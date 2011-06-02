AMD: Bulldozer işlemci ailesinin ertelenmesi sadece stratejik bir karar

AMD dün yaptığı açıklamayla, bu ay içerisinde pazara sunulması beklenen Bulldozer FX serisi yeni nesil işlemcilerinin çıkışını üçüncü çeyreğin sonuna ertelediğini duyurdu. Ertelemenin nedenleri hakkında ilk defa konuşan AMD, son günlerde sıkça tartışılan revizyon problemlerinin aksine bu gelişmenin stratejik nedenlerle alındığını belirtiyor.

AMD'nin Kuzey Avrupa Bölgesi'nden sorumlu Halkla İlişkiler yöneticis Guido Lohmann açıklamasında; "Ürünleri pazara sunuş sıramız tamamiyle stratejik. C ve E serisi Fusion işlemcilerin büyük başarısı, masaüstü alanına da ilk olarak APU (Fusion L1ano) ile girmemizde etkili oldu ve devamında bunu Bulldozer işlemcilerimiz takip edecek." dedi.

Önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi, bağımsız kaynaklar AMD'nin revizyon sıkıntısı yaşadığı, B0 ve B1 revizyon işlemciler yüksek saat hızlarına ulaşamağı için hedeflenen performans değerlerinin yakalanamadığı ifade ediliyor. Bu sorunu aşmak için B2 revizyon üzerinde çalışmaya başlayan AMD'nin işte bu nedenle zaman ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Guido Lohmann'ın açıklamalarının aksine Bulldozer işlemcilerindeki beklenmedik gecikmenin pekte stratejik bir karar olmadığını güçlendiren önemli argümanlar var. Bunlardan ilki 9 serisi anakartların pazara sunması diğer ise Bulldozer FX lansmanını takip eden kısa süre içerisinde Intel'in yüksek performanslı Sandy Bridge-E işlemcilerini duyuracak olması.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Computex 2011 Fuarı'ndaki sunumunda Trinity kod adlı yeni Fusion işlemcisini de gösterdi. Bulldozer mimarisini temel alan bu işlemci aynı zamanda henüz detayları bilinmeyen yeni grafik işlemci mimarisine de sahip. Henüz AMD bir tarih telaffuz etmese de yeni işlemcinin Mart-Nisan döneminde çıkması bekleniyor.

AMD'nin Bulldozer FX işlemcilerinde ertelemeye gitmesi ve Bulldozer tabanlı Fusion işlemcilerinde hızlı davranmasının nedeni olaraksa tüm ürün gamını entegre grafik işlemcili modellerle doldurma isteği. Brazos platformuyla büyük satış başarısı elde eden AMD, Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileriyle bunu üst segmentlede de gerçekleştireceğinden emin.