaş oldukları yer Capture ve Video Formatları değiştirirken oda ev kullanıcıları için 2-3 dakika fark ediyorki hiç sorun değil.5-Ucuz anakatları İntelin pahalı anakarları düzeyinde(fonsiyon zenginliği olarak) Bu yüzden bir yıldır Bulldozer bekliyorum ama İşlemciyi almak için değil.Çıkacak anakartlardan birini alıp (Phenom IIx4 ler dahada ucuzlayacağı için)sistemi phenom ile kurmak,anakartın değişmeyeceğini varsayarak Bulldozerler doruğa ulaşıp ucuzlayıncada almak.Yani tek derdim AM3+ anakartların gelmesi.Bu arada AMD ler İNTEL den daha az ısınıyor...Bunlar bizim babamızın oğlu değil lütfen doğru bilgiler verelim bu yorumları okuyan binlerce genç var,yurdumun insanıda zengin değil.


Dostum öncelikle amd 3500 venice ve x2 5600 windsor kullanmış biri olarak şunu söyleyim amd oyunlardaki hakimiyeti phenom işlemcilerle birlikte sona erdi aynı anda inteldeki core mimarisine geçişle birlikte e6300,e6400 çıkışıyla son buldu şu anda ise sb e2400 işlemcisi 1100t rahatlıkla başa çıkabiliyor heleki oyunlarda amd 4 yıldır duraklamaları oynuyor kesinlikle bende marka fanatikliği yok amd p4 lerin zamanında favorimdi ama şu anda intel kullanıyorum söylediğin doğru şey phenomların serin çalışması ama intelin işlemcileri de performansına göre az ısınıyor, amd thunderbird ve intelin prescott işlemcileri çok ısınan serileri idi ama günümüzdeki tüm işlemciler termal anlamda çok iyi durumdalar
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lvlono 7 yıl
AMD'nin Bulldozer lansman haberi bile İntel'in harekete geçmesine yetti. Apar topar işlemcileri piyasaya sürdü ama anakartlarda sata sorunu vardı, anakart üreticileri yetişemedi. Bulldozer lansmanı ertelendi, Sandy Bridge B2 anakartlar toplatıldı B3 rev. dağıtıldı. Şimdi lansman gene erteleniyor, Sandy Bridge 2800K çıkmayacak. İntel mevcut modellere zam yapmasa bari.

Yani, yeni mimari lansman haberi bile İntel'in ucuz işlemciler çıkartmasına yetiyor. Rakibin yoksa, yeni ürün de çıkartmazsın, ucuza da satmazsın.
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