AMD, Bulldozer tasarımını her yıl %10-15 hızlandırmayı planlıyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde AMD'nin 2012 işlemci planından bahsetmiş ve Piledriver kod adını taşıyan ikinci nesil Bulldozer tasarımının, AMD projeksiyonuna göre şu anki Bulldozer tasarımından %10 daha hızlı olacağını paylaşmıştık. AMD bugün yayınladığı yeni bir döküman ile bu haberimizi doğruladı ve 2014'e kadar her yıl düzenli olarak Bulldozer mimarisini güncelleyeceğini ve her güncellemede %10-15 performans artışı sunacağını açıkladı.

AMD'nin ikinci nesil Bulldozer çekirdeği tasarımının Piledriver kod adıyla anıldığını biliyorduk.

2013 için planlanan Bulldozer güncellemesi Streamroller, 2014 için planlanan güncelleme ise Excavator kod adlarını taşıyor. Bu arada AMD'nin 2012 için planladığı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin de Piledrive çekirdek tasarımını temel alacağını ayrıca not düşmüş olalım. Rekabet tarafında ise 2012'nin ikinci yarısında çıkması beklenen Piledrive tabanlı FX Next işlemci ailesi pazara girdiğinde karşısında Intel'in Sandy Bridge-E ve 22nm Ivy Bridge işlemcileri olacak, pazara girdikten kısa bir süre sonra ise Intel'in 22nm Ivy Bridge-E serisi işlemcileriyle tanışacak.