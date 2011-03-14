AMD Bulldozer FX işlemcileriyle Intel'in Sandy Bridge ailesini hedefliyor

Güncel ürün gamındaki Phenom II ve Athlon II modelleriyle segment bazında fiyat/performans oranı yüksek modellere sahip olan AMD, konu performas liderliği olduğunda ise rekabetçi olabilecek pozisyonda değil. 2006 yılında lanse ettiği Core mimarisiyle birlikte performans liderliğini eline alan Intel, o günden bu zamana geçen beş yıllık süre zarfında her yeni jenerasyon ile farkı biraz daha ileri taşımayı başardı. Özellikle Nehalem mimarisiyle ciddi bir sıçrama gerçekleştiren firma, Sandy Bridge jenerasyonuyla bunu bir adım ileri taşırken, ilk defa AMD tarafından dile getirilen CPU+GPU konseptini de rakibinden daha önce uygulamayı ve yüksek performanslı modellerine adapte etmeyi başardı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen AMD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, yenilikçi tasarım özellikleriyle uzun süredir merakla beklenen güçlü bir argümanı var; Bulldozer mimarisi!

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi Bulldozer mimarisi, AMD tarihinin en ciddi mikroişlemci güncellemesi olacak. Araştırma-geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer mimarisi ile AMD, yeniden lider olmanın planlarını yapıyor. 32nm SOI üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modül tasarımını temel alan yeni işlemci ailesi, AMD'nin açıklamalarına göre yüksek performans ve verimli mimari özellikleri açısından x86 mimarisine farklı bir boyut kazandırıyor. Peki AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle ne kadar rekabetçi olabilir ? Hatırlanacağı üzere, Donanımhaber.com dünyada ilk defa AMD'nin Bulldozer odaklı performans dökümanını yayınlamıştı. O dökümanda detayları verilmeyen 8 çekirdeki Bulldozer işlemcisinin, Intel'in Core i7 950 modelinden %50 daha hızlı olacağına dikkat çekiliyordu. Geride bıraktığımız CeBIT 2011 Fuarı'nda bir açıklama yapan AMD, Bulldozer tabanlı yeni işlemcilerin güncel ürün gamındaki Phenom II modellerine kıyasla %50 daha hızlı olacağını belirtti.

Yukarıda belirttiğimiz gelişmelerin ardından Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için yeni bir döküman daha ortaya çıktı. X-bit Labs tarafından yayınlanan bu dökümandan anlaşıldığı üzere AMD, Zambezi kod adını taşıyan yeni nesil Bılldozer işlemcileriyle, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7 modellerini gözüne kestirmiş durumda. Tablodan da anlaşılabileceği üzere AMD, ilk etap Bulldozer işlemcilerinin en hızlı modeli olması beklenen 8 çekirdekli, FX-81x0 modelini, Intel'in Coıre i7-2600 serisine karşı, altı çekirdekli FX-6110 ve dört çekirdekli FX-4110 modellerini ise Intel'in Core i5-2500 serisine karşı konumlandırırken, daha fazla çekirdek ve hız aşırtma avantajına sahip olduğuna dikkat çekiyor. İlgili tabloya bakılırsa, Bulldozer tabanlı FX işlemcilerin güç verdiği sistemler 700 dolar seviyesinde toplanabilecek yani bu demek oluyor ki AMD, fiyat stratejisini de değiştiriyor. Bir döneme damgasını vuran Athlon FX işlemcilerini, Intel'in Extreme Edition serisi gibi 999$ seviyesinden sunan AMD, Bulldozer jenerasyonunu ise Black Edition seviyesinde sürdürecek.

Zambezi kod adını taşıyan yeni nesil Bulldozer işlemcilerinin hemen altında ise Lynıx kod adını taşıyan L1ano serisi Fusion işlemcilerin oluşturduğu platform yer alıyor. Phenom II mimarisinin güncellenmiş versiyonunu, DirectX 11 destekli gelişmiş grafik birimiyle buluşturan Fusion işlemcilerinin ilk modelleri arasında en performanslısı, dört çekirdekli A8-3350 olacak gibi görünüyor. 400x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6550 iGPU'suyla donatılan işlemci, Core i3 serisine karşı konumlandırılırken, daha fazla çekirdek ve gelişmiş grafik özelliklerine vurgu yapılıyor. Daha alt segmentlerde ise L1ano tasarımının düşük frekanslı modelleri ve Bobcat mimarisini temel alan düşük güç tüketimli Fusion modelleri yer alıyor. Tablodan da görülebileceği üzere AMD, farklı fiyat segmentleri için rakibi Intel'in karşısında ilk defa bu kadar güçlü olacak gibi görünüyor. Tabi firmanın gelecek planları açısından özellikle Bulldozer jenerasyonun başarısı büyük rol oynayacak. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir detay daha bulunuyor, Intel en yüksek performans segmenti için hazırladığını 6-8 çekirdekli Sandy Bridge işlemcilerini LGA2011 platformu ile yılın ikinci yarısında pazara sunmaya hazırlanıyor.