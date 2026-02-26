Giriş
    Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşı karşıya: Hangisi güçlü?

    Galaxy S26 sonrası Exynos 2600 ile Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşılaştırıldı. Geekbench 6 sonuçlarına göre Qualcomm, CPU’da, Samsung’un 2nm çipi ise GPU performansında önde.

    Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Galaxy S26 serisinin tanıtımının ardından teknoloji dünyasında en çok merak edilen konu Samsung’un yeni nesil 2nm GAA üretim sürecine sahip Exynos 2600 işlemcisi ile Qualcomm’un amiral gemisi çözümü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy arasındaki performans farkı oldu. Şimdi ise ilk sentetik test sonuçları paylaşılmış durumda.

    Geekbench 6 üzerinde gerçekleştirilen tek çekirdek, çok çekirdek ve OpenCL testleri, iki platform arasındaki tabloyu netleştiriyor. Sonuçlara göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci tarafında daha güçlü, Exynos 2600 ise grafik biriminde az bir farkla öne çıkıyor.

    Türkiye'de satılan Galaxy S26 ve S26 Plus modellerinde Exynos 2600 olduğunu belirtelim. Galaxy S26 Ultra ise tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile geliyor.

    CPU performansında Qualcomm önde

    Paylaşılan resmi Geekbench 6 sonuçlarına göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ile donatılmış Galaxy S26 Ultra modeli, işlemci performansında belirgin bir avantaj sağlıyor. Ancak daha önceki nesillerde gördüğümüz gibi Exynos ile Snapdragon arasında ciddi farklar bu nesilde yok.

    Test sonuçları şöyle:

    Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 karşı karşıya Tam Boyutta Gör

    Exynos 2600

    • Tek çekirdek: 3.105 puan
    • Çok çekirdek: 10.444 puan
    • OpenCL: 24.240 puan

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

    • Tek çekirdek: 3.670 puan
    • Çok çekirdek: 10.981 puan
    • OpenCL: 24.152 puan

    Bu veriler doğrultusunda Snapdragon 8 Elite Gen 5, tek çekirdekte yüzde 18,2, çok çekirdekte ise yüzde 5,14 oranında daha yüksek skor elde ediyor. Samsung’un 2nm GAA üretim sürecinden çıkan Exynos 2600, grafik tarafında iddialı bir mimariyle geliyor. Yonga setinde yer alan Xclipse 960 GPU, AMD’nin özelleştirilmiş RDNA4 mimarisi temel alınarak geliştirildi. OpenCL testinde Exynos 2600’ün 24.240 puan alarak Snapdragon 8 Elite Gen 5’in 24.152 puanlık skorunu az farkla geride bıraktığı görülüyor.

    Ancak testlerin yalnızca OpenCL API’si üzerinden yapıldığı, Vulkan sonuçlarının paylaşılmadığı da belirtilmeli. Vulkan testleri, grafik performansını farklı bir API üzerinden değerlendirdiği için tabloyu daha net gösterebilirdi. Öte yandan sentetik kıyaslamalar önemli veriler sunsa da tam anlamıyla günlük kullanımdaki durumu yansıtmayabiliyor. Uzun süreli oyun testlerinde, ısıya bağlı düşüşlerin devreye girebileceği senaryolardaki performans farkı en net sonucu verecektir. Bunun için kapsamlı incelemelerin çıkmasını beklemek gerekiyor.

