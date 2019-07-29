Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti

AMD Ryzen işlemcileriyle birlikte uzun süredir pazarda süregelen dengeleri değiştirmiş durumda. Öyle ki piyasayaya yeniden rekabeti tattıran ABD merkezli yonga tasarımcısı bazı pazarlarda Intel’in bir hayli önüne geçti bile.

Sistem toplayanların tercihi

Hazır sistem pazarında AMD halen çok geride



Yine de bardağın dolu tarafına odaklanmak gerekirse AMD’nin bu paya geçtiğimiz yılın son ayındaki %1’in bile altındaki dilimden yükseldiğinin altını çizmek gerek.

İlerisi için de Zen 2 ve Navi’yi tek ısı dağıtıcı altında birleştiren çözümlerle bu durumun AMD açısından daha iyileşeceği söylenebilir. Buna karşın Intel’in önümüzdeki aylarda stok sıkıntısını gidermeye yönelik adımlar atacağını da unutmamak gerek.

https://hexus.net/business/news/components/133139-amd-enjoys-processor-sales-share-surge-japan/

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PC Watch Japan’ın son raporuna göre aralarında Amazon Japan, BIC Camera ve Edion’ın da bulunduğu 24 perakendecisinin satıcısından elde edilen verilere göre AMD Japonya pazarında liderliği Intel’den almakla kalmamış üstüne de kaydadeğer bir fark atmış. 3. Nesil Ryzen işlemcilerinin çıkışından önceolan firma yeni yongalarını piyasaya sürdükten sonra oranıçıkarabilmiş.Bu durumda tabi ki deyongalarının sahip olduğugibi etkenler başı çekiyor ancaktarafının da bu dönem içerisindeyaşaması AMD’nin ekmeğine yağ sürmüşe benziyor.Toplama bilgisayar başlığındaki raporlar AMD’nin yüzünü güldürürken Intel’i derin düşüncelere sevk eder nitelikte olsa da AMD halen daha hazır bilgisayar pazarında çırpınmaya devam ediyor. Firma hazır bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlarınyer edinebilmiş.