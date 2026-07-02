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    Tesla, dev Terafab projesine Intel'in 17 yıllık tecrübeli ismini transfer etti

    Tesla, Intel'in 18A üretim sürecinde de görev alan tecrübeli yönetici Gary Jiang'ı transfer etti. Hamle, Tesla'nın yarı iletken girişimi Terafab için önemli bir adım olarak görülüyor.

    Tesla, Intel'in 17 yıllık tecrübeli ismini transfer etti Tam Boyutta Gör
    Tesla, Intel'de 17 yılı aşkın süre görev yapan ve şirketin en gelişmiş üretim süreçlerinden biri olan 18A teknolojisinin yüksek hacimli üretime aktarılmasında önemli rol üstlenen Gary Jiang'ı kadrosuna kattı. Jiang'ın transferi Tesla, SpaceX ve xAI'ın ortak yarı iletken girişimi Terafab kapsamında bugüne kadar kamuoyuna yansıyan ilk üst düzey yönetici hamlesi oldu.

    Intel’in tesislerinin devreye alınmasını yönetti

    Gary Jiang, Intel'deki son görevinde Factory Manager (Fabrika Müdürü) olarak çalışıyordu. Bu pozisyonda yeni üretim tesislerinin kurulumu, üretim ekipmanlarının devreye alınması, fabrikanın faaliyete geçirilmesi, ürün sertifikasyon süreçleri, seri üretime hazırlık ve Intel'in 18A üretim teknolojisinin Oregon'daki geliştirme tesisinden Arizona'daki Fab 52 fabrikasına aktarılması gibi kritik süreçleri yönetti.

    Jiang, Intel kariyerinin önceki dönemlerinde de çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 22 nm, 14 nm ve 10 nm sınıfı üretim teknolojileri için teknisyen ekiplerini yöneten Jiang, üretim başlangıcı, kapasite artırımı, verimlilik ve üretim çıktısından sorumluydu. Jiang ayrıca Intel'de tedarik zinciri, finans, wafer maliyetleri, üretim verimi ve milyarlarca dolarlık fabrika ekipmanı yatırımlarının yönetiminde de görev aldı.

    Terafab için kritik isim olabilir

    Tesla, Intel'in 17 yıllık tecrübeli ismini transfer etti Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın Mart ayından bu yana yarı iletken altyapısından sorumlu bir Teknik Program Yöneticisi aradığı ancak bu pozisyonun doldurulmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Terafab'ın resmi proje lideri henüz atanmış değil. Jiang'ın Tesla'daki görev tanımı da şimdilik yalnızca direktör unvanıyla sınırlı.

    Terafab'ın Intel'in 14A üretim teknolojisini lisanslamayı planladığı göz önüne alındığında Jiang'ın deneyiminin yeni üretim tesislerinin kurulumu açısından önemli avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.

    Elon Musk'ın açıklamalarına göre Tesla, ilk etapta Teksas kampüsünde 3 milyar dolarlık bir yarı iletken Ar-Ge merkezi kuracak. Ayda birkaç bin wafer işleme kapasitesine sahip olacak pilot üretim hattında geliştirilen teknolojiler doğrulandıktan sonra yüksek hacimli üretim fabrikasını SpaceX'in inşa etmesi planlanıyor.

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    eski_nesil 5 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 1 hafta önce

    On bildiğin Kia olmuş

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