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AMD: Bulldozer işlemci ailesinin ertelenmesi sadece stratejik bir karar

7 yıl
22b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dün yaptığı açıklamayla, bu ay içerisinde pazara sunulması beklenen Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin çıkışını üçüncü çeyreğin sonuna ertelediğini duyurdu. Ertelemenin nedenleri hakkında ilk defa konuşan AMD, son günlerde sıkça tartışılan revizyon problemlerinin aksine bu gelişmenin stratejik nedenlerle alındığını belirtiyor.

AMD'nin Kuzey Avrupa Bölgesi'nden sorumlu Halkla İlişkiler yöneticis Guido Lohmann açıklamasında; "Ürünleri pazara sunuş sıramız tamamiyle stratejik. C ve E serisi Fusion işlemcilerin büyük başarısı, masaüstü alanına da ilk olarak APU  (Fusion L1ano) ile girmemizde etkili oldu ve devamında bunu Bulldozer işlemcilerimiz takip edecek." dedi.

Önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi, bağımsız kaynaklar AMD'nin revizyon sıkıntısı yaşadığı, B0 ve B1 revizyon işlemciler yüksek saat hızlarına ulaşamağı için hedeflenen performans değerlerinin yakalanamadığı ifade ediliyor. Bu sorunu aşmak için B2 revizyon üzerinde çalışmaya başlayan AMD'nin işte bu nedenle zaman ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Guido Lohmann'ın açıklamalarının aksine Bulldozer işlemcilerindeki beklenmedik gecikmenin pekte stratejik bir karar olmadığını güçlendiren önemli argümanlar var. Bunlardan ilki 9 serisi anakartların pazara sunması diğer ise Bulldozer FX lansmanını takip eden kısa süre içerisinde Intel'in yüksek performanslı Sandy Bridge-E işlemcilerini duyuracak olması.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Computex 2011 Fuarı'ndaki sunumunda Trinity kod adlı yeni Fusion işlemcisini de gösterdi. Bulldozer mimarisini temel alan bu işlemci aynı zamanda henüz detayları bilinmeyen yeni grafik işlemci mimarisine de sahip. Henüz AMD bir tarih telaffuz etmese de yeni işlemcinin Mart-Nisan döneminde çıkması bekleniyor.

AMD'nin Bulldozer FX işlemcilerinde ertelemeye gitmesi ve Bulldozer tabanlı Fusion işlemcilerinde hızlı davranmasının nedeni olaraksa tüm ürün gamını entegre grafik işlemcili modellerle doldurma isteği. Brazos platformuyla büyük satış başarısı elde eden AMD, Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileriyle bunu üst segmentlede de gerçekleştireceğinden emin.


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Chembond 7 yıl en beğenilen
"Elimize yüzümüze bulaştırdık, 5 sene sonra çıka çıka bu çıktı, o da yetmedi şimdi bi revizyon daha yapıp sunmamız gerekiyor." demelerini beklemiyordu sanırım kimse.
"Elimize yüzümüze bulaştırdık, 5 sene sonra çıka çıka bu çıktı, o da yetmedi şimdi bi revizyon daha yapıp sunmamız gerekiyor." demelerini beklemiyordu sanırım ...
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FasTBoY 7 yıl
xdorukx
5 yildir nerde bu ha ? 5 yili 4 le carp 40 yaparrrr


5 ile 4 çarpınca 40 değilde 20 yaptığını öğrenmeni bekliyor bence.

xdorukx5 yildir nerde bu ha ? 5 yili 4 le carp 40 yaparrrr5 ile 4 çarpınca 40 değilde 20 yaptığını öğrenmeni bekliyor...
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bocekgrafik 7 yıl
xdorukx
Got korkusuna erteliyolar :)

Edep yâhu
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DH Misafiri 7 yıl
bulldozer e grk yok 2 cpu lu anakarta 2x intel 2600k o.c koyarız alın size 4 çekirdek hemde4ghz de çalışır =D
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dodomoco 7 yıl

DH Misafiri

bulldozer e grk yok 2 cpu lu anakarta 2x intel 2600k o.c koyarız alın size 4 çekirdek hemde4ghz de çalışır =D


ne diyon sen yaa bi git
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DH Misafiri 7 yıl
Firaristt
AMD böyle devam ederse benden iyi laf yiyecek.. Bu ne ya ertele ertele nereye kadar? Bulldozer ile slşimdiki SB arasindaki beklentim, doğal sata 3.0(bol.sayida), doğal 1866MHz ram desteği, düzgün ve uygun fiyatli anakart, ve çok izlek desteği olmayan uygulamalarda ciddi performans farki(sb+%20 en az)... Yok AMD ben bunlari karşilayamam derse bana intel yolu gözüküyor... öte yandan çoklu izlek desteği olmayan uygulamalarda.ciddi performans beklememin sebebi modüllerin icindeki.çekirdek benzer yapilarin intelin 1gerçek.çekirdeğinin %70i performansinda olsa bile modül yapisindan dolayi intel den (1modül=1çekirdek) %40 hadi bilemedim %25 hizli olmasi gerekli... Diğer özellikleri geçtim de en çok şu çoklu izlek desteği olmayan uygulamalarda performans artişi bekliyorum...

