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AMD Bulldozer FX işlemcileriyle Intel'in Sandy Bridge ailesini hedefliyor

8 yıl
18,1b
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41
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güncel ürün gamındaki Phenom II ve Athlon II modelleriyle segment bazında fiyat/performans oranı yüksek modellere sahip olan AMD, konu performas liderliği olduğunda ise rekabetçi olabilecek pozisyonda değil. 2006 yılında lanse ettiği Core mimarisiyle birlikte performans liderliğini eline alan Intel, o günden bu zamana geçen beş yıllık süre zarfında her yeni jenerasyon ile farkı biraz daha ileri taşımayı başardı. Özellikle Nehalem mimarisiyle ciddi bir sıçrama gerçekleştiren firma, Sandy Bridge jenerasyonuyla bunu bir adım ileri taşırken, ilk defa AMD tarafından dile getirilen CPU+GPU konseptini de rakibinden daha önce uygulamayı ve yüksek performanslı modellerine adapte etmeyi başardı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen AMD'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı, yenilikçi tasarım özellikleriyle uzun süredir merakla beklenen güçlü bir argümanı var; Bulldozer mimarisi!

Daha önceki pek çok haberimizde belirttiğimiz gibi Bulldozer mimarisi, AMD tarihinin en ciddi mikroişlemci güncellemesi olacak. Araştırma-geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın bir süredir devam eden Bulldozer mimarisi ile AMD, yeniden lider olmanın planlarını yapıyor. 32nm SOI üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modül tasarımını temel alan yeni işlemci ailesi, AMD'nin açıklamalarına göre yüksek performans ve verimli mimari özellikleri açısından x86 mimarisine farklı bir boyut kazandırıyor. Peki AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileriyle ne kadar rekabetçi olabilir ? Hatırlanacağı üzere, Donanımhaber.com dünyada ilk defa AMD'nin Bulldozer odaklı performans dökümanını yayınlamıştı. O dökümanda detayları verilmeyen 8 çekirdeki Bulldozer işlemcisinin, Intel'in Core i7 950 modelinden %50 daha hızlı olacağına dikkat çekiliyordu. Geride bıraktığımız CeBIT 2011 Fuarı'nda bir açıklama yapan AMD, Bulldozer tabanlı yeni işlemcilerin güncel ürün gamındaki Phenom II modellerine kıyasla %50 daha hızlı olacağını belirtti.

Yukarıda belirttiğimiz gelişmelerin ardından Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için yeni bir döküman daha ortaya çıktı. X-bit Labs tarafından yayınlanan bu dökümandan anlaşıldığı üzere AMD, Zambezi kod adını taşıyan yeni nesil Bılldozer işlemcileriyle, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7 modellerini gözüne kestirmiş durumda. Tablodan da anlaşılabileceği üzere AMD, ilk etap Bulldozer işlemcilerinin en hızlı modeli olması beklenen 8 çekirdekli, FX-81x0 modelini, Intel'in Coıre i7-2600 serisine karşı, altı çekirdekli FX-6110 ve dört çekirdekli FX-4110 modellerini ise Intel'in Core i5-2500 serisine karşı konumlandırırken, daha fazla çekirdek ve hız aşırtma avantajına sahip olduğuna dikkat çekiyor. İlgili tabloya bakılırsa, Bulldozer tabanlı FX işlemcilerin güç verdiği sistemler 700 dolar seviyesinde toplanabilecek yani bu demek oluyor ki AMD, fiyat stratejisini de değiştiriyor. Bir döneme damgasını vuran Athlon FX işlemcilerini, Intel'in Extreme Edition serisi gibi 999$ seviyesinden sunan AMD, Bulldozer jenerasyonunu ise Black Edition seviyesinde sürdürecek.

