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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in gerisinde

    AMD FSR 3.1 kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve bir dizi oyunda yer almaya başladı. Ancak görünüşe göre AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde halen Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in gerisinde.
    AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS’in gerisinde Tam Boyutta Gör
    AMD FSR 3.1, geçtiğimiz hafta Sony stüdyosu Nixxes'in PlayStation’dan PC’ye port ettiği oyunlara eklenmişti. Ancak AMD'nin yeni FSR 3.1 yükseltme teknolojine dair ilk izlenimler pek de olumlu görünmüyor. İlk testlere göre AMD FSR 3.1’in halen görüntü kalitesinde rakipleri Nvidia DLSS ve Intel XeSS'in halen daha gerisinde kalıyor.

    AMD FSR 3.1 kalitede geride

    Nixxes'in PC portları olan Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Ghost of Tsushima, Spider-Man Remastered ve Spider-Man Miles Morales geçtiğimiz hafta AMD FSR 3.1 Super Resolution ve Frame Generation güncellemesini almıştı.

    AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS’in gerisinde Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar yapılan yorumlara göre Frame Generation yani kare üretiminde FSR 3.1’in gayet iyi iş çıkarıyor. Kare Üretimi artık FSR yükseltmesinden ayrıldığı için DLSS ve XeSS gibi diğer yükseltme teknolojileriyle birlikte kullanılabiliyor. MD'nin FSR 3.1 yükseltme ve kare üretimi platformdan bağımsız olarak çalışabiliyor, dolayısıyla diğer firmaların ekran kartlarında da çalışıyor.
    AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS’in gerisinde Tam Boyutta Gör
    AMD’nin FSR 3.1 ile attığı bu adımlar oldukça olumlu. Ancak firmanın görüntü kalitesi tarafındaki iddiaları gerçeklikle pek bağdaşmıyor. Yapılan ilk testlerde FSR 3.1, yükseltme tarafında DLSS ve XeSS’in arkasında kalıyor. En bariz fark netlik tarafında oluyor ve hareketli nesnelerde kendisini daha net gösteriyor.
    AMD FSR 3.1, görüntü kalitesinde Nvidia DLSS’in gerisinde Tam Boyutta Gör
    FSR 3.1, DLSS 3.7 ve XeSS 1.3 ile ortak 'Dengeli' ön ayarı kullanılarak 1440p'de yapılan testlerde, FSR kullanıldığında görüntü kalitesinde belirgin bir düşüş görülüyor. Aktarılanlara göre AMD, hareketli nesnelerde kenar yumuşatma özelliğine sahip olmadığı için sorunlar daha çok göze batıyor. Aşağıdaki videoda videolu örneklerle farkları daha net bir şekilde görebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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