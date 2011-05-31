AMD, Bulldozer FX işlemcileri için daha yüksek saat hızlarına ihtiyaç duyuyor

Dün yayınladığımız haberimizde, AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin ertelendiğinden bahsetmiştik. Konuyla ilgili olarak AMD'nin ağzını bıçak açmazken, gecikmenin nedenleriyle ilgili yeni detaylar gelmeye başladı ve oluşan son duruma göre AMD adına işler pekte yolunda gitmiyor. Şu an B0 ve B1 revizyonlu örnekleri hazır olan Bulldozer FX işlemcileri için tasarım anlamında herhangi bir sıkıntı bulunmuyor ve işlemciler sorunsuzca çalışıyor. AMD'ye yakın kaynaklara göre, mevcut revizyonlarda standart çalışma frekansı olarak 2.5GHz'e, TurboCore teknolojisiyle ise 3.5GHz'e kadar çıkılabiliyor ancak bu hızlar AMD'nin performans beklentilerini karşılamaya yetmiyor. İşte bu nedenle AMD'nin saat hızı arttırımına gereksinim duyduğu ve bunun için B2 kodlu yeni revizyonunun hazırlıklarına başladığı belirtiliyor.
Gelen bilgilere göre B2 revizyonlu Bulldozer FX işlemcileri, B0 ve B1 revizyonlu mevcut örneklerle aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek saat hızlarına olanak tanıyacak tanımasına ancak tamamlanması da muhtemelen birkaç aylık zaman alacak ve resmi olmayan bilgilere göre işlemcilerin çıkışı yaz sonuna hatta belkide son çeyreğe kayacak. Bu durum AMD için planlanan gelir beklentileriyle birlikte şirketin prestijine de olumsuz katkı yapabilir zira 5 yıldır konuşulan yeni tasarımın performans beklentilerini karşılayamadığı gerekçesiyle bir süre daha ertelenmesi, AMD hissedarlarını mutlu eden bir gelişme olmayacaktır. AMD adına mevcut tabloyu daha da karamsar bir hale getiren gelişme ise Intel'in yol haritası. Bilindiği üzere AMD, Bulldozer FX serisi yeni işlemci modellerini Intel'in mevcut işlemcilerine rakip olarak gösteriyor ancak Intel de Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini duyurmaya hazırlanıyor. Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini almak üzere tasarlanan yeni işlemcilerin, performans konusunda açık bir üstünlük kuracakları iddia ediliyor.
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Hocam sende artık kurban kesersin...
AMD adına kötü haberler, ne olursa olsun AMD' nin resmi bir açıklama yapması gerekiyor zira; Bulldozeri bekleyip de eldeki sistemini satıp sap gibi ortada kalan benim gibi mağdurlar en azından bir açıklamayı hak ediyor diye düşünüyorum.
Bi zamanlar Ekran kartlarında böyle bi çekişme geçiyodu hatırlıyorumda 2600xt vs 8600gt zamanlarıda hep AMD eleştirildi.AMD 3650 çıkardığı zamanda eleştirenler çoktu ne zaman 4000 serisi geldi eleştirenler sustu ne zaman Nvidia 8600 serilerini yanlış tasarladık dedi. hatta GPU ları anahtarlık olarak dağıttı çoğu kişi AMD ye hak verdi.
Kısacası ben bu forumda bi çok kez demiştim ve yine tekrarlıyorum. Intel Cpu işinde bir numara çünkü yaptığı iş sadece cpu tasarımı chipset tasarımını bile yaptı ama büyük bir firmada bile chipset sorunuyla tasarım hatası baş gösterdi.
AMD ise 2005 lerde sadece işlemci yapıyordu ve Intel o zaman presscot P4 ve Pentium D modelleriyle yanlış çıkış yapmıştı ve gerçekten AMD o zaman iyi bi çıkışı yakalamıştı ayrıca AMD nin chipset ayağını Nvidia yapıyordu AMD ye sadece Adam akıllı işlemci üretmek zorunda kalıyordu
peki bu gün neden böyle oldu neden AMD göründüğü gibi zayıf mı?
cevap şu olabilir Intel olduğu gibi davranıp kendi işini yapıyor işlemci ve chipset larabbe bile askıya alındı çünkü intel başaramayacağını biliyordu.
AMD ise 2006 da Ati nin alınmasıyla adeta rota değiştirdi o zamanlar yanlış yönetildi yapılandırılamadı ve günümüze bu şekilde geldi AMD ne zaman Gpu bölümünü yoluna soktu kar yaptı ne zaman 780G ler yerine oturdu büyük çıkış yakaladı kendine güveni geldi bana Bulldozern 5 yıllık proje olduğunu söylemeyin 5 yıl önce daha ati alınmamıştı o planlar sekteye uğradı Bulldozer 2008 den sonraki mimari anca max 3 senelik geçmişi vardır
gelelim asıl probleme Bütçe meselesi Intelin sınırsız kaynağı var ama AMD de kaynak sıkıntısı var.Nvidia ile Gpu da yarışıyo Intelle işlemci tarafında bu firma daha ne yapsın kıt kaynaklarla bişiler yapmaya çalışıyo.Ekran kartı tarafında Nvidia ile dişe diş kora kor mücadele etti ve çoğunlukla ilkleri yapan firma oldu ama Nvidia çok büyük firma değil
Intelle baş etmesi en azından buna uğraşması mucize bence o yüzden amd çoktü kapasın gitsin yenilgiyi kabul etsin gibi garip yorumlar saçma oluyor bence
Bekleyip görmek gerek ki Intel bile IVY serilerini bu nedenle erteledi çünkü AMD nin Entegre gpu performansını merak etti bakıp görecek pazar payını ölçüp ona göre kendine yol verecek.
Arkadaşlara tavsiyem resmi açıklamayı beklemek ve her zaman için bi teknolojiye ödenen paranın bir servete mal olmasını engellemek.
Çünkü teknoloji çok kısa sürede değişiyor.çünkü bugün aldığın 6 ay sonra eski teknoloji oluyor...
Arkadaşım diyorum size alın AMD X3 80$'a en ucuzundan, X4 yapın keyfinize bakın :D
AMD ertelemeye gitmiş, hızları arttıracakmış? Hımmm, size de yanık kokusu geliyor mu? Hani şu INTEL'inde AMD'ninde rekabet ederken millete yanan işlemci sattığı dönemler. Hani AMD nin kötü nam saldığı konu. Hani INTEL'in P4 Prescott serisi ve çift çekirdekli işlemcilere yeni yeni geçmeye çalıştığı ve AMD'nin gerisinde kaldığı zamanlar. Hiç unutmuyorum arkadaşım o ara INTEL P4 3.2 çift çekirdekli işlemci almıştı. Tek yorumu "abi kasaya 12cm'lik 6 fan bağlı ama işlemci yanıyor" :)
Tarih tekerrürden ibaret. AMD, INTEL ile rekabette tutuşuk vaziyette, bir AMD sever olarak AMD işlemcilerin stabilite sorunu olabileceğini düşünüyorum. INTEL de aynı şekilde geride kalıp, beklentileri karşılama kaygısında AMD ile rekabette olsaydı INTEL'ede aynı gözle bakardım yanlış anlaşılmasın.
Çünkü tarihe bakıyoruz ki iki firmada birbiriyle çekişecem diye stabilite sorunlu işlemcileri piyasaya sürmüş. Bu gün neden sürmesinler???