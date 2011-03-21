AMD: DirectX, PC Oyunlarının gerçek potansiyeline engel oluyor

AMD'nin GPU bölümü altında Dünya Geliştirici İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Richard Huddy dikkat çekici bir açıklama yaptı. DirectX API'ının, PC Oyunları'nın tam potansiyeline engel olduğunu söyleyen Richard Huddy şunları söyledi;

"Bu gerçekten komik, üst seviye ekran kartlarıyla, Xbox 360 veya PlayStation 3'ten en az 10 kat daha fazla işlem gücüne sahibiz ancak çok açık ki oyunlar 10 kat daha iyi görünmüyor..." dedi. DirectX yazılımının, geliştiricilerin makine üzerindeki kontrolün tamamına sahip olmasına ve eşsiz deneyimler sunmasına engel olduğunu söyleyen Huddy, iyi tarafları da olmasına rağmen DirectX API'ının her geçen gün daha az öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yazılımın emniyet ve güven sağladığı belirten yönetici, buna karşın eşsiz deneyimlere ve yenilik fırsatlarına engel olduğunu da özellikle dikkat çekiyor.