AMD senden laf yemekten korkmuş. özel seri FX işlemci yapacaz kod adını da "Firaristt" koyacaz demiş.
Seni takan var sanki :D
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DH Misafiri 7 yıl
AMD PhenomII X2 555'i yeni aldım. Alalı fazla olmadı hele şu 4 çekirdekin tadını bir bitirelim. Bulldozer'e sıra gelir. O arada AMD'de Bulldozerleri pazarlamaya başlar.
Acelem yok.
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DH Misafiri 7 yıl
vay arkadaş ne bulldozermiş ya üç aydır bekliyordum 12 haziranda çıkacak diye, artık daha da beklemem ya gidip intel sistem toplayacam ya da phenom 955 toplayacam, bu kadar da bekletilmez ki insan ya... bari anakartları çıkaydı da anakart alaydık gelecek sistemleri desteklesin diye...
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LORDTEK 7 yıl
Orijinalden alıntı: xdorukx
5 yildir nerde bu ha ? 5 yili 4 le carp 40 yaparrrr

cCc Reyizz anlayana 40 yapar cCc
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rog maximus 7 yıl
Firaristt
@timramon işte onlardan birisi de benim.. Sabrım dayanırsa bekleyicem, yok dayanmazsa SB alır keyfime bakarım... zaten o kadar bekledim, bekle bekle bitmiyor...(2.5yıl az değil sonuçta) Benim sinirlerimi de zaten benim gibi bekleyenleri daha da bekletmesi bozuyor...bu yaz yeni sistem toplicam kısmet olursa, bakalım hafta sonu veya haftaya kesin kararı vericem duruma göre...

sistem değiştirmek için 2.5 yıl beklenir mi yahu. değiştirmeye karar verdiğinde bi işlemci alsaydın o bile eskirdi bu zamana kadar. hiçbir firmanın çıkartacağım dediği şeye bel bağlamam hele ki zaten ilk duyumlarından 2.5 yıl geçtiyse üstüne bir 2.5 yıl daha töbe beklemem. amd reklamlarıyla bekletileri çok arttırdı bu arada intel zaten uçtu gitti amd şimdi bu beklentileri karşılamaya çalışıyor bu nedenle erteliyor ama ne derseniz deyin fiyatı dahil herşeyi düşük olacak orta segmentin hedefi olacak adam gibi sistem kurmak isteyenler intel sb'lere yönelecek görünen köy kılavuz istemez buldozeri 5yıl boyunca bekleteceğine buldozer I, buldozer II hatta buldozer III gibi versiyonlarla geliştirseydi daha emin adımlarla ilerleyebilirdi ve kullanıcıların ihtiyaçlarını bu işlemcilerden baklentilerini daha iyi görebilir ve rekabet edebilir hale gelirdi o zaman kimse laf etmezdi
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yenerbalcı 7 yıl
8 çekirdeğin oyunlarda işe yaramadığını ve güç tüketimin yüksek olması nedeniyle gereksiz işlemci olduğunu açıklamaktan korktular


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dere.beyi 7 yıl
sandy bridge-e ile aynı anda çıkacaklar ve biz kullanıcılar intel alcaz amd de stratejinin babasını görcekkk :)) (bugüne kadar hep amd kullandım ama artık yeterrr)
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tolgabes64 7 yıl
bende 9 sistemimde hep amd ati kullandım. bundan sonrada devam :) öğrenci adam core i7 alamayacğındn F/P ürünlerine devam :)
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tolgabes64 7 yıl
bence sandy bridge nin çıkmasını bekliyorlar :) sandy bridge ler buldozerden daha hızlı olursa amd 5 yıl boşuna uğraşmış olur. sany bridge çıkar amd tekrar revizyona girip o işlemciye göre hazırlık yapar(bence :))
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DH Misafiri 7 yıl
amd i7 lerle başabaş olsun yeter bu da strateji ve ayak oyunlarına neden oluyor. Aynen nvidia ile çekişmesinde olduğu gibi 6990 la gtx590 da başabaş şu anda bence eylül ekim gibi i7 E lerle benzer performansta buldozrler gelecek...
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RiPPeR91 7 yıl
Abuk sabuk yorumlar yazanlarmı desem, amd hata yaptı diye kına yakanlarmı desem beyler adamlar erken çıkarırsa verimsiz olacak 3 ay daha bekle daha verimlisini al. Sınırlı kaynaklarla bu kadar adamlar yeni yeni kar yapmaya başladı. İntel gibi Milyar dolarları götürmüyor. En azından oc yapmak için p67 anakart almamız gerekmiyor en adisinde bile OC yapabiliyoruz. AMD 3
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