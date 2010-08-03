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AMD Bulldozer mimarisinin performansıyla ilgili ilk defa konuştu

8 yıl
35,9b
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54
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kapalı kapılar ardında Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlık çalışmalarına devam eden AMD, ilk defa üstü kapalı da olsa yeni mimariyle ilgili performans açıklamasında bulundu. AMD'nin sunucu ve iş istasyonlarından sorumlu yöneticisi John Fruehe yaptığı yeni bir açıklamasında Bulldozer mimarisini esas alan 16 çekirdekli Interlagos işlemcisiyle, hali hazırda satılmakta olan 12 çekirdekli Magny Cours (Opteron 6100 serisi) işlemcilerini karşılaştırdı.

Henüz kapsamlı bir test sonucu olmasa bile John Fruehe, 16 çekirdekli Interlagos işlemcisinin, %33 daha fazla çekirdek sayısı ile %50 daha hızlı olmayı başardığını belirtti. Çekirdek başına düşen kaydadeğer performansta önemli bir artış yakaladıklarını belirten Fruehe, masaüstü işlemciler hakkında ise konuşmadı ve merak edilen tüm detayların lansman tarihinde cevaplanacağı ifade etti. AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini gelecek yıl içerisinde lanse edecek.


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KANUNI61 8 yıl
yukarda bahsi gecen konu tamamen intel işlemcilerde mevcut 4 cekirdek diye aldığınız işlemci aslında 2 cekirdek intelde
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WinteR 8 yıl

KANUNI61

yukarda bahsi gecen konu tamamen intel işlemcilerde mevcut 4 cekirdek diye aldığınız işlemci aslında 2 cekirdek intelde

:)
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based_1984 8 yıl
herkese selam,
yahu ben şahsen daha pentium 4 ten kurtulamadım :d adamlar 16 cekırdek fılan behsediyo :s

:d elbette birgun bende amd'ci olacam

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Tolgá 8 yıl
Tasarımlar artık gpular gibi olmaya onlar gibi karmaşık olmaya başladı.atiyi almanın yararları
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symbiat 8 yıl
Yanlış anlıyorsam beni düzeltin ama;
Çekirdek miktarını %33 arttırıyorsun. doğal olarak çok çekirdekli cpu ya destek vern uygumalarda lineer olmasada ona yakın bir randıman artışı olacak.
%30 artsa desek ? bu adamlarda %50 arttırdık diyorlar. Yani Aslında mimariden doğan fark %20 oluyor bu durumda ?
İntel core2 ile core i7 arasında aynı saat hızı ve çekirdek sayısında ne kadar fark var bilen varmı acaba ?
Misal q9450 ile i7 920 arasındaki randıman farkı ne kadar ?
kabaca bir hesapla corei7 ile buldozeri kıyaslayabiliriz diyorum.
Bilgisi olan arkadaşlar bir el atarsa memnun olurum.
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla bana da dediğin gibi geldi. Açıkçası Bulldozer den çok şey bekliyordum ama dedikleri gibi ise arada %17 mimariden dolayı fark ettiyse eğer anca Core i7 lere rakip olur. Benim beklediğim ise 5 yıldır geliştirilen bir mimari çok daha ötesinde olmalı hatta tabici caizse Bulldozer gibi ezip geçmeliydi.

Umarım anlatılanlardan daha fazlasıdır ve her çekirdekte 4 izlek, gelişmiş FPU ünitesi falan masaüstünde daha iyi performans verir. Ben öyle umuyorum. İnşallah. :))
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car_26 8 yıl

symbiat

Yanlış anlıyorsam beni düzeltin ama;

Çekirdek miktarını %33 arttırıyorsun. doğal olarak çok çekirdekli cpu ya destek vern uygumalarda lineer olmasada ona yakın bir randıman artışı olacak.

%30 artsa desek ? bu adamlarda %50 arttırdık diyorlar. Yani Aslında mimariden doğan fark %20 oluyor bu durumda ?

İntel core2 ile core i7 arasında aynı saat hızı ve çekirdek sayısında ne kadar fark var bilen varmı acaba ?
Misal q9450 ile i7 920 arasındaki randıman farkı ne kadar ?

kabaca bir hesapla corei7 ile buldozeri kıyaslayabiliriz diyorum.

Bilgisi olan arkadaşlar bir el atarsa memnun olurum.

techgage.com/...

c2q geçiyo
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atyay 8 yıl
symbiat

Yanlış anlıyorsam beni düzeltin ama;

Çekirdek miktarını %33 arttırıyorsun. doğal olarak çok çekirdekli cpu ya destek vern uygumalarda lineer olmasada ona yakın bir randıman artışı olacak.

%30 artsa desek ? bu adamlarda %50 arttırdık diyorlar. Yani Aslında mimariden doğan fark %20 oluyor bu durumda ?

İntel core2 ile core i7 arasında aynı saat hızı ve çekirdek sayısında ne kadar fark var bilen varmı acaba ?
Misal q9450 ile i7 920 arasındaki randıman farkı ne kadar ?

kabaca bir hesapla corei7 ile buldozeri kıyaslayabiliriz diyorum.

Bilgisi olan arkadaşlar bir el atarsa memnun olurum.

bu verilenlere göre çekirdek(cluster) başına yaklaşık %12-13 gibi bi artış var sanki

ama bilinmeyen çok şey var
1.frekansları bilinmiyo,hadi aynı frekansda olsunlar
2.interlagosun cache bellek boyutları bilinmiyo,hadi cache lerde aynı boyutda olsun
3.yapılan test bilinmiyo,bunlar server işlemcileri,client yada son kulanıcı işlemcileri ile server işlemcileri arasında bazı farklar oluyo,client işlemcileri çıktığında performans farkı yapılan teste göre daha fazlada olabilir daha azda olabilir
4.interlagosun die boyutu bilinmiyo,modül tekniğiyle yerden kazanç sağlanıyo,belkide 12 çekirdekli magny cours ile 16 çekirdekli(8modüllü,16 clusterlı) interlagosun die boyutları hemen hemen aynı boyutta,çünkü 1 clusterlı modülün içine 1 cluster daha eklendiğinde boyut yaklaşık %50 büyüyomuş yanlış hatırlamıyosam

bunlara göre tekrar düşünürsek,frekanslar aynı,cache ler aynı,boyut aynı,performans %50 fazla
hiçde fena değil be



edit:ekstra eklenen cluster boyutu %50 değilde %5 büyütüyo olabilir
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bkadem 8 yıl
Seneye çıkacak olan windows 8'de multi threading konularında iyileştirme veya yeni bir yapı olacağın söyleniyordu. Eğer doğruysa birden fazla çekirdekli işlemcilerin performansını Windows 8'de göreceğiz. Amd ekstra 4 çekirdek ile % 50 başarım doğruysa gerçekten büyük iş başarmış demektir.
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car_26 8 yıl

bkadem

Seneye çıkacak olan windows 8'de multi threading konularında iyileştirme veya yeni bir yapı olacağın söyleniyordu. Eğer doğruysa birden fazla çekirdekli işlemcilerin performansını Windows 8'de göreceğiz. Amd ekstra 4 çekirdek ile % 50 başarım doğruysa gerçekten büyük iş başarmış demektir.

windows server yalnız o win8 dediğiniz.128bit olacağı söyleniyordu w8 in.
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hikmetg 8 yıl
Bence fermi 'ye benzeyecek bu buldozer mimarisi
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pSy! 8 yıl
@freeman benim okudugum kadariyla her cluster gorunuste tek çekirdek gibi davranıcak ancak içinde çift çekirdek gibi işlem yapcak biraz karmaşık yada bende yannış anlamış olabilirim
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djduke 8 yıl
Kullandıgımız işletim sistemi program ve oyunlar çoklu çekirdeğe destek vermedikten sonra 50 çekirdek te olsa işe yaramıyor. bi uygulama açılmaya çalışıldıgında tüm çekirdeklere eşit miktarda yük bindirmek yerine 1 yada 2 çekirdeğe biraz fazla yük verip açmaya çalıştıgı sürece; performansından tam yararlanıcagımıızı sanmıyorum... Kendi görüşüm tabi...
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ogkasa 8 yıl
Ne farkeder sonuçta 4 çekirdek çalışacak işte
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pckolik13 8 yıl
Bu işlemci isminin hakkını verecek galiba
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car_26 8 yıl
Interlagos ların fiyatını acayip merak ediyorum valla.
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