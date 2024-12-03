BYTE Teknoloji ve ACTION SQUARE'den Stratejik İş Birliği

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Türkiye merkezli oyun geliştirme şirketi Byte Teknoloji A.Ş., Güney Kore’nin önde gelen halka açık oyun şirketlerinden Action Square ile kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Bu önemli anlaşma kapsamında, dünya çapında büyük beğen toplayan Blade serisinin yen oyunu geliştirecek ve Avrupa, Türkiye ve MENA bölgelerinde yayınlanacak. Aciton Square, oyun dünyasında 100 milyar Won gibi devasa bir gelir elde eden Blade sersiyle tanınıyor. Şirket, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü oyun portföyüyle mobil oyun sektörünün liderlerinden biri olarak kabul ediyor. Blade X, bu başarılı serinin devamı nitelinde olacak ve serinin önceki başarılarını yeni bir seviyeye taşımayı hedefleyecek.

BYTE TEKNOLOJİ: YENİLİKÇİ VE GÜÇLÜ EKİP

2020 yılında dört girişimci ortak tarafından kurulan Byte Teknoloji A.Ş., kurulduğu günden bu yana yenilikçi projeleriyle dikkat çekiyor. İlk projeler olan Royale Online, kısa sürede binlerce oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şirket, aksiyon RPG’den stratejiye kadar farklı türlerde oyunlar geliştiren dinamik bir ekibe sahip. Her geçen gün büyüyen kadrosu ve vizyoner projeleriyle Byte, oyun sektöründe kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

ORTAKLIĞA YÖNELİK GÖRÜŞLER

Byte Teknoloji’nin CTO’su Sezercan Tanışman, Action Square le yapılan bu iş birliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Action Square ile iş birliği yapmak, Byte Teknoloji için büyük bir dönüm noktası. Teknik kapasitemizi ve yaratıcı gücümüzü uluslararası bir platformda sergileme fırsatı bulduk. Blade sersinin başarısını yeni bir oyunla pekiştirmek, bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de bir onur. Bu ortaklığın, her k tarafın da büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” Action Square İş Geliştirme Direktörü Jay Kim, Byte’ın vizyonuna olan inançlarının bu ortaklıkta etkili olduğunu belirtti: “Blade serisi, geçmişte büyük bir ilgi gördü ve bu başarı, yen oyun için büyük bir ilham kaynağı oldu. Byte Teknoloji’nin güçlü ekibi ve yaratıcı vizyonu sayesinde Blade X’in global bir başarı yakalayacağına inanıyoruz.” Byte Teknoloji’nin Global İş Geliştirme Direktörü Güven Düzenli, bu anlaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti: “Yıllardır Güney Kore merkezli oyun şirketlerinde edindiğim deneyimleri, Türkiye merkezli Byte Teknoloji bünyesinde hayata geçirme fırsatı buldum. Action Square ile yapılan bu anlaşma, benim için ayrı bir öneme sahip çünkü geçmişte çalıştığım Güney Kore’deki sektörü, şu anda parçası olduğum Byte ile bir araya getiriyor. Bu projenin sadece iki şirket için değil, aynı zamanda bölgesel oyun ekosistem için de önemli br değer yaratacağına inanıyorum.”

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BLADE X: MOBİL OYUN DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK

Blade X, aksiyon RPG türünde hem teknik hem de görsel açıdan yenilikçi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyun, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek ve serinin önceki oyunlarındaki aksiyon dolu dünyayı daha da geliştirecek. Avrupa, Türkiye ve MENA bölgelerindeki oyuncular, yakın zamanda bu heyecan verici projeyle buluşacak. Bu iş birliği, oyun dünyasında bölgesel ve uluslararası bir etki yaratmayı hedefliyor. Byte Teknoloji ve Action Square, hem oyunculara unutulmaz bir deneyim sunmak hem de mobil oyun sektöründe yen standartlar belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgi için iletişim: Byte Teknoloji A.Ş.

E-posta: busness@bytelab.com.tr

Web: www.bytelab.com.tr

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BYTE Teknoloji ve Action SQUAREden Stratejik İş Birliği