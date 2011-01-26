AMD, Catalyst 11.1 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD yeni yılın ilk sürücü paketini kullanıma sundu. Catalyst 11.1 sürüm numaralı yeni sürücü, Radeon HD 2000, Radeon HD 3000, Radeon HD 4000, Radeon HD 5000 ve Radeon HD 6000 serisi harici ekran kartlarıyla birlikte çipsete entegre olarak sunulan Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi grafik birimlerine destek sunuyor.

AMD'nin açıkladığı sürüm notlarına göre Catalyst 11.1 sürücü paketi ile gelen belli başlı güncellemeler şu şekilde;

F1 2010

- AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %12'ye varan performans artışı.

- ATi Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %10'a varan performans artışı.

Left 4 Dead 2

- AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının tekli ve Crossfire kurulumları için AF ve AA kapalı %17'ye varan performans artışı

- AMD Rade Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli ekurulumları için AF ve AA kapalı %8'e varan performans artışı.

AMD ayrıca Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini de kullanıma sundu. Bu güncelleme ile birlikte;

- AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartları için performans güncellemesi.

- Catalyst Control Center - Yeni Tessellation Kontrolleri ile kullanıcılara ilgili uygulamalarda tessellation seviyesi ile ilgili daha fazla kontrol sunuluyor.

- Catalyst AI doku kaplama güncellemeleri; Yüksek kalite ayarları aynı kaldı, bu ayar AMD donanımının referans kalite filtrelemesini sağlar. Performans ayarı güncellendi ve artık akıcı filtreme opsiyonu getiriyor. Ayrıca kalite ayarı artık yüksek kalite ayarını karşılıyor ve özellikle AF odaklı optimizasyon sağlanıyor.

* AMD Catalyst 11.1 sürücüsünü indirmek için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx

* AMD Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini indirmek için; http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst111aHotfix.aspx