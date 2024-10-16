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    Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı RTX 50 ekran kartı serisi yaklaşıyor. Bu olurken, yeni bir sızıntıda RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060 modellerinin muhtemel çıkış tarihi ortaya çıktı. 
    Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartları için tarihler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia Ada Lovelace mimarili RTX 40 ekran kartları, hem özellikleri hem de performansı ile lansmandan bu yana sektörde rakipsiz bir konuma sahip oldu. Yeni nesil Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 serisinin ise bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, RTX 5090, 5080, 5070 ve 5060'a ait ilk tarih bilgisi paylaşıldı. ​​​​​

    GeForce RTX 50 ekran kartları için tarih bilgisi paylaşıldı

    Board Channels'da paylaşılan sızıntılara göre, Nvidia, RTX 50 serisinin çıkış takvimi için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre, Ocak 2025'te RTX 5090 ve 5080 modelleri tanıtılacak. Şubat ayında ise RTX 5070 ve 5070 Ti'nin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mart 2025'e gelindiğinde ise seriyi RTX 5060 ve 5060 Ti modelleri tamamlayacak.

    • RTX 5090, 5090D, 5080 - Ocak 2025
    • RTX 5070, 5070 Ti - Şubat 2025
    • RTX 5060, 5060 Ti - Mart 2025

    Sızıntıda bahsedilen bir diğer nokta ise, Nvidia'nın bu seride SUPER modellerine yer vermeyeceği iddiası. RTX 40 serisinde yer alan SUPER modellerinin yerine, RTX 50 serisinin ana modellerinin çıkışına odaklanılacağı söyleniyor. Bu durum, NVIDIA'nın ürün portföyünde bir sadeleştirmeye gideceğinin işareti olabilir.

    Bu çıkış tarihleri ve modellerle ilgili sızıntılar güvenilir kaynaklara dayansa da, Nvidia tarafından henüz resmi bir doğrulama yapılmadığını unutmamakta fayda var. Özellikle RTX 5060 serisiyle ilgili daha önceki raporlarda adı geçmeyen bazı modellerin bu seride yer alabileceği de belirtiliyor. Bu tür sızıntıların geçmişte zaman zaman değişiklik gösterebildiğini göz önünde bulundurursak, kesin tarihler için Nvidia'nın resmi açıklamalarını beklemek daha doğru olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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