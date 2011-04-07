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AMD, Bulldozer tabanlı işlemcileri için interaktif videolar yayınladı

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için bilgi akışı da ciddi oranda hızlanmış durumda. AMD bugün resmi Youtube sayfasına Bulldozer tabanlı sunucu işlemcileri için interaktif videolar yayınladı. AMD'nin Sunucu Bölümü'nde ürün direktörü olan John Fruehe tarafından sunulan video kapsamında Bulldozer işlemcilerin temel bazı detaylarından, platformdan ve endüstrinin merakla beklediği performans değerlerinden bahsediliyor ancak çok fazla yeni detaya yer verilmiyor.

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı tekrarlayan John Fruehe, Bulldozer mimarisini temel alan 16 çekirdekli Interlagos işlemcilerinin, AMD'nin mevcut ürün gamında yer alan 12 çekirdekli Opteron işlemcilerine (kod adı Magny Cours) kıyasla %33 daha fazla çekirdek ile %50 daha fazla performans sunduğunu tekrarlıyor ve çekirdek başına düşen performansın arttırıldığına dikkat çekiyor. Merakla beklenen performans değerlerinin lansman esnasında açıklanacağını belirten Frehue, Bulldozer tabanlı son kullanıcı çözümlerinin içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte, sunucu çözümlerinin ise üçüncü çeyrekte lanse edileceğini de video vasıtasıyla bir kez daha tekrarlıyor.


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Yilsev 8 yıl
Intel'in pazar payındaki en büyük etken taşınabilir bilgisayar (netbook,laptop) piyasaındaki tekelidir. Artık günümüzde PC satışları azalırken taşınabilir bilgisayar satışları artıyor ve haliyle de bu Intel'in işine yarıyor.
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yenerbalcı 8 yıl
intel vermiş oyuncağı amd oynasın dursun 95Watt i5 2500K ve i7 2600K

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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Şok Haber : İntel Yeni İşlemcilerinin İsmini Grayder Olarak Degiştirerek AMD de Meydan okudu :D :D
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arteffeck 8 yıl
Şuan intel amd yi ezmiş durumda umarım amd de kafayı kaldırır yeni nesil işlemcileriyle
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zultaran 8 yıl
inteli belli bir farkla geçmesi çok zor ama artık intelin fiyat kırmasının vakti geldi çünkü bullozerler boş ilemciler olmayacak..aslında phenomlarda boş işlemci değildi çünkü phenomlar core2 seviyesinde işlemcilerdi..normalde corei7',i5 ve i3 lerle karşılaştırılması gereken işlemci bulldozerdir...intel ivybridge işlemcileri çıkarınca bak bulldozere ne fark attı be diyeceklerdir :) amd adım atmakta çok geç kalan bir firma amd yeni ürünlerini çıkarıncaya kadar intel bir sonraki aşamaya geçmiş oluyor ama bu defa biraz olsun yaklaşmak üzere..
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BarGoS 8 yıl
athlon fx işlemcilerle amd ilteli tokat manyağı yapıyordu tabiki fx işlemci fiyatlarıda bin dolar falandı :D
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MÜŞAVİR 8 yıl
Nvidiaya karşı ekran kartlarında yakaladığı başarıyı, işlemci bazında İNTEL e karşı yakalaması şart. Bulldozer bu çıtayı çok yukarı taşıyamayacak belki ama ben bulldozerII den çok daha ümitliyim.
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mustafahayden 8 yıl
Amd bundan bi 6 sene önce paşalar gibi de öndeydi, ilk çift çekirdekli, 64bit işlemcileri çıkardığı vakitler. İntelin core serisi gelene kadar amd daha önde idi. Tarihte hiç olmamış bişey değil yani!
Ama o zamanlarda amd fiyat/performansa ürünleri değil gayette fiyatlı ürünler satıyordu. Aynı şimdi ATI de olduğu gibi. (öyle de yapması lazım)
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selahattın ısık 8 yıl
adam bir kum ocağında "Gerçek" BULLDOZER in yanında bı video yu çekseydi..daha anlamlı olurdu...KUMDAN İŞLEMCİYE BULLDOZER:.BAŞLADIĞI YERE GELEMK....:=)
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infom@n 8 yıl
Masaya Bulldozer yerine kepçe koymuşlar :) Çok ayıp:) Haberden çok bu beni ilgilendirdi çünkü Bulldozerler i7 nin ilk serisiyle kapışacak gibi duruyor.
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blacklist 8 yıl
umarın buldozer intelin serilerini yıkar ve tesekciligini sekteye ugratır ama sanamıyrum ...
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sadtneverdie 8 yıl
Ws toplayacağım Sandy Bridge den beri AMD nin yanıtını bekliyorum. Çıkartın şunları!
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semih22 8 yıl
yeni platformum büyük ihtimalle amd bulldozer olabilir.ama umarım amd nin bu bulldozer işlemcileri boş çıkmaz eğer öyle olursa intel iyice fiyat artırmaya devam ederek açık ara önde gitmeye devam eder.bizim gibi, son kullanıcıların fiyat performans anlamında faydalanacğı bir işlemci olur.
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WinteR 8 yıl
Platforma bağlayıp kıyaslıyacaklarsa yandık, Intel ekran kartları ile Ati kartlarının farkını işlemciye eklerler,işlemciler yalan olur, ama yapmazlar,buldozer de phenom gibi işleci ailesinin adı. Bir ay içinde testler gelir diye bekliyorum, haziran geç.
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