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AMD, Catalyst 11.1 sürücüsünü kullanıma sundu

8 yıl
27,7b
1
60
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni yılın ilk sürücü paketini kullanıma sundu. Catalyst 11.1 sürüm numaralı yeni sürücü, Radeon HD 2000, Radeon HD 3000, Radeon HD 4000, Radeon HD 5000 ve Radeon HD 6000 serisi harici ekran kartlarıyla birlikte çipsete entegre olarak sunulan Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi grafik birimlerine destek sunuyor.

AMD'nin açıkladığı sürüm notlarına göre Catalyst 11.1 sürücü paketi ile gelen belli başlı güncellemeler şu şekilde;

 F1 2010

 - AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %12'ye varan performans artışı.
- ATi Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %10'a varan performans artışı.

 Left 4 Dead 2

- AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının tekli ve Crossfire kurulumları için AF ve AA kapalı %17'ye varan performans artışı
- AMD Rade Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli ekurulumları için AF ve AA kapalı %8'e varan performans artışı.

AMD ayrıca Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini de kullanıma sundu. Bu güncelleme ile birlikte;

 - AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartları için performans güncellemesi.

 - Catalyst Control Center - Yeni Tessellation Kontrolleri ile kullanıcılara ilgili uygulamalarda tessellation seviyesi ile ilgili daha fazla kontrol sunuluyor.

 - Catalyst AI doku kaplama güncellemeleri; Yüksek kalite ayarları aynı kaldı, bu ayar AMD donanımının referans kalite filtrelemesini sağlar. Performans ayarı güncellendi ve artık akıcı filtreme opsiyonu getiriyor. Ayrıca kalite ayarı artık yüksek kalite ayarını karşılıyor ve özellikle AF odaklı optimizasyon sağlanıyor.

* AMD Catalyst 11.1 sürücüsünü indirmek için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
* AMD Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini indirmek için; http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst111aHotfix.aspx


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DH Misafiri 8 yıl
şuan elimde 6850 var ama kullanamıyorum:( güç kaynağı yetersiz şuan bekliyorum 1000w aldım bakalım nası bir performans artışı olucak:)))
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alito 8 yıl
şu anki sistemler için çok gereksiz bir harcama olmuş. sli yada cf yapmayacaksan 1000w çok fazla. en fazla 700w yetiyor iyi bir sisteme
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FreeRun 8 yıl
nasıl iş bu yaw...yahu sitesinde 20 tane driver var ..1 tane koy geç kardeşim nasıl bir iş bu.. bundan sonra birdaha ati kesinlikle almam çok kızgınım şu an.
birde saçmasapan bir yazılımları menüsü falan var.çin işte çin aklı allahın çini...Dvxa karelenme oluyor bütün oynatıcılarda özellikle kmplayerde.,insan düzeltmezmi şunu.aldığımdan beri şu kartı bi karelenme olmadan net izleyemedim filmleri yaw.
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turbocat1 8 yıl
sayın sezgin91 catalyst 10.12yi yükleyin onda sorun yok yada 10.11 10.10 10.9 sürümüde olabilir.10.4-10.8 arası karelenme sorunu var sürücüde. (dxvada sorun var) (xp sp3 te) win7 ve vistada aynı sorun var mı bilemiyorum.
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djduke 8 yıl
hd 6950 kullanıyorum
kimi oyunlarda 10 fps ye kadar düşme bazı oyunlarda anlık takılmalar (ms lik )şeylerle karşılaştım.
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TeXaS_16 8 yıl
www2.ati.com/...

www2.ati.com/...

bunlardan hangisini yüklemem gerekıyor
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halikarnas1970 8 yıl

djduke

hd 6950 kullanıyorum
kimi oyunlarda 10 fps ye kadar düşme bazı oyunlarda anlık takılmalar (ms lik )şeylerle karşılaştım.

Aynı şeyler bendede oldu, nba2k11 de anlık takılmalar olmaya başladı. ekran kartım sapphire 6950 ekran kartının içinden çıkan cddeki driver kuruluydu ve hiç bir oyunda takılma kasma yoktu.
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VMTX 8 yıl
merhba arkadaşlar

bu sürücünün ara yüzü güzel olmuş ama benim bilgisayarımda performans düşüşü oldu.bundan önce 10.12 driverleri yüklüydü ve wrc 2010 oyununu 1280x800 motion blur hariç tüm özellikler açıkken sadece ekran kartının saat hızını 500/667 den 820/820 yaptığımda 30-33 fps arası oynuyordum.şimdi ise 20-25 arası oynatıyor.

performans düşmesi yaşayan arkadaşlar varsa eğer kart modellerini yazabilirlermi

bu arada benim bilgisayar hp pavilion d6 2010st üzerinde 512mb hd 4530 var.
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apokoc 8 yıl
yaşasııın =)
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Batuist 8 yıl
bilgilendirme için teşekkürler..
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Lethian 8 yıl
11.1a geçen hafta çıkmıştı . 11.1 daha yeni sadece onu yükleyin
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In-ception 8 yıl
Şu hotfix dosyalarıyla ilgili bişey sorucam mesala 10.12a nın hotfix ini yükleyince önceki sürümlerinkini de yüklemiş oluyor muyuz?
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yelkowan 8 yıl

Ben de 10.xx sürücülerinden 11.xx sürücülerine geçince köklü bir
değişiklik olur diye düşünüyordum ama nafile şuan için 11.1 (2011 ocak)'e
boşuna geçilmiş gibi. Şubat driveri 11.2'i yeni umut.
Üstüne üstelik şu hotfix saçmalığına bir türlü çözüm
bulamadılar tek sürücüyle bitecek olay hotfix felan bir de onunla mı
uğraşalım. Zaten şu driver sweeper işinden hiç bahsetmiyorum.
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murettep 8 yıl
4890 var bende de 10.12 yi yüklediğimden beri medal of honor oyunu açılmaz oldu ne biçim işler bunlar.4890 aldık 3 ay sonra ati unuttu bizi bir daha asla ati almam.
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