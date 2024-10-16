Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı

GeForce RTX 50 ekran kartları için tarih bilgisi paylaşıldı
Board Channels'da paylaşılan sızıntılara göre, Nvidia, RTX 50 serisinin çıkış takvimi için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre, Ocak 2025'te RTX 5090 ve 5080 modelleri tanıtılacak. Şubat ayında ise RTX 5070 ve 5070 Ti'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mart 2025'e gelindiğinde ise seriyi RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri tamamlayacak.
- RTX 5090, 5090D, 5080 - Ocak 2025
- RTX 5070, 5070 Ti - Şubat 2025
- RTX 5060, 5060 Ti - Mart 2025
Sızıntıda bahsedilen bir diğer nokta ise, Nvidia'nın bu seride SUPER modellerine yer vermeyeceği iddiası. RTX 40 serisinde yer alan SUPER modellerinin yerine, RTX 50 serisinin ana modellerinin çıkışına odaklanılacağı söyleniyor. Bu durum, NVIDIA'nın ürün portföyünde bir sadeleştirmeye gideceğinin işareti olabilir.
Bu çıkış tarihleri ve modellerle ilgili sızıntılar güvenilir kaynaklara dayansa da, Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor. Bu tür sızıntıların geçmişte zaman zaman değişiklik gösterebildiğini göz önünde bulundurursak, kesin tarihler için Nvidia'nın resmi açıklamalarını beklemek daha doğru olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.