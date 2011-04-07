AMD, Bulldozer tabanlı işlemcileri için interaktif videolar yayınladı

Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri için bilgi akışı da ciddi oranda hızlanmış durumda. AMD bugün resmi Youtube sayfasına Bulldozer tabanlı sunucu işlemcileri için interaktif videolar yayınladı. AMD'nin Sunucu Bölümü'nde ürün direktörü olan John Fruehe tarafından sunulan video kapsamında Bulldozer işlemcilerin temel bazı detaylarından, platformdan ve endüstrinin merakla beklediği performans değerlerinden bahsediliyor ancak çok fazla yeni detaya yer verilmiyor.

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayı tekrarlayan John Fruehe, Bulldozer mimarisini temel alan 16 çekirdekli Interlagos işlemcilerinin, AMD'nin mevcut ürün gamında yer alan 12 çekirdekli Opteron işlemcilerine (kod adı Magny Cours) kıyasla %33 daha fazla çekirdek ile %50 daha fazla performans sunduğunu tekrarlıyor ve çekirdek başına düşen performansın arttırıldığına dikkat çekiyor. Merakla beklenen performans değerlerinin lansman esnasında açıklanacağını belirten Frehue, Bulldozer tabanlı son kullanıcı çözümlerinin içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte, sunucu çözümlerinin ise üçüncü çeyrekte lanse edileceğini de video vasıtasıyla bir kez daha tekrarlıyor.