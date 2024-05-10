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Nvidia, bu yıl çok yüksek bir ihtimaller tüketici ekran kartlarında rakipsiz bir konumda olacak. AMD’nin üst seviye ekran kartları sunmayacak olması Nvidia’nın Blackwell RTX 50 serisi üst seviye GPU’larının işini kolaylaştıracak. Bununla birlikte son gelen haberlere göre Nvidia, yaklaşan serisinde piyasaya ilk olarak RTX 5090’ı değil RTX 5080’i sürebilir.

İlk çıkacak kart RTX 5080 olabilir

Nvidia ve AMD yeni nesil kartlarını bu yılın sonunda piyasaya sürmeye başlayacak. Ancak piyasaya çıkacak ilk kartlar özelinde halen netleşmiş bir bilgi bulunmuyor ve güncel haberler de esasında söylentilere dayanıyor. Bununla birlikte genellikle güvenilir bir kaynak olan @kopite7kimi’ye göre Nvidia ilk olarak RTX 5080'i piyasaya sürecek. Yeni GPU nesilleri genellikle amiral gemisi ürünle birlikte piyasaya sürülür, bu nedenle bu strateji biraz alışılmadık olacak.

Daha önceki söylentiler RTX 5090 ve 5080’in bu yılın sonunda, diğer ana akım kartların ise 2025 başı itibariyle piyasaya gireceğini belirtiyordu. Bu değişikliğin olası bir nedeni, RTX 5080'in şu anda mevcut olan en güçlü Nvidia GPU'su olan 4090'dan daha iyi performans gösterecek olması olabilir. Bunlara ek olarak RTX 50 serisi için soğutucuların da test aşamasında olduğu belirtiliyor.

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Ek olarak Nvidia'nın Blackwell AI GPU'larının "Rubin" kod adlı halefinin 2025'in dördüncü çeyreğinde seri üretime başlayacağı ve 2026'nın başlarında raf çözümlerinin geleceği de diğer bilgiler arasında. Serinin ilk yongası olması beklenen R100, TSMC'nin 3nm N3 düğümüne kullanacak, CoWoS-L ambalajını kullanmaya devam edecek, 4x retikül tasarımı içerecek ve HBM4 belleğe sahip olacak.

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Nvidia RTX 50 serisi piyasaya ilk olarak RTX 5080 ile girebilir