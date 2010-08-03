AMD Bulldozer mimarisinin performansıyla ilgili ilk defa konuştu

Kapalı kapılar ardında Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlık çalışmalarına devam eden AMD, ilk defa üstü kapalı da olsa yeni mimariyle ilgili performans açıklamasında bulundu. AMD'nin sunucu ve iş istasyonlarından sorumlu yöneticisi John Fruehe yaptığı yeni bir açıklamasında Bulldozer mimarisini esas alan 16 çekirdekli Interlagos işlemcisiyle, hali hazırda satılmakta olan 12 çekirdekli Magny Cours (Opteron 6100 serisi) işlemcilerini karşılaştırdı.

Henüz kapsamlı bir test sonucu olmasa bile John Fruehe, 16 çekirdekli Interlagos işlemcisinin, %33 daha fazla çekirdek sayısı ile %50 daha hızlı olmayı başardığını belirtti. Çekirdek başına düşen kaydadeğer performansta önemli bir artış yakaladıklarını belirten Fruehe, masaüstü işlemciler hakkında ise konuşmadı ve merak edilen tüm detayların lansman tarihinde cevaplanacağı ifade etti. AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini gelecek yıl içerisinde lanse edecek.