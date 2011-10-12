AMD, Bulldozer tasarımını her yıl %10-15 hızlandırmayı planlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'nin 2012 işlemci planından bahsetmiş ve Piledriver kod adını taşıyan ikinci nesil Bulldozer tasarımının, AMD projeksiyonuna göre şu anki Bulldozer tasarımından %10 daha hızlı olacağını paylaşmıştık. AMD bugün yayınladığı yeni bir döküman ile bu haberimizi doğruladı ve 2014'e kadar her yıl düzenli olarak Bulldozer mimarisini güncelleyeceğini ve her güncellemede %10-15 performans artışı sunacağını açıkladı.
AMD'nin ikinci nesil Bulldozer çekirdeği tasarımının Piledriver kod adıyla anıldığını biliyorduk.
2013 için planlanan Bulldozer güncellemesi Streamroller, 2014 için planlanan güncelleme ise Excavator kod adlarını taşıyor. Bu arada AMD'nin 2012 için planladığı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin de Piledrive çekirdek tasarımını temel alacağını ayrıca not düşmüş olalım. Rekabet tarafında ise 2012'nin ikinci yarısında çıkması beklenen Piledrive tabanlı FX Next işlemci ailesi pazara girdiğinde karşısında Intel'in Sandy Bridge-E ve 22nm Ivy Bridge işlemcileri olacak, pazara girdikten kısa bir süre sonra ise Intel'in 22nm Ivy Bridge-E serisi işlemcileriyle tanışacak.
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4-5 yıl sonra sandy bridge'i yakalıyor o zaman. İyiymiş.
280 dolara satılan en yeni işlemcileri, 140 dolarlık phenom ii x4 'leri geçemiyor.
Bırak Intel'i, Phenomları bile geçemiyor.
Mimaride çok büyük bir hata var keşke bu kadar çok beklenti yaratmasalardı.
bu işlemcinin bu fiyatlara, yeni anakart durumunuda düşünürsek, F/P özelliğide hiç yok.
Fanboy'lar dışında kimse almaz.
Sonuç: En meşhur 'FX' damgasınıda sıfırlık ettiler.
"Sayın PC Donanım meraklıları, ilgili - ilgisiz tüm tüketiciler;
Bizler, desteğinizle kazandığımız milyarlarca doları, daha iyi hizmet sunacak devrim niteliğinde yeni teknolojilere ayırıyoruz fakat dış mihraklar, ürettiğimiz yeni teknolojinin dilinden anlamayan yazılımlar üretiyorlar. Bakın bu kazandığımız paraları daha yemeye fırsat bulamadık. laboratuardan çıkamıyoruz. Tam 5 yıl önce bir söz verdik, dedik ki piyasaya bir işlemci sokacağız tüm ezberleri bir buldozer gibi yıkıp geçecek. Yaptık. Adına da FX dedik. 8 çekirdekli yaptık - 4 çekirdekli yaptık, çekirdeğin gözüne vurduk. Hele cache bellek deseniz 16 MB daha ne olsun. Buna karşın çabalarımızın gölgelenmesi için yeni bir yapıya sahip donanımımızın hızına hız katacak yazılımcılar bulamadık. Konuştuk ama resmen rüşvet istiyorlar..."
Bu yeni donanım teknolojisinin dilinden anlamak istemeyen yazılımcılar tekel mi olmuş?