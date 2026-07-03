Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay zeka alanındaki rekabet modeller üzerinden sürdüğü kadar yarı iletkenler üzerinde de sürüyor. Bu kapsamda Anthropic'in kendi özel yapay zeka çipini geliştirmek için Samsung ile olası bir iş birliğini değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmeler sürüyor

Şirketin henüz çipin teknik özellikleri ve kullanım alanı konusunda nihai kararını vermediği belirtiliyor. Ancak mevcut bilgilere göre Anthropic, geliştirmeyi planladığı özel yapay zeka çipi için Samsung ile iş birliği ihtimalini görüşüyor. Reuters, nisan ayında şirketin küresel çip tedarikindeki sıkıntılara karşı kendi yapay zeka işlemcisini geliştirme fikrini değerlendirdiğini aktarmıştı. Son gelişmeler ise bu planların daha somut hale geldiğine işaret ediyor.

Samsung ile olası ortaklık hakkında ise şirket ek bir açıklama yapmasa da halihazırdaki çeşitlendirilmiş donanım stratejisinin önemini koruyacağını belirtti. Şirket, hesaplama altyapısında Google, Amazon ve Nvidia'nın çiplerini kullanıyor.

Son dönemde birçok yapay zeka şirketi, belirli iş yüklerine özel optimize edilmiş donanımlar geliştirmek ve Nvidia'ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi çiplerini tasarlamaya yöneliyor. Buna karşın Nvidia, yapay zeka çip pazarındaki liderliğini sürdürüyor.

OpenAI ilk yapay zeka işlemcisini tanıttı: Jalapeno 1 hf. önce eklendi

Hatırlanacağı üzere OpenAI da geçen hafta Broadcom ortaklığını duyurmuştu. İki şirket Jalapeno adı verilen, çıkarım odaklı işlemciyi tanıtmıştı. OpenAI’a göre bu çip, rakip çözümlere kıyasla watt başına daha yüksek performans ve daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Anthropic’in gözü özel yapay zeka çipi için Samsung’un üzerinde

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: