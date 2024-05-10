Nvidia RTX 50 serisi piyasaya ilk olarak RTX 5080 ile girebilir

Nvidia, bu yıl çok yüksek bir ihtimaller tüketici ekran kartlarında rakipsiz bir konumda olacak. AMD’nin üst seviye ekran kartları sunmayacak olması Nvidia’nın Blackwell RTX 50 serisi üst seviye GPU’larının işini kolaylaştıracak. Bununla birlikte son gelen haberlere göre Nvidia, yaklaşan serisinde piyasaya ilk olarak RTX 5090’ı değil RTX 5080’i sürebilir.
İlk çıkacak kart RTX 5080 olabilir
Nvidia ve AMD yeni nesil kartlarını bu yılın sonunda piyasaya sürmeye başlayacak. Ancak piyasaya çıkacak ilk kartlar özelinde halen netleşmiş bir bilgi bulunmuyor ve güncel haberler de esasında söylentilere dayanıyor. Bununla birlikte genellikle güvenilir bir kaynak olan @kopite7kimi’ye göre Nvidia ilk olarak RTX 5080'i piyasaya sürecek. Yeni GPU nesilleri genellikle amiral gemisi ürünle birlikte piyasaya sürülür, bu nedenle bu strateji biraz alışılmadık olacak.
Daha önceki söylentiler RTX 5090 ve 5080’in bu yılın sonunda, diğer ana akım kartların ise 2025 başı itibariyle piyasaya gireceğini belirtiyordu. Bu değişikliğin olası bir nedeni, RTX 5080'in şu anda mevcut olan en güçlü Nvidia GPU'su olan 4090'dan daha iyi performans gösterecek olması olabilir. Bunlara ek olarak RTX 50 serisi için soğutucuların da test aşamasında olduğu belirtiliyor.
Ek olarak Nvidia'nın Blackwell AI GPU'larının "Rubin" kod adlı halefinin 2025'in dördüncü çeyreğinde seri üretime başlayacağı ve 2026'nın başlarında raf çözümlerinin geleceği de diğer bilgiler arasında. Serinin ilk yongası olması beklenen R100, TSMC'nin 3nm N3 düğümüne kullanacak, CoWoS-L ambalajını kullanmaya devam edecek, 4x retikül tasarımı içerecek ve HBM4 belleğe sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.