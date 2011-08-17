AMD, Catalyst 11.8 sürücüsünü kullanıma sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD ekran kartları için Ağustos ayı sürücü güncellemesi olan Catalyst 11.8'i kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze tüm ekran kartları ve Radeon HD 3000 ve 4000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olarak çalışan yeni sürücü güncelleme hem yeni özellikler getiriyor hem de performans artışları vaad ediyor.
Daha önce rapor edilen kimi hataların da giderildiği Catalyst 11.8 sürücü paketi için AMD'nin altını çizdiği yeni özellkler ve performans iyileştirmeleri şu şekilde;
Yeni Özellikler;
- Sürücü içerisindeki AMD Vision Control Center kısmı hem CPU hem de GPU hız aşırtma kontrol özelliği ile geliştirildi.
- CPU hız aşırtma özelliği sadece Black Edition serisi AMD işlemciler ile kullanılbiliyor.
Performans Kazanımları;
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Crysis 2'nin DirectX 11 versiyonunda hem AA açık hem de AA kapalı geçerli olmak üzere %10'a varan performans artışı.
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Fear 3'ün DirectX 11 versiyonunda AA açık durumlar için %8'e varan performans artışı.
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Catalsy Control Center üzerinden MLAA'in aktif edildiği durumlarda %30'a varan performans artışı.
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisinin tekli ve çok GPU'lu kurulumları için Call of Duty Black Operations oyununda %20'ye varan performans artışı.
AMD'nin Catalyst 11.8 sürücüsünü indirmek için adres; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
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Arkadaşlar bu MLAA'yı nasıl aktif edeceğiz? Catalsy Control Center üzerinden nerden aktif edeceğimi bulamadım.
EDİT: Tamam buldum
o çıkan bunun önizleme sürümüydü yani betası gibi birşey oluyor, hataları düzeltilmiş sürümde bu oluyor.
46xx serisi agp xp sp3 te görülen reset sorunları çözüldü ; dxva karelenme sorunu çözüldü..
3dmark 2003 default ayarlarda 18400 ; yeni driverla 18550
3dmark 2005 " " 7090 ; " " 7260
3dmark 2006 " " 4380 ; " " 4454
antialising açık ken performansta artış ;
hd 4000 serisindede düzeltmeler performans artışı var ....... test edildi ve gerçekliği ispatlandı....
4000 serisi pciex tabanlı kart kullananlar performans farkını daha iyi görecektir...... blacks ops gibi oyunlarda performans artışı hd 4xxx serisinede yansıtılmış gibi görünüyor............
3xxx ve 2xxx serisi denenmemiştir.........
bu arada işlemcim p4 3ghz ht 800 mhz fsb 1mb cache ;
işlemcim i7 core olsaydı aradaki performans artış farkını siz düşünün....
ama sanırım 11.8 driver ile en az core i7 tabanlı bir işlemcide %4-5 performans farkı görmeniz gerekiyor.. (hd 4xxx serisi için )
sonradan çıkmamış galiba kendi içinde varmış zaten. karta göre aktif oluyormuş bilmiyordum. dx11 le bitirmişim haberim yok dediğin gibi tesellation olmadığı için gözüm seçememiş
çakma dx11 oyunlarından biriydi işte.bende temiz sistemi formatlayıp yeni driveri yüklemek istiyorum.burdaki formatlamadaki amaç piskolojik.