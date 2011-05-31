AMD, Bulldozer FX işlemcileri için daha yüksek saat hızlarına ihtiyaç duyuyor

Dün yayınladığımız haberimizde, AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğinden bahsetmiştik. Konuyla ilgili olarak AMD'nin ağzını bıçak açmazken, gecikmenin nedenleriyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı ve oluşan son duruma göre AMD adına işler pekte yolunda gitmiyor. Şu an B0 ve B1 revizyonlu örnekleri hazır olan Bulldozer FX işlemcileri için tasarım anlamında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor ve işlemciler sorunsuzca çalışıyor. AMD'ye yakın kaynaklara göre, mevcut revizyonlarda standart çalışma frekansı olarak 2.5GHz'e, TurboCore teknolojisiyle ise 3.5GHz'e kadar çıkılabiliyor ancak bu hızlar AMD'nin performans beklentilerini karşılamaya yetmiyor. İşte bu nedenle AMD'nin saat hızı arttırımına gereksinim duyduğu ve bunun için B2 kodlu yeni revizyonunun hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre B2 revizyonlu Bulldozer FX işlemcileri, B0 ve B1 revizyonlu mevcut örneklerle aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyacak tanımasına ancak tamamlanması da muhtemelen birkaç aylık zaman alacak ve resmi olmayan bilgilere göre işlemcilerin çıkışı yaz sonuna hatta belkide son çeyreğe kayacak. Bu durum AMD için planlanan gelir beklentileriyle birlikte şirketin prestijine de olumsuz katkı yapabilir zira 5 yıldır konuşulan yeni tasarımın performans beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle bir süre daha ertelenmesi, AMD hissedarlarını mutlu eden bir gelişme olmayacaktır. AMD adına mevcut tabloyu daha da karamsar bir hale getiren gelişme ise Intel'in yol haritası. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer FX serisi yeni işlemci modellerini Intel'in mevcut işlemcilerine rakip olarak gösteriyor ancak Intel de Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini almak üzere tasarlanan yeni işlemcilerin, performans konusunda açık bir üstünlük kuracakları iddia ediliyor.