Zambezi kod adını taşıyan yeni nesil Bulldozer işlemcilerinin hemen altında ise Lynıx kod adını taşıyan L1ano serisi Fusion işlemcilerin oluşturduğu platform yer alıyor. Phenom II mimarisinin güncellenmiş versiyonunu, DirectX 11 destekli gelişmiş grafik birimiyle buluşturan Fusion işlemcilerinin ilk modelleri arasında en performanslısı, dört çekirdekli A8-3350 olacak gibi görünüyor. 400x paralel işlem birimine sahip Radeon HD 6550 iGPU'suyla donatılan işlemci, Core i3 serisine karşı konumlandırılırken, daha fazla çekirdek ve gelişmiş grafik özelliklerine vurgu yapılıyor. Daha alt segmentlerde ise L1ano tasarımının düşük frekanslı modelleri ve Bobcat mimarisini temel alan düşük güç tüketimli Fusion modelleri yer alıyor. Tablodan da görülebileceği üzere AMD, farklı fiyat segmentleri için rakibi Intel'in karşısında ilk defa bu kadar güçlü olacak gibi görünüyor. Tabi firmanın gelecek planları açısından özellikle Bulldozer jenerasyonun başarısı büyük rol oynayacak. Bu noktada unutulmaması gereken önemli bir detay daha bulunuyor, Intel en yüksek performans segmenti için hazırladığını 6-8 çekirdekli Sandy Bridge işlemcilerini LGA2011 platformu ile yılın ikinci yarısında pazara sunmaya hazırlanıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Amd akar intel bakar....
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RockConn 8 yıl
Aman bazi arkadaslar Ivy'ler ile Bulldozer'leri simdiden karsilastirmasin. Firma aciklamis ve bu islemcileri Sandy'e konumlandirmis. AMD'nin performansta Intel ile guncel mucadelesi ancak 2012'deki G42/G44 soket formundaki Bulldozer Versiyon 2.0 sinifi islemcileri ile olur.
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PROOF# 8 yıl
8 cekirdekli bir işlemci ile 4 çekirdekli bir işlemci kıyaslaması yine ilginç. Intel 4 atla koşarken AMD 8 eşşekle koşuyor herhalde
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DH Misafiri 8 yıl
ben amd nin inteli buldozer işlemcisiyle ezicegine eminim amd her yeni model işlemcide tam kıvamı tupturup başarı elde ediyor kariyerini incelerseniz görürsünüz bu sefer amd bagıra bagıra geliyor çok iddalı 8 çekirdekli işlemcilerede amd sayesinde sahip olacagız yoksa bu intel çıkarmaz çıkarsada 2 bim doların üzeri olurdu sanırım :D intel hep amd yi takip ediyor hatırlatmak istiyorum ilk 2 çekirdekli işlemciyi amd çıkardı 64 bit de onun eseri intelin ilk çıkardıgı çift çekirdekli işlemciyi hatırlarsınız umarım rezelet zamanında çift çekirdek işlemci diye mitlete kaktırdılar halbuki yapılan testlerde çekirdeklerin sadece birinin çalıştıgı ortaya çıktı amd 4 yıldır sessizlige boguldu ama hiç ürünlerini pahalıya vermedi şu an x6 işlemcileri i7 ye kafa tutuyor tabiki i7 az farkla lider ama fiyat ne olacak allahtan amd varda rekabet çıkarıyor yoksa bu intel core2 serisini bele 300 doların üzerinde satardı
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t3 8 yıl
Eğer phenım II'den kastı x6 1100T ise ve bundan %50 hızlı ise testlerde 1100T %50 daha fazla puan veridiğimizde 2600k'yi geçiyor, hatta x4 970'i bile kastese geçiyor demek. %50 az bir değer değil ki. Tabi önemli olan tüm testlerde %50 fark yapmıs olması.
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alperrTR 8 yıl
@DavidCoulthard

Sanmıyorum Lynx'lerin şu anki am3lerde çalışacağını. Neden dersen içindeki entegre grafik biriminden dolayı. Phenomlarda böyle bi sistem olmadığından AM3 anakartlarda cpu içinde bir entegre grafik birimini çalıştıracak şekilde tasarlanmamışlardır tahminimce. Tabi bilemem amd bi yolunu bulurda sunarsa öyle bi destek ama çok düşük bi ihtimal :)

edit: GPU olmadan yani normal bi phenom gibi çalıştırma ihtimali daha yüksek ama şimdi aklıma geldi de :)
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lvlono 8 yıl
Lynx kod adlı işlemciler, bilinen Phenom ll mimarisini baz alıyor. Yani Phenom ll'nin içine entegre grafik birimi koymuşlar. A8 3550 bile oyunlarda tatminkar performans sunacaktır. Bunun yanında, entegre grafik birmi ile HD hızlandırma vs. cabası . Yani Phenom ll x4 965-970 ayarında ve içinde entegre grafik birimi olan ve daha ucuz olan bir işlemci satış rekorları kırar kanımca. FX serisi Bulldozer'ler ise tabiki yüksek performans segmenti için. Nekadar akçe, okadar köfte :)
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DavidCoulthard 8 yıl

lvlono

Lynx kod adlı işlemciler, bilinen Phenom ll mimarisini baz alıyor. Yani Phenom ll'nin içine entegre grafik birimi koymuşlar. A8 3550 bile oyunlarda tatminkar performans sunacaktır. Bunun yanında, entegre grafik birmi ile HD hızlandırma vs. cabası . Yani Phenom ll x4 965-970 ayarında ve içinde entegre grafik birimi olan ve daha ucuz olan bir işlemci satış rekorları kırar kanımca.


Yani Lynx ler şuanki am3 anakartlarda sorunsuz çalışır diyebilirmiyiz acaba.
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Batuist 8 yıl
AMDyi intelin önüne geçirebilecek tek faktör fiyatları olabilir.
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WinteR 8 yıl
Evet,sürpriz yok gibi, intel gene paşa bu durumda.
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Zimmerit 8 yıl
Oyun performansı olarak bulldozerlerin daha iyi sonuç aldığı söyleniyordu hatta neredeyse fark atıyorlarmış bu modül tasarımının faydası olmalı.Ayrıca AMD 2012'de bulldozer mimarisini güncelleyecek lga tarzı soket tasarımına geçecekler aynı zamanda liano işlemcilerde phenom II mimarisi yerine bulldozer mimarisini temel alıcaklar bulldozerler ivy bridge işlemcilerlede başa çıkabilir sanırım.
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Alkımm 8 yıl
Zamanında fx serisi bir işlemci kullanan biri olarak AMD'nin bu ismi ziyan edeceğini düşünmüyorum yoksa kalkıp efsane olmuş (ki çok pahalıydı ama olsun en iyisiydi) bir seriyi baltalamaz beklentim çok yüksek yazın çıkarsa anakart+işlemci değişikliği gözükür bana ama dediğim gibi beklentim çok yüksek en kötü ihtimal F/P güzel olur.
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::Ashes:: 8 yıl
sonuç olarak oyunlarda i52500k daha önde olacaktır ancak konu render vs 8çekirdek destekli uygulamalar olduğunda i7980x'i bile geride bırakacaktır..
ama ben 4 çekirdekli zambezinin i7 2600k'yı 8 çekirdekli zambezi'ninde soket 2011'deki 8 çekirdekli 32mb önbellekli modelini geçmesini bekliyordum..
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Firaristt 8 yıl
FX81x0 işlemciye sahip sistem 900$+KDV olursa bizde gayet güzel olur.. ben 8çekirdekli işlemcinin 650-700TL civarinda olacağini düşünürken bu fiyat gayet iyi bence(tabii tahminim x8 in üst modelleri için) x6 1100T+%50 bence gayet iyi. Anakarti uygun fiyatli olursa ve işlemcide uygun fiyatli oluesa bence 2600K dan daha alinasi bir işlemci olabilir. Ancak biraz geç kalindiğini düşünüyorum. Yarin B3 rev. anakartlar stoklara girince SB işlemciler gayet güzel satilir ve bulldozer çikana kadar bir hayli satar...
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gkn_ymz 8 yıl
i7 950'den %50 olursa gerçekten hızlı bir cpu olur

i7 980(2000tl'lik cihaz) vs i7 950 : 980x %50 hızlı değil
anandtech.com/...

phenom 2 x4 970 vs i7 950 : i7 950, phenomdan %50 hızlı değil
anandtech.com/...

i7 2600k vs i7 980X : 2600K daha hızlı ?
anandtech.com/...


AMD ilk dediği gibi i7 950 %50 hızlı bir işlemci çıkarırsa 2600k yı da geçer

2600k vs Phenom 2 x4
anandtech.com/...

Edit : Ufak imla hataları
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