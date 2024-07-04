AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in gerisinde

AMD FSR 3.1 kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve bir dizi oyunda yer almaya başladı. Ancak görünüşe göre AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde halen Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in gerisinde.