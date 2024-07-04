AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in gerisinde

Teknoloji Editörü
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AMD FSR 3.1, geçtiğimiz hafta Sony stüdyosu Nixxes'in PlayStation’dan PC’ye port ettiği oyunlara eklenmişti. Ancak AMD'nin yeni FSR 3.1 yükseltme teknolojine dair ilk izlenimler pek de olumlu görünmüyor. İlk testlere göre AMD FSR 3.1’in halen görüntü kalitesinde rakipleri Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in halen daha gerisinde kalıyor. AMD FSR 3.1 kalitede geride
Nixxes'in PC portları olan Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, Spider-Man Remastered ve Spider-Man Miles Morales geçtiğimiz hafta AMD FSR 3.1 Super Resolution ve Frame Generation güncellemesini almıştı.
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Şimdiye kadar yapılan yorumlara göre Frame Generation yani kare üretiminde FSR 3.1’in gayet iyi iş çıkarıyor. Kare Üretimi artık FSR yükseltmesinden ayrıldığı için DLSS ve XeSS gibi diğer yükseltme teknolojileriyle birlikte kullanılabiliyor. MD'nin FSR 3.1 yükseltme ve kare üretimi platformdan bağımsız olarak çalışabiliyor, dolayısıyla diğer firmaların ekran kartlarında da çalışıyor.
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AMD’nin FSR 3.1 ile attığı bu adımlar oldukça olumlu. Ancak firmanın görüntü kalitesi tarafındaki iddiaları gerçeklikle pek bağdaşmıyor. Yapılan ilk testlerde FSR 3.1,
yükseltme tarafında DLSS ve XeSS’in arkasında kalıyor. En bariz fark netlik tarafında oluyor ve hareketli nesnelerde kendisini daha net gösteriyor.
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FSR 3.1, DLSS 3.7 ve XeSS 1.3 ile ortak 'Dengeli' ön ayarı kullanılarak 1440p'de yapılan testlerde, FSR kullanıldığında
görüntü kalitesinde belirgin bir düşüş görülüyor. Aktarılanlara göre AMD, hareketli nesnelerde kenar yumuşatma özelliğine sahip olmadığı için sorunlar daha çok göze batıyor. Aşağıdaki videoda videolu örneklerle farkları daha net bir şekilde görebilirsiniz.
VIDEO
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.