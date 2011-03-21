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AMD: DirectX, PC Oyunlarının gerçek potansiyeline engel oluyor

8 yıl
34,5b
1
227
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin GPU bölümü altında Dünya Geliştirici İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Richard Huddy dikkat çekici bir açıklama yaptı. DirectX API'ının, PC Oyunları'nın tam potansiyeline engel olduğunu söyleyen Richard Huddy şunları söyledi;

"Bu gerçekten komik, üst seviye ekran kartlarıyla, Xbox 360 veya PlayStation 3'ten en az 10 kat daha fazla işlem gücüne sahibiz ancak çok açık ki oyunlar 10 kat daha iyi görünmüyor..." dedi. DirectX yazılımının, geliştiricilerin makine üzerindeki kontrolün tamamına sahip olmasına ve eşsiz deneyimler sunmasına engel olduğunu söyleyen Huddy, iyi tarafları da olmasına rağmen DirectX API'ının her geçen gün daha az öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yazılımın emniyet ve güven sağladığı belirten yönetici, buna karşın eşsiz deneyimlere ve yenilik fırsatlarına engel olduğunu da özellikle dikkat çekiyor.


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Rusty 8 yıl en beğenilen
E kardeşim zamanında yedirmeseydiniz opengl i directx a. O zamanın opengl ile yapılmış oyunları bambaşkaydı zaten.
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sars 8 yıl
Bazı arkadaşlar söyleneni dalgaya almış ama söyleyen kişi yoldan geçen adam değil. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi bildiği kesin, kötü yönlerinde var iyi yönleride var diyor adam.
Bazı arkadaşlar söyleneni dalgaya almış ama söyleyen kişi yoldan geçen adam değil. Bizim bilmediğimiz birçok şeyi bildiği kesin, kötü yönlerinde var iyi yönleri...
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Fatz 8 yıl
Dogru soylemis. Benzer bir durum konsollar arasinda da var. PlayStation 3 OpenGL kullandigi icin oyun programlamak XNA Framework ile oyun gelistirilen Xbox 360'a gore daha zor. Bu sebeple yapimcilar her iki konsola da cikan oyunlarda kolaya kaciyor ve oyun genellikle Xbox 360'da daha iyi cozunurluk ve AA degerlerine sahip oluyor. Ama PS3 exclusive oyunlardaki grafigi veren oyun yok Xbox 360'da. Yani Xbox 360 da PlayStation 3'u sinirliyor bir yerde. Bir zamanlarin efsane oyun programcisi ve OpenGL savunucusu John Carmark bile gecenlerde programlama konusunda tercihinin OpenGL kullanan PS3 degil XNA kullanan Xbox 360 oldugunu acikladi.

Guncel ekran karti GPU'lari da konsollarin sahip oldugu GPU'lardan cok daha guclu olmasina ragmen benzer sekilde bir sinirlama bu alanda da mevcut. PC'de DirectX yerine OpenGL veya baska birsey kullanilsa belki de cok daha iyi grafiklere sahip oluruz.
Dogru soylemis. Benzer bir durum konsollar arasinda da var. PlayStation 3 OpenGL kullandigi icin oyun programlamak XNA Framework ile oyun gelistirilen Xbox 360...
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qaanx 4 yıl
Adam doğru sölüyor dx12 boşuna çıkmıyor arkadaşlar mantlenin darboğazları kaldırdığınıda gördük dx12 dx11 ten 2 katı cpu-gpu haberleşmesi daha iyi olacakmış demekki şu anki dx te sıkıntılar mevcut
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F.Chopin 5 yıl
Hangi kaideye göre performanslarını geliyormus.
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Shonen Jump 5 yıl
DirectX in rakibi kalmadı ki malesef
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salvatore_volkan 5 yıl Shonen Jump
Shonen Jump

