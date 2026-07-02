Tesla, dev Terafab projesine Intel'in 17 yıllık tecrübeli ismini transfer etti

Intel’in tesislerinin devreye alınmasını yönetti
Gary Jiang, Intel'deki son görevinde Factory Manager (Fabrika Müdürü) olarak çalışıyordu. Bu pozisyonda yeni üretim tesislerinin kurulumu, üretim ekipmanlarının devreye alınması, fabrikanın faaliyete geçirilmesi, ürün sertifikasyon süreçleri, seri üretime hazırlık ve Intel'in 18A üretim teknolojisinin Oregon'daki geliştirme tesisinden Arizona'daki Fab 52 fabrikasına aktarılması gibi kritik süreçleri yönetti.
Jiang, Intel kariyerinin önceki dönemlerinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 22 nm, 14 nm ve 10 nm sınıfı üretim teknolojileri için teknisyen ekiplerini yöneten Jiang, üretim başlangıcı, kapasite artırımı, verimlilik ve üretim çıktısından sorumluydu. Jiang ayrıca Intel'de tedarik zinciri, finans, wafer maliyetleri, üretim verimi ve milyarlarca dolarlık fabrika ekipmanı yatırımlarının yönetiminde de görev aldı.
Terafab için kritik isim olabilir
Terafab'ın Intel'in 14A üretim teknolojisini lisanslamayı planladığı göz önüne alındığında Jiang'ın deneyiminin yeni üretim tesislerinin kurulumu açısından önemli avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.
Elon Musk'ın açıklamalarına göre Tesla, ilk etapta Teksas kampüsünde 3 milyar dolarlık bir yarı iletken Ar-Ge merkezi kuracak. Ayda birkaç bin wafer işleme kapasitesine sahip olacak pilot üretim hattında geliştirilen teknolojiler doğrulandıktan sonra yüksek hacimli üretim fabrikasını SpaceX'in inşa etmesi planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş