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AMD, Catalyst 11.8 sürücüsünü kullanıma sundu

7 yıl
21,1b
1
56
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ekran kartları için Ağustos ayı sürücü güncellemesi olan Catalyst 11.8'i kullanıma sundu. WHQL sertifikasına sahip olan ve Radeon HD 2000 serisinden günümüze tüm ekran kartları ve Radeon HD 3000 ve 4000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olarak çalışan yeni sürücü güncelleme hem yeni özellikler getiriyor hem de performans artışları vaad ediyor.
Daha önce rapor edilen kimi hataların da giderildiği Catalyst 11.8 sürücü paketi için AMD'nin altını çizdiği yeni özellkler ve performans iyileştirmeleri şu şekilde;
Yeni Özellikler;
 - Sürücü içerisindeki AMD Vision Control Center kısmı hem CPU hem de GPU hız aşırtma kontrol özelliği ile geliştirildi.
- CPU hız aşırtma özelliği sadece Black Edition serisi AMD işlemciler ile kullanılbiliyor. 
Performans Kazanımları;
 - Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Crysis 2'nin DirectX 11 versiyonunda hem AA açık hem de AA kapalı geçerli olmak üzere %10'a varan performans artışı. 
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Fear 3'ün DirectX 11 versiyonunda AA açık durumlar için %8'e varan performans artışı. 
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Catalsy Control Center üzerinden MLAA'in aktif edildiği durumlarda %30'a varan performans artışı.
- Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisinin tekli ve çok GPU'lu kurulumları için Call of Duty Black Operations  oyununda %20'ye varan performans artışı. 
AMD'nin Catalyst 11.8 sürücüsünü indirmek için adres; http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx 

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mundt 7 yıl
Radeon HD 5000 ve HD 6000 serisi ekran kartları için Catalsy Control Center üzerinden MLAA'in aktif edildiği durumlarda %30'a varan performans artışı.


Arkadaşlar bu MLAA'yı nasıl aktif edeceğiz? Catalsy Control Center üzerinden nerden aktif edeceğimi bulamadım.

EDİT: Tamam buldum
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setek01 7 yıl
Dün 1 tane HD6870 siparişi verdim. Hadi bakalım hayırlısı kart şu an kargoda bekliyorum.Yıllar sonra en son x1950'den beri ATI/AMD kart kullanmamıştım sırf şu Catalyst'in sevimsiz uygulamalarından dolayı. 11.8'i de indirdik. Kartı bu driver ile kuracağım. Bakalım performans artışı pardon henüz test etmediğim perf. artışı nasıl olacak.
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Ketsue 7 yıl
HD4650 kullanıyorum performans artışı baya var +10 fps kazandım yeni oyunlarda teşekkürler AMD :)
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Portraitclub 7 yıl
ekran kartına overclock yapan var mı ? ben çekirdek hızını 800 den 830 filan çekiyorum bellek hızını da 1000 den 1050 yapıyorum sapphire 5830 extram
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ELECTROMER 7 yıl
windows derecelendirmeleri aynı kaldı


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Portraitclub 7 yıl
bu 11.8 güncelleme geçen ayın 27 temmuz ta gelmişti 64 bit sürümler için bi fark varmı arada ?
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alito 7 yıl Portraitclub
batucan57

bu 11.8 güncelleme geçen ayın 27 temmuz ta gelmişti 64 bit sürümler için bi fark varmı arada ?


o çıkan bunun önizleme sürümüydü yani betası gibi birşey oluyor, hataları düzeltilmiş sürümde bu oluyor.
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smyrna 7 yıl
Özet geçmek gerekirse, HD 5000 ve 6000 serisine yaramış bir driver olmuş. En azindan 4000 serisi için de performans artışı gözlemlenmeliydi.
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Recharged 7 yıl
Hemen kuruyorum.Umarım sorun yaşamam.
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turbocat1 7 yıl
arkadaşlar his 4650 agp kullanıyorum ; 11.8 agp driver ile
46xx serisi agp xp sp3 te görülen reset sorunları çözüldü ; dxva karelenme sorunu çözüldü..

3dmark 2003 default ayarlarda 18400 ; yeni driverla 18550
3dmark 2005 " " 7090 ; " " 7260
3dmark 2006 " " 4380 ; " " 4454

antialising açık ken performansta artış ;

hd 4000 serisindede düzeltmeler performans artışı var ....... test edildi ve gerçekliği ispatlandı....

4000 serisi pciex tabanlı kart kullananlar performans farkını daha iyi görecektir...... blacks ops gibi oyunlarda performans artışı hd 4xxx serisinede yansıtılmış gibi görünüyor............

3xxx ve 2xxx serisi denenmemiştir.........


bu arada işlemcim p4 3ghz ht 800 mhz fsb 1mb cache ;

işlemcim i7 core olsaydı aradaki performans artış farkını siz düşünün....
ama sanırım 11.8 driver ile en az core i7 tabanlı bir işlemcide %4-5 performans farkı görmeniz gerekiyor.. (hd 4xxx serisi için )
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aydinpurcek 7 yıl
Auto tune özelliği hoşuma gitti. Biostan elle çarpan arttırdığım da cool n quiet özelliğini kullanamıyordum. Şimdi biosta çarpan ve volt lar autoda 4.3 ghz de cool n quiet özelliğinden yararlanak kullanıyorum :) güç seçeneklerinde yüksek performans seçili ve en düşük işlemci gücünu %20 ye alın
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alito 7 yıl
killnOd
alito Fear 3ün directX 11 versiyonu ne zaman çıktı ya?
Coktandir var.Ama dx11 icin isiklandirma golgelendirme vs gibi gereksiz seyler var.Asil dx11 de olmasi gereken tesellation yok ne yazikki.Yeni cikacak olan BF3 ve Metro LL oyunlarini bekliyoruz. Bu arada surucu tam vaktinde cikmis tamda F3 e basliyordum iyi denk geldi.

sonradan çıkmamış galiba kendi içinde varmış zaten. karta göre aktif oluyormuş bilmiyordum. dx11 le bitirmişim haberim yok
dediğin gibi tesellation olmadığı için gözüm seçememiş
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-MoDeStUs- 7 yıl alito
alito

killnOd

alito Fear 3ün directX 11 versiyonu ne zaman çıktı ya?
Coktandir var.Ama dx11 icin isiklandirma golgelendirme vs gibi gereksiz seyler var.Asil dx11 de olmasi gereken tesellation yok ne yazikki.Yeni cikacak olan BF3 ve Metro LL oyunlarini bekliyoruz. Bu arada surucu tam vaktinde cikmis tamda F3 e basliyordum iyi denk geldi.


sonradan çıkmamış galiba kendi içinde varmış zaten. karta göre aktif oluyormuş bilmiyordum. dx11 le bitirmişim haberim yok
dediğin gibi tesellation olmadığı için gözüm seçememiş



çakma dx11 oyunlarından biriydi işte.bende temiz sistemi formatlayıp yeni driveri yüklemek istiyorum.burdaki formatlamadaki amaç piskolojik.
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thal1on 7 yıl
4000 serisini de tekrar görseler iyi olur.
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zerolife 7 yıl
sorun yaşamadan kurdum ( win7 64 bit ) başarılı bir driver
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