AMD, Catalyst 11.1 sürücüsünü kullanıma sundu

AMD yeni yılın ilk sürücü paketini kullanıma sundu. Catalyst 11.1 sürüm numaralı yeni sürücü, Radeon HD 2000, Radeon HD 3000, Radeon HD 4000, Radeon HD 5000 ve Radeon HD 6000 serisi harici ekran kartlarıyla birlikte çipsete entegre olarak sunulan Radeon HD 3000 ve HD 4000 serisi grafik birimlerine destek sunuyor.
AMD'nin açıkladığı sürüm notlarına göre Catalyst 11.1 sürücü paketi ile gelen belli başlı güncellemeler şu şekilde;
F1 2010
- AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %12'ye varan performans artışı.
- ATi Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarının tekli kurulumlarında AF ve AA kapalı %10'a varan performans artışı.
Left 4 Dead 2
- AMD Radeon HD 6800 serisi ekran kartlarının tekli ve Crossfire kurulumları için AF ve AA kapalı %17'ye varan performans artışı
- AMD Rade Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarının tekli ekurulumları için AF ve AA kapalı %8'e varan performans artışı.
AMD ayrıca Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini de kullanıma sundu. Bu güncelleme ile birlikte;
- AMD Radeon HD 6800 ve HD 6900 serisi ekran kartları için performans güncellemesi.
- Catalyst Control Center - Yeni Tessellation Kontrolleri ile kullanıcılara ilgili uygulamalarda tessellation seviyesi ile ilgili daha fazla kontrol sunuluyor.
- Catalyst AI doku kaplama güncellemeleri; Yüksek kalite ayarları aynı kaldı, bu ayar AMD donanımının referans kalite filtrelemesini sağlar. Performans ayarı güncellendi ve artık akıcı filtreme opsiyonu getiriyor. Ayrıca kalite ayarı artık yüksek kalite ayarını karşılıyor ve özellikle AF odaklı optimizasyon sağlanıyor.
* AMD Catalyst 11.1 sürücüsünü indirmek için; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
* AMD Catalyst 11.1a hotfix güncellemesini indirmek için; http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst111aHotfix.aspx
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birde saçmasapan bir yazılımları menüsü falan var.çin işte çin aklı allahın çini...Dvxa karelenme oluyor bütün oynatıcılarda özellikle kmplayerde.,insan düzeltmezmi şunu.aldığımdan beri şu kartı bi karelenme olmadan net izleyemedim filmleri yaw.
kimi oyunlarda 10 fps ye kadar düşme bazı oyunlarda anlık takılmalar (ms lik )şeylerle karşılaştım.
www2.ati.com/...
bunlardan hangisini yüklemem gerekıyor
Aynı şeyler bendede oldu, nba2k11 de anlık takılmalar olmaya başladı. ekran kartım sapphire 6950 ekran kartının içinden çıkan cddeki driver kuruluydu ve hiç bir oyunda takılma kasma yoktu.
bu sürücünün ara yüzü güzel olmuş ama benim bilgisayarımda performans düşüşü oldu.bundan önce 10.12 driverleri yüklüydü ve wrc 2010 oyununu 1280x800 motion blur hariç tüm özellikler açıkken sadece ekran kartının saat hızını 500/667 den 820/820 yaptığımda 30-33 fps arası oynuyordum.şimdi ise 20-25 arası oynatıyor.
performans düşmesi yaşayan arkadaşlar varsa eğer kart modellerini yazabilirlermi
bu arada benim bilgisayar hp pavilion d6 2010st üzerinde 512mb hd 4530 var.
Ben de 10.xx sürücülerinden 11.xx sürücülerine geçince köklü bir
değişiklik olur diye düşünüyordum ama nafile şuan için 11.1 (2011 ocak)'e
boşuna geçilmiş gibi. Şubat driveri 11.2'i yeni umut.
Üstüne üstelik şu hotfix saçmalığına bir türlü çözüm
bulamadılar tek sürücüyle bitecek olay hotfix felan bir de onunla mı
uğraşalım. Zaten şu driver sweeper işinden hiç bahsetmiyorum.