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Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti

PC Watch Japan’in raporu AMD’nin yüzünü güldüren cinsten. Sonuçlara göre sistem toplayan kullanıcıların büyük çoğunluğunun işlemci konusundaki seçimi firmadan yana olmuş.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD Ryzen işlemcileriyle birlikte uzun süredir pazarda süregelen dengeleri değiştirmiş durumda. Öyle ki piyasayaya yeniden rekabeti tattıran ABD merkezli yonga tasarımcısı bazı pazarlarda Intel’in bir hayli önüne geçti bile.

Sistem toplayanların tercihi 

PC Watch Japan’ın son raporuna göre aralarında Amazon Japan, BIC Camera ve Edion’ın da bulunduğu 24 perakendecisinin satıcısından elde edilen verilere göre AMD Japonya pazarında liderliği Intel’den almakla kalmamış üstüne de kaydadeğer bir fark atmış. 3. Nesil Ryzen işlemcilerinin çıkışından önce %46.7’lik satış oranına sahip olan firma yeni yongalarını piyasaya sürdükten sonra oranı %68.6’ya çıkarabilmiş.
Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti
 
Bu durumda tabi ki de Ryzen yongalarının sahip olduğu fiyat, performans ve uzun süreli soket desteği gibi etkenler başı çekiyor ancak Intel tarafının da bu dönem içerisinde stok sıkıntısı yaşaması AMD’nin ekmeğine yağ sürmüşe benziyor.

Hazır sistem pazarında AMD halen çok geride 
 

Toplama bilgisayar başlığındaki raporlar AMD’nin yüzünü güldürürken Intel’i derin düşüncelere sevk eder nitelikte olsa da AMD halen daha hazır bilgisayar pazarında çırpınmaya devam ediyor. Firma hazır bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarların yalnızca %14.7’sinde yer edinebilmiş.
Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti
 
Yine de bardağın dolu tarafına odaklanmak gerekirse AMD’nin bu paya geçtiğimiz yılın son ayındaki %1’in bile altındaki dilimden yükseldiğinin altını çizmek gerek.
İlerisi için de Zen 2 ve Navi’yi tek ısı dağıtıcı altında birleştiren çözümlerle bu durumun AMD açısından daha iyileşeceği söylenebilir. Buna karşın Intel’in önümüzdeki aylarda stok sıkıntısını gidermeye yönelik adımlar atacağını da unutmamak gerek.

https://hexus.net/business/news/components/133139-amd-enjoys-processor-sales-share-surge-japan/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spinata 2 dk.
Akıllı adamlar olduklarından. Düşünsenize bi tomar para dökülüp intel işlemci alıyorsunuz. Sonra elemanlar -aa bunda açık varmış, şimdi bu açığı kapatmamız gerekir! diyorlar,
Ee kapa o zaman diyor, hoop adam senin sıfır aldığın işlemcinin performasını kapatıyor iyi mi? yahu bu kabul edilebilecek bir şey mi? azıcık akıl fikri olan bi insan bu soyguna, despotluğa, gaddarlığa tepki koyar.
Adamlar milletin gözlerinin içine baka baka yaptılar bu pisliği, daha da başka bir şey demiyorum.
Siz konuş alın, koymayın tepki mepki, sonra ortamlarda yazarsınız, alamıyolar, çekemiyolar, kıskanıyorlar diye.
Şaşırmamak lazım, Japonların yeri statüsü belli, bizim belli.
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ahmet kontuy 9 dk.
sayın editör
etiket değerlendirmelerini göz ardı etmişsiniz. amd vbe intel' in japonyadaki etiket fiyatlandırmalarını karşılaştırmalı olmasa bile bilgi olarak verebilirdiniz. japonya nire türkiye nire, japonun kazandığı ne bizim kazandığımız ne, alım gücüne bağlı olarak intel ve amd grafiği de verebilirdiniz. hiç olmadı bu. kim bilir belki de japonlar problem çözmeye meraklı olduklarından amd sistem toplamışlardır özellikle. ben de böyle düşünüyorum.
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ymhaslaman 13 dk.
Biraz saçma olabilir ama "Zen" ismi çekici gelmiş olabilir.
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ibo-wan 13 dk.
Ah birde overclock edilebilecek bir seri de getirseler oyunlarda da liderliği alsa götürse, haydi AMD güldür yüzümüzü
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Eeltorm 31 dk.
Almakta haklı adamlar.
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