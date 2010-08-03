AMD Bulldozer mimarisinin performansıyla ilgili ilk defa konuştu

Kapalı kapılar ardında Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için hazırlık çalışmalarına devam eden AMD, ilk defa üstü kapalı da olsa yeni mimariyle ilgili performans açıklamasında bulundu. AMD'nin sunucu ve iş istasyonlarından sorumlu yöneticisi John Fruehe yaptığı yeni bir açıklamasında Bulldozer mimarisini esas alan 16 çekirdekli Interlagos işlemcisiyle, hali hazırda satılmakta olan 12 çekirdekli Magny Cours (Opteron 6100 serisi) işlemcilerini karşılaştırdı.
Henüz kapsamlı bir test sonucu olmasa bile John Fruehe, 16 çekirdekli Interlagos işlemcisinin, %33 daha fazla çekirdek sayısı ile %50 daha hızlı olmayı başardığını belirtti. Çekirdek başına düşen kaydadeğer performansta önemli bir artış yakaladıklarını belirten Fruehe, masaüstü işlemciler hakkında ise konuşmadı ve merak edilen tüm detayların lansman tarihinde cevaplanacağı ifade etti. AMD, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerini gelecek yıl içerisinde lanse edecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
:)
yahu ben şahsen daha pentium 4 ten kurtulamadım :d adamlar 16 cekırdek fılan behsediyo :s
:d elbette birgun bende amd'ci olacam
Çekirdek miktarını %33 arttırıyorsun. doğal olarak çok çekirdekli cpu ya destek vern uygumalarda lineer olmasada ona yakın bir randıman artışı olacak.
%30 artsa desek ? bu adamlarda %50 arttırdık diyorlar. Yani Aslında mimariden doğan fark %20 oluyor bu durumda ?
İntel core2 ile core i7 arasında aynı saat hızı ve çekirdek sayısında ne kadar fark var bilen varmı acaba ?
Misal q9450 ile i7 920 arasındaki randıman farkı ne kadar ?
kabaca bir hesapla corei7 ile buldozeri kıyaslayabiliriz diyorum.
Bilgisi olan arkadaşlar bir el atarsa memnun olurum.
Umarım anlatılanlardan daha fazlasıdır ve her çekirdekte 4 izlek, gelişmiş FPU ünitesi falan masaüstünde daha iyi performans verir. Ben öyle umuyorum. İnşallah. :))
techgage.com/...
c2q geçiyo
bu verilenlere göre çekirdek(cluster) başına yaklaşık %12-13 gibi bi artış var sanki
ama bilinmeyen çok şey var
1.frekansları bilinmiyo,hadi aynı frekansda olsunlar
2.interlagosun cache bellek boyutları bilinmiyo,hadi cache lerde aynı boyutda olsun
3.yapılan test bilinmiyo,bunlar server işlemcileri,client yada son kulanıcı işlemcileri ile server işlemcileri arasında bazı farklar oluyo,client işlemcileri çıktığında performans farkı yapılan teste göre daha fazlada olabilir daha azda olabilir
4.interlagosun die boyutu bilinmiyo,modül tekniğiyle yerden kazanç sağlanıyo,belkide 12 çekirdekli magny cours ile 16 çekirdekli(8modüllü,16 clusterlı) interlagosun die boyutları hemen hemen aynı boyutta,çünkü 1 clusterlı modülün içine 1 cluster daha eklendiğinde boyut yaklaşık %50 büyüyomuş yanlış hatırlamıyosam
bunlara göre tekrar düşünürsek,frekanslar aynı,cache ler aynı,boyut aynı,performans %50 fazla
hiçde fena değil be
edit:ekstra eklenen cluster boyutu %50 değilde %5 büyütüyo olabilir
windows server yalnız o win8 dediğiniz.128bit olacağı söyleniyordu w8 in.