DirectX in rakibi kalmadı ki malesef


milyonlarca nvidia kullanan aptal o zman senın bu gorusunle.
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CorvetteZR1 5 yıl
Adam mantle yamasını kuruyor Nvidia ekran kartı var ondan sonra mahalle karısı gibi laf ebeliği yapıyor hey Allah'ım ya ne insanlar var : )
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orc123456 5 yıl
Tom Clancy's HAWX'da Nvidia'nin DX 10.1 destegini kaldirtip AMD kartlarin %20-25 performans kaybetmesine sebep olmasi geldi aklima nedense... :)
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Castle Bravo 5 yıl orc123456
orc123456

Tom Clancy's HAWX'da Nvidia'nin DX 10.1 destegini kaldirtip AMD kartlarin %20-25 performans kaybetmesine sebep olmasi geldi aklima nedense... :)

HAWX değil de, Assassin's Creed'ti sanırım.
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gOkO 7 yıl
Voodoo kartım var iken Glide-Opengl ve dx versiyonları olurdu oyunların.Glide o zamanlar bence dx ten başarılı idi.Zaten oyunlarda hem daha yüksek performans hemde daha iyi görsellik sunuyordu.Open gl api sinin tepe noktası doom3 oldu ondan sonra open gl yalan oldu.Bence yeni ve alternatif api ler gelirse hem oyun sektörü hem de ekran kartı sektörü köklü bir değişikliğe gider...
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rabitelli 7 yıl
Amanin dillendirmeyin.
openGL'e de bi ayar yaparlar sona


"openGL'ime dokunma"

Ha bu arada oyunla işim olmadığı için seviyorum şu DX kavgalarını göbeğimi kaşıyarak izlemeyi.

Dur ya aklıma gelmişken PS'umun openGL hızlandırmasını da aktif ediverem.
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X-FI 8 yıl
bu haber yeni değilki bilenler bilir zaten dx in mantığını. tamamen pazarlama yoksa oyunlar dahada iyi yapılabilir adamında dediği gibi ama dx e elleri kolları bağlı yaapcak bişey yok.. :(
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blackboard 8 yıl
İlginç bir açıklama olmuş, heralde insanın yemek yediği kaba işemesi bu demek oluyor. :)
Geçmişe dönecek olursak Glide iyi bir api idi opengl gelene kadar zaten bildiğim kadarı ile ikisi yapı olarak bir birine çok yakındı ama opengl glide ye göre çok büyük bir api idi ve oyun yapımcılarında opengl kullanınca glide öldü.
opengl directx'göre kullanması daha kolay bir api bence directx 8.1 versiyonuna kadar grafiksel manada opengl den geride idi daha çok multimedia desteği ile tercih ediliyordu.
karşılaştırma yapmak için hl1 serisinde opengl ve directx modlarına göz atablirsiniz.
opengl'in geri kalma sebebine gelirsek multimedia desteği sunmamasıdır opengl sadece bir grafik kütüpanesi iken directx grafik+giriş/çıkış+ses gibi bir çok öğeyi içerisinde banrındırmakta opengl de bu birimlere ulaşmak ve kullanmak için kod yazmak gerekirken drectx de yazılmış fonksiyonları kullanmak daha kolay olduğu için opengl de geriledi sonralarda glut sdk si çıkarıldıysada pek yardımı dokunmadı ms de directx le önemli bir api olan dx9'u çıkarınca opengl de bitti.

Opengl grafik kütüpanesi olarak çok esnek bir yapısı buda ilizyon yapmayı kolaylaştırıyor yani oyuncunun bakmadığı yerlerdeki çizimleri çok az satırlık kodla ekran kartına göndermeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz bunun gibi fonksiyonları yüzden opengl daha performanlı bir api'dir.

PS3'te sanırım geforce 7 serisi bir ekran kartı yongası kullanılıyor sizce bu eski yonga yeni nesil yongalarla donanımsal mana da yarışabilirmi tabiki hayır ama programcılar burada devreyegiriyor ve ekran kartına fazladan yüklenecek işlemleri kırparak yada yok ederek sadece oyuncunun gördüğü kısımları kaliteli bir şekilde oyuncuya göstererek küçük kandırmacalarla(optimizasyon deniyor :) ) performanstan ödün vermeden sunuyorlar.
PC'ye gelince, pragramcılar yada yapımcılar PC gibi bir ortama girdiklerinde hedef aldıkları nokta ilk önce sınırları nekadar zorlayabiliriz oluyor buda hl2,craysis gibi nextgen,high end yapımları görmemize neden oluyor kısace PC olmasa bukadar kaliteli yapımları göremezdik konsollarda bu kadar gelişme gösteremezdi bence.

Hepsi bir birine yardımcı olan sistemler PC gelişir konsol yakalar, PC arayı açmak için tekrar gelişme sürecine girer bu böyle devam eder gider.

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M@U 8 yıl
Eee... DirectX'ten başka kütüphane mi var?

İsterlerse bir de OpenGL'deki durumlarına baksınlar. Hakaten gereksiz bir açıklama olmuş.
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TURK SITH 8 yıl
M@U

Eee... DirectX'ten başka kütüphane mi var?

İsterlerse bir de OpenGL'deki durumlarına baksınlar. Hakaten gereksiz bir açıklama olmuş.


Malesef çok bilgi demek, doğru fikir sahibi olmak demek değildir, "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz" kim demişse çok yanlış demiş, m@u'nun fikri gibi çok talihsiz bir durum...

Open GL'in başarısız olmasının tek sebebi adından anlaşılacağı gibi open olması, bir işletim sistemiyle size zorla sokulmamasıdır, directx çoğu zaman taraflı ve yanlış reklamlarla kendini zorla büyütürken, open gl 'e olan destek doğal olarak azalmış, bu bir kısır döngüye yol açmıştır, open gl'e laf söylemeden önce biraz pc oyunculuğu tarihine bakmanız lazım, bilmeniz lazım, felsefeye girmeden kesiyorum, sadece şuna bir bakın:

windows xp=directx 9, windows vista=directx 10, windows 7=directx 11, opengl=Windows bütün versiyonları , Mac ve Linux, PS3, Wii, PSP, DS, iPhone.

hala kafanız basmadıysa, aşağıdaki kaynağı okuyun:

KAYNAK
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IUnknown 8 yıl
Boynuz kulağı geçti. Ya pc olmasaydı windows olmasaydı, directx olmayasakdı opengl olmasaydı siz olurmuydunuz! Çok biliyorsa AMD otursun tutsun bi kaç yüz adam harcasın para yassına kendi arabirimini. Sonra nvdia yassın kendi arabirimini sonra oyun yazanlarda konsollar gibi bölünsün kimi amd için yassn kimi nvidia için yassın. Daha nvidia tegra için open maxi ilgili bi şey yapamamışken. direct x dxva yıllardır hardware çözüme destek veriyor. Sözde 1080p destekliyor ortada oynatabilen tek yazılım yok!
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Ki-Adi 8 yıl
Keşke oyun yapımcıları kendilerine sabit bir donanım seçse misal amd yada intelde eşit performanstaki x işlemci ve nvidia ve amd deki eşite performanstaki y ekran kartı ve şukadar rame göre biz oyunları hazırlayacağız ve bu sistemlerde oyunların 3 sene boyunca en yüksek detayda min 30 fps olarak çalışması için oyunları yapmaya uğraşacağız. Böylece donanımların kapasitelerini sonuna kadar kullanabiliyor olurduk. Oyun firmaları ekran kartına göre oyun yerine daha kolay olan oyuna göre ekran kartı mantığıyla çalıştıkları için donanımları yeteri kadar kullanamıyoruz.
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu derler adama :D
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fifo 8 yıl
Tamamen niyeti farklı bir yorum olmuş bence, kimi bulacaklar donanıma özel kodlarla oyun yazacak?

Ayrıca farklı kodlar içeren ekran kartları için farklı kodlar yazılması gerekecek tamamen saçma bir yorum.
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