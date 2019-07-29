Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti

AMD Ryzen işlemcileriyle birlikte uzun süredir pazarda süregelen dengeleri değiştirmiş durumda. Öyle ki piyasayaya yeniden rekabeti tattıran ABD merkezli yonga tasarımcısı bazı pazarlarda Intel’in bir hayli önüne geçti bile.
Sistem toplayanların tercihiPC Watch Japan’ın son raporuna göre aralarında Amazon Japan, BIC Camera ve Edion’ın da bulunduğu 24 perakendecisinin satıcısından elde edilen verilere göre AMD Japonya pazarında liderliği Intel’den almakla kalmamış üstüne de kaydadeğer bir fark atmış. 3. Nesil Ryzen işlemcilerinin çıkışından önce %46.7’lik satış oranına sahip olan firma yeni yongalarını piyasaya sürdükten sonra oranı %68.6’ya çıkarabilmiş.
Hazır sistem pazarında AMD halen çok geride Toplama bilgisayar başlığındaki raporlar AMD’nin yüzünü güldürürken Intel’i derin düşüncelere sevk eder nitelikte olsa da AMD halen daha hazır bilgisayar pazarında çırpınmaya devam ediyor. Firma hazır bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarların yalnızca %14.7’sinde yer edinebilmiş.
Yine de bardağın dolu tarafına odaklanmak gerekirse AMD’nin bu paya geçtiğimiz yılın son ayındaki %1’in bile altındaki dilimden yükseldiğinin altını çizmek gerek.
İlerisi için de Zen 2 ve Navi’yi tek ısı dağıtıcı altında birleştiren çözümlerle bu durumun AMD açısından daha iyileşeceği söylenebilir. Buna karşın Intel’in önümüzdeki aylarda stok sıkıntısını gidermeye yönelik adımlar atacağını da unutmamak gerek.
https://hexus.net/business/news/components/133139-amd-enjoys-processor-sales-share-surge-japan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ee kapa o zaman diyor, hoop adam senin sıfır aldığın işlemcinin performasını kapatıyor iyi mi? yahu bu kabul edilebilecek bir şey mi? azıcık akıl fikri olan bi insan bu soyguna, despotluğa, gaddarlığa tepki koyar.
Adamlar milletin gözlerinin içine baka baka yaptılar bu pisliği, daha da başka bir şey demiyorum.
Siz konuş alın, koymayın tepki mepki, sonra ortamlarda yazarsınız, alamıyolar, çekemiyolar, kıskanıyorlar diye.
Şaşırmamak lazım, Japonların yeri statüsü belli, bizim belli.