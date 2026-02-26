Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşı karşıya: Hangisi güçlü?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisinin tanıtımının ardından teknoloji dünyasında en çok merak edilen konu Samsung’un yeni nesil 2nm GAA üretim sürecine sahip Exynos 2600 işlemcisi ile Qualcomm’un amiral gemisi çözümü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy arasındaki performans farkı oldu. Şimdi ise ilk sentetik test sonuçları paylaşılmış durumda.

Geekbench 6 üzerinde gerçekleştirilen tek çekirdek, çok çekirdek ve OpenCL testleri, iki platform arasındaki tabloyu netleştiriyor. Sonuçlara göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci tarafında daha güçlü, Exynos 2600 ise grafik biriminde az bir farkla öne çıkıyor.

Samsung S26 tanıtıldı: İşte Galaxy S26 Plus özellikleri ve fiyatı 16 sa. önce eklendi

Türkiye'de satılan Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde Exynos 2600 olduğunu belirtelim. Galaxy S26 Ultra ise tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile geliyor.

CPU performansında Qualcomm önde

Paylaşılan resmi Geekbench 6 sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile donatılmış Galaxy S26 Ultra modeli, işlemci performansında belirgin bir avantaj sağlıyor. Ancak daha önceki nesillerde gördüğümüz gibi Exynos ile Snapdragon arasında ciddi farklar bu nesilde yok.

Test sonuçları şöyle:

Tam Boyutta Gör

Exynos 2600

Tek çekirdek: 3.105 puan

Çok çekirdek: 10.444 puan

OpenCL: 24.240 puan

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Tek çekirdek: 3.670 puan

Çok çekirdek: 10.981 puan

OpenCL: 24.152 puan

Bu veriler doğrultusunda Snapdragon 8 Elite Gen 5, tek çekirdekte yüzde 18,2, çok çekirdekte ise yüzde 5,14 oranında daha yüksek skor elde ediyor. Samsung’un 2nm GAA üretim sürecinden çıkan Exynos 2600, grafik tarafında iddialı bir mimariyle geliyor. Yonga setinde yer alan Xclipse 960 GPU, AMD’nin özelleştirilmiş RDNA4 mimarisi temel alınarak geliştirildi. OpenCL testinde Exynos 2600’ün 24.240 puan alarak Snapdragon 8 Elite Gen 5’in 24.152 puanlık skorunu az farkla geride bıraktığı görülüyor.

Ancak testlerin yalnızca OpenCL API’si üzerinden yapıldığı, Vulkan sonuçlarının paylaşılmadığı da belirtilmeli. Vulkan testleri, grafik performansını farklı bir API üzerinden değerlendirdiği için tabloyu daha net gösterebilirdi. Öte yandan sentetik kıyaslamalar önemli veriler sunsa da tam anlamıyla günlük kullanımdaki durumu yansıtmayabiliyor. Uzun süreli oyun testlerinde, ısıya bağlı düşüşlerin devreye girebileceği senaryolardaki performans farkı en net sonucu verecektir. Bunun için kapsamlı incelemelerin çıkmasını beklemek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşı karşıya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: