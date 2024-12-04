Intel XeSS 2 tanıtıldı: Neler sunuyor, hangi oyunlarda var?

Teknoloji Editörü
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Intel, oyun dünyasında heyecanla beklenen yeni nesil XeSS2 teknolojisini resmen tanıttı. Yeni nesil Battlemage serisi Arc B580 ve B570 ekran kartlarıyla beraber tanıtılan XeSS2, kare oluşturma (frame generation) ve düşük gecikme modu (low-latency mode) gibi özelliklerle oyun deneyimini daha da kuvvetlendirmeyi vadediyor. Yeni teknolojiler: XeSS 2 ve XeLL
Intel’in
XeSS teknolojisi çok hızlı olmasa da oyun dünyasında kendisine yer edinmeyi başardı. 150’den fazla oyunda desteklenen teknolojiye şimdi ise kare oluşturma (frame generation) ve düşük gecikme modu (low-latency mode) eklenerek özellik seti genişletiliyor.
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Intel XeSS son sürüm olan 1.3.1 SDK ile zaten güçlü bir ilerleme kaydetmişti. DirectX 11 ve Vulkan API'leriyle uyumlu hale gelerek daha fazla oyun ve eski sürümleri desteklemeye başlamıştı. XeSS2’nin getirdiği en dikkat çekici özelliklerden biri, kare oluşturma yeteneği. Bu teknoloji, yapay zeka desteğiyle bir sonraki kareyi tahmin ederek üretiyor ve oyunlarda FPS’yi önemli ölçüde artırıyor. Bu, Nvidia ve AMD tarafından da benimseniyor.
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Intel’in Battlemage serisi kartlarında bu teknoloji,
Ultra Performans modunda 1440p çözünürlükte 3,9 kata kadar performans artışı sağlayabiliyor. Kalite modunda bile FPS, yerel çözünürlükte alınan FPS’ye göre 2,8 kat artabiliyor.
XeLL ise düşük gecikme modu ile oyunlarda tepki süresini optimize ediyor. Nvidia Reflex ve AMD Anti-Lag 2’ye benzer şekilde çalