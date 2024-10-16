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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia Ada Lovelace mimarili RTX 40 ekran kartları, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060'a ait ilk tarih bilgisi paylaşıldı. ​​​​​

GeForce RTX 50 ekran kartları için tarih bilgisi paylaşıldı

Board Channels'da paylaşılan sızıntılara göre, Nvidia, RTX 50 serisinin çıkış takvimi için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre, Ocak 2025'te RTX 5090 ve 5080 modelleri tanıtılacak. Şubat ayında ise RTX 5070 ve 5070 Ti'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mart 2025'e gelindiğinde ise seriyi RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri tamamlayacak.

RTX 5090, 5090D, 5080 - Ocak 2025

RTX 5070, 5070 Ti - Şubat 2025

RTX 5060, 5060 Ti - Mart 2025

Sızıntıda bahsedilen bir diğer nokta ise, Nvidia'nın bu seride SUPER modellerine yer vermeyeceği iddiası. RTX 40 serisinde yer alan SUPER modellerinin yerine, RTX 50 serisinin ana modellerinin çıkışına odaklanılacağı söyleniyor. Bu durum, NVIDIA'nın ürün portföyünde bir sadeleştirmeye gideceğinin işareti olabilir.

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Bu çıkış tarihleri ve modellerle ilgili sızıntılar güvenilir kaynaklara dayansa da, Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor. Bu tür sızıntıların geçmişte zaman zaman değişiklik gösterebildiğini göz önünde bulundurursak, kesin tarihler için Nvidia'nın resmi açıklamalarını beklemek daha doğru olabilir.

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Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı