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AMD, Bulldozer tasarımını her yıl %10-15 hızlandırmayı planlıyor

7 yıl
19,8b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'nin 2012 işlemci planından bahsetmiş ve Piledriver kod adını taşıyan ikinci nesil Bulldozer tasarımının, AMD projeksiyonuna göre şu anki Bulldozer tasarımından %10 daha hızlı olacağını paylaşmıştık. AMD bugün yayınladığı yeni bir döküman ile bu haberimizi doğruladı ve 2014'e kadar her yıl düzenli olarak Bulldozer mimarisini güncelleyeceğini ve her güncellemede %10-15 performans artışı sunacağını açıkladı.
AMD'nin ikinci nesil Bulldozer çekirdeği tasarımının Piledriver kod adıyla anıldığını biliyorduk.
2013 için planlanan Bulldozer güncellemesi Streamroller, 2014 için planlanan güncelleme ise Excavator kod adlarını taşıyor. Bu arada AMD'nin 2012 için planladığı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin de Piledrive çekirdek tasarımını temel alacağını ayrıca not düşmüş olalım. Rekabet tarafında ise 2012'nin ikinci yarısında çıkması beklenen Piledrive tabanlı FX Next işlemci ailesi pazara girdiğinde karşısında Intel'in Sandy Bridge-E ve 22nm Ivy Bridge işlemcileri olacak, pazara girdikten kısa bir süre sonra ise Intel'in 22nm Ivy Bridge-E serisi işlemcileriyle tanışacak. 

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jarsis 7 yıl en beğenilen
Hmm.

4-5 yıl sonra sandy bridge'i yakalıyor o zaman. İyiymiş.
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fullflavor1977 7 yıl DemirAtlı
DemirAtlı

Anlaşılan Amd bu işi götüremeyecek.Hadi rakibinle aranda açılan mesafeyi kapatamıyorsun bari kendinle yarış her yılki %10 luk performans artış hedefi nedir.


280 dolara satılan en yeni işlemcileri, 140 dolarlık phenom ii x4 'leri geçemiyor.

Bırak Intel'i, Phenomları bile geçemiyor.

Mimaride çok büyük bir hata var keşke bu kadar çok beklenti yaratmasalardı.

bu işlemcinin bu fiyatlara, yeni anakart durumunuda düşünürsek, F/P özelliğide hiç yok.

Fanboy'lar dışında kimse almaz.

Sonuç: En meşhur 'FX' damgasınıda sıfırlık ettiler.
DemirAtlıAnlaşılan Amd bu işi götüremeyecek.Hadi rakibinle aranda açılan mesafeyi kapatamıyorsun bari kendinle yarış her yılki %10 luk p...
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Gerginix 7 yıl
Anlamıyorum - anlayamıyorum, şu andaki mevcut yazılımlara uyumlu olmak vs... Şunu mu dinleyeceğiz:

"Sayın PC Donanım meraklıları, ilgili - ilgisiz tüm tüketiciler;
Bizler, desteğinizle kazandığımız milyarlarca doları, daha iyi hizmet sunacak devrim niteliğinde yeni teknolojilere ayırıyoruz fakat dış mihraklar, ürettiğimiz yeni teknolojinin dilinden anlamayan yazılımlar üretiyorlar. Bakın bu kazandığımız paraları daha yemeye fırsat bulamadık. laboratuardan çıkamıyoruz. Tam 5 yıl önce bir söz verdik, dedik ki piyasaya bir işlemci sokacağız tüm ezberleri bir buldozer gibi yıkıp geçecek. Yaptık. Adına da FX dedik. 8 çekirdekli yaptık - 4 çekirdekli yaptık, çekirdeğin gözüne vurduk. Hele cache bellek deseniz 16 MB daha ne olsun. Buna karşın çabalarımızın gölgelenmesi için yeni bir yapıya sahip donanımımızın hızına hız katacak yazılımcılar bulamadık. Konuştuk ama resmen rüşvet istiyorlar..."

Bu yeni donanım teknolojisinin dilinden anlamak istemeyen yazılımcılar tekel mi olmuş?
Anlamıyorum - anlayamıyorum, şu andaki mevcut yazılımlara uyumlu olmak vs... Şunu mu dinleyeceğiz:"Sayın PC Donanım meraklıları, ilgili - ilgisiz tü...
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DH Misafiri 7 yıl
AMD Yalnız bırakılmak isteniyor. Herkes cephe almış daha işlemcileri kullanmadan nedense çok bilmiş bir milletiz biz herşeyi biliriz ,eleştiririz yapamadığımız şeyler en başta olmak şartıyla.Bir arkadaşında yazdığı gibi bu işlemcileri test ederken bağımsız yazılımlar kullanarak test etmelisiniz arkadaşlar çünkü ortada bir gerçek var WİNDOWS VE BİR ÇOK YAZILIM İNTELİ güçlü gösterme çabasında. Linüx ile bagımsız açık kaynak kodlu yazılımlar ile test edildiğinde bu işlemcilerin 2600k yı ezip geçeceğine inanıyorum.Zaten 5ghz ile windows ortamında da oc edilmiş bir amd isterse 6ghz oc edilmiş olsun bir 2600k yı rahatlıkla ezer eçer çünkü potansiyeli ve bus olayı bulldozeri oc canavarı yapıyor.YANİ BULLDOZER 8150 ALACAK ARKADAŞLAR SAĞLAM BİR SOĞUTMA İLE 2600K DAN DAHA İYİ PERFORMANS ALABİLECEKLER...
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DigitalWorld 7 yıl
Arkadaşlar çok abartmayın.

Tamam BD çok iyi çıkmadı ama abartmaya gerek yok. Hata AMD de. İşlemciyi 4 çekirdek diye çıkarsa kimse gık demezdi. Hep bu müşkülpesentliği yüzünden kaybediyor zaten.

Zamanında da Athlon lar ile iyi iş yaptı. Çok gütü kalktı. İntel e kafa tuttu. Efendime söyleyelim relamlar vb.

E İntel dellendi. 2 yıl kadar sonra çıkaracağı mimariyi masaüstü bölümünü sepetleyip işi başkalarına verip erken çıkardı. Yani aslında Core oturmamış bir mimari ama lafı gediğine oturtan bir mimari oldu.

Bu bakımdan AMD ye üzülsem mi teşekkür mü etsem bilmiyorum. Zira AMD bu kadar laf atmasa hisslere el uzatmasa intel daha Netburst ile devam edecekti yola.



Kızıgınlıktan arınmak lazım. Burada toplam performanstan bahsetmiyorlar. Mimari güç %15 artacak. Bu güce artan saat hızları ve düşen nm rik üretim süreçleri daha fazla çekirdek sayısının getireceği artış dahil değil. Dikkat edilirse BD tasarımı birbirine eklenebilecek modüller şeklinde tasarlanmış. Carbon atomu gibi. Ard arda dizilebiliyor.

Ayrıca açıkçası ben L2 de sorun gördüm gibi. Biri bahsetti benim de aklıma takıldı. Cidden bir testte L2 hızlarının L3 ve L1 e oranla çok çok çok düşük olduğunu gördüğümü hatırlıyorum. Hatta L2 hızı diğer Phenom serilerinin 4 te 1 inden bile azdı.

Bu işi araştırma vakti geldi arkadaş. Olmadı kendimi feda edip (
) BD alabilirim de. Belli olmaz. Herşey paraya bakar.
FX ler zaten aynı işlemciler. 1 modülü kapat FX6 olsun. Bir tane daha kapat FX4.


Hep başıma meraktan geliyor gelenler. Belli olmaz bu sefer meraka yenilebilirim.



Şu an gelişmeleri takip ediyorum. Bakalım gelecek ne gösterecek.
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SVSTRGMR 7 yıl
Japonyadan filan şu intel'e amd'ye rakip bir işlemci üreticisi neden çıkmıyor?
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DH Misafiri 7 yıl
şöyle bi bakınca amd mimarisi teoride iyi gibi. fp üniteleri 128*2 olarak yapılmış tek çevirmde 2 128bit veriyi işleyebiliyor yada birleşip 256bit olarak işliyo. 2 tam sayı birimi aynı şekilde bla bla.. belki fikir olarak iyi ama pratikte bi işe yaramamış.
ama sorun optimizasyonda falan değil bence belliki amd darboğaza girmiş yeterli kaynak yok mühendisler ayrılmış falan. bakınca projenin yarım kaldığı belli. acil cevap vermek için apartopar yamalayıp çıkardmışlar piyasaya. ilerde intelde bunu kopyalayıp yaparsa ki daha iyisini yapar mimarinin işe yarayıp yaramadığıda belli olur.
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Gerginix 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şöyle bi bakınca amd mimarisi teoride iyi gibi. fp üniteleri 128*2 olarak yapılmış tek çevirmde 2 128bit veriyi işleyebiliyor yada birleşip 256bit olarak işliyo. 2 tam sayı birimi aynı şekilde bla bla.. belki fikir olarak iyi ama pratikte bi işe yaramamış.

ama sorun optimizasyonda falan değil bence belliki amd darboğaza girmiş yeterli kaynak yok mühendisler ayrılmış falan. bakınca projenin yarım kaldığı belli. acil cevap vermek için apartopar yamalayıp çıkardmışlar piyasaya. ilerde intelde bunu kopyalayıp yaparsa ki daha iyisini yapar mimarinin işe yarayıp yaramadığıda belli olur.

Şu ana kadar duyduğum en ikna edici teori buydu...

Ben de bu durumu 5 yıl sonra şampiyon olacak bir takım kuralım şiarıyla yola çıkıp, 5 yıl sonra, 5 yıl öncesinin futbolunu oynatan pahalı ve boş bir takım benzetmesi ile zihnimde kendime izah etmeye çalışmıştım... 16 MB cacheler, turbo boostlar, 8 çekirdekler... ilk bakışta yok yok, ama oynanan futbol çağdışı...
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müntekim 7 yıl
Özellikle çoklu çekirdek üzerine çalışan bazı özel yazılımlar hariç çoğu programda düzenlemeye gerek yok sadece amd'nin yayınlayacağı yeni derleyici ile derlenmesi gerekiyor.
Ama elinizde kaynak kodu olan bir program yoksa yapacak fazla bişe yok.
Amd yeni tasarımı genişletibilir tasarım , yani uzun vadede aynı mimariyi kullanabilecek.Hatta tasarım resmen böl ve yönet taktiği üzerine kurulmuş durumdaki bu üstel fonksiyon şeklinde bir perfomans artışı ve bir işin bitiş süresini logaritmik şekilde azaltabilecek yapıda.
Açıkçası ubuntu gibi sağlam dağıtımların amdnin kendi derleyici yaması uygulanmış isoları varsa onlarla perfomans ölçümü yapmak gerekli diye düşünüyorum.
Yoksa Windows intelin kendi derleyici ile derleniyo kafadan bir adım önde.
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Chembond 7 yıl
Yine başladılar "vaatler balonu"nu şişirmeye, %10-15, 20, 50... Nede olsa insanların beklentilerini yüksek tutarsanız, onlar bir şekilde alırlar, değilmi AMD?

Unutmadık "sözde" i7 950'ye göre ortalama %50 hızlı olacağını FX'lerin...
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Sajuuk 7 yıl
Phenom II 980 (ki ben şu an 3.8 GHz'de kullanıyorum 965'imi) anandtech'e göre ve bi siteye daha göre FX 8150'yi geçiyor bazı alanlarda, oyunlarda ise eşit çoğunlukla. FX-4100 ise gerisinde çok rahat kalıyor. Ben Intel almayacağım, israil markası diye uğraşırken AMD batırdı. Şimdi yeni anakart+CPU = i52500k hatta i72600k oluyor. Şimdi bir de -E serisi gelecek intel almamak için sebep kalmadı.

Tebrikler AMD, fanboy olmayıp seni destekleyenleri hayal kırıklığına uğrattın. Benim için i72600K ayarında bir işlemci yeterliydi.
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birkin 7 yıl
ozaman madem buldozer mimarisine göre yazılım yazmıyorlar peki neden mevcut yazılımlara göre işlemci mimarisi yapmıyorlar bende amd kullanıyorum 1090t fiyatının hakkını veriyor ama bir gerçek var nasıl arabada mercedes bmw performansı tartışılmassa intelde öyle...
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SystemApps 7 yıl
Bulldozer performans olarak hedefi tutturamadı amd resmen baltayı taşa vurdu ama her yıl için %10-15 lik performans artış olsa bile yine az...Bence bulldozeri bırakıp yeni bir mimari üzerinde çalışmaları daha yerinde bir karar olur.Çünkü intelde boş durmayacak bu geçen zamanda...Herkes hata yapabilir ama ders alınması gerekir.5 Senede adam olamamış bir mimari için çalışılması çok saçma.10 sene aynı mimaride mi çalışacak amd?Bence yeter bu kadar olmadı işte baltayı sapa vurdular.En iyisi fiyat düşürüp f/p olarak satmaları...
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DemirAtlı 7 yıl
Anlaşılan Amd bu işi götüremeyecek.Hadi rakibinle aranda açılan mesafeyi kapatamıyorsun bari kendinle yarış her yılki %10 luk performans artış hedefi nedir.
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fullflavor1977 7 yıl DemirAtlı
DemirAtlı

Anlaşılan Amd bu işi götüremeyecek.Hadi rakibinle aranda açılan mesafeyi kapatamıyorsun bari kendinle yarış her yılki %10 luk performans artış hedefi nedir.


280 dolara satılan en yeni işlemcileri, 140 dolarlık phenom ii x4 'leri geçemiyor.

Bırak Intel'i, Phenomları bile geçemiyor.

Mimaride çok büyük bir hata var keşke bu kadar çok beklenti yaratmasalardı.

bu işlemcinin bu fiyatlara, yeni anakart durumunuda düşünürsek, F/P özelliğide hiç yok.

Fanboy'lar dışında kimse almaz.

Sonuç: En meşhur 'FX' damgasınıda sıfırlık ettiler.
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istanbul2007 7 yıl
cpu nun testleri ortada sentetik testlere pek itibar etmesemde rahatsız edici sekilde yavas gozukuyor cpu lar lakin fiyatlandırmasına gore kıyaslarsak cok da vahim durumda değil.
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rodri 7 yıl
her yıl %10-15 hızlanırsa 5 yıl sonra 2600k' yı yakalar heralde.
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SilentButDeadly 7 yıl
i5-2500k @4500MHz 1.45V 160W civarı güç tüketiyor bu durumda arkadaşlar Bulldozerlerin güç tüketim değerleri gayet iyi mevcut programlar mimariyi desteklemediği içinde bazen geride kalıyorlar ama bana göre işlemciler gayet iyi en azından OC yapmak için 990GX-FX almama gerek yok.Her yıl sokette değişmiyor. MSI 760GM-P23 + FX-4100 = Mutluluk <3
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veleciraptor 7 yıl
Valla sunucular için tasarlanmış bir mimarinin masaüstüne uygulanışı diyeceğim ama güç tüketim değerlerini gördükten sonra ondan bile emin değilim. Anlaşılan iş hattının kademesini artırmak Netburst'te olduğu gibi Bulldozer'de de işe yaramamış. Hem IPC düşmüş hem de 32 nm üretim sürecine karşın güç tüketimi felaket.
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Master_Evil 7 yıl
inşallah
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