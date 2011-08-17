AMD, Catalyst 11.8 sürücüsünü kullanıma sundu





AMD ekran kartları için Ağustos ayı sürücü güncellemesi olan Catalyst 11.8'i kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze tüm ekran kartları ve Radeon HD 3000 ve 4000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olarak çalışan yeni sürücü güncelleme hem yeni özellikler getiriyor hem de performans artışları vaad ediyor.

Daha önce rapor edilen kimi hataların da giderildiği Catalyst 11.8 sürücü paketi için AMD'nin altını çizdiği yeni özellkler ve performans iyileştirmeleri şu şekilde;

Yeni Özellikler;

- Sürücü içerisindeki AMD Vision Control Center kısmı hem CPU hem de GPU hız aşırtma kontrol özelliği ile geliştirildi.

- CPU hız aşırtma özelliği sadece Black Edition serisi AMD işlemciler ile kullanılbiliyor.

Performans Kazanımları;

- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Crysis 2'nin DirectX 11 versiyonunda hem AA açık hem de AA kapalı geçerli olmak üzere %10'a varan performans artışı.

- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Fear 3'ün DirectX 11 versiyonunda AA açık durumlar için %8'e varan performans artışı.

- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Catalsy Control Center üzerinden MLAA'in aktif edildiği durumlarda %30'a varan performans artışı.

- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisinin tekli ve çok GPU'lu kurulumları için Call of Duty Black Operations oyununda %20'ye varan performans artışı.

AMD'nin Catalyst 11.8 sürücüsünü indirmek için adres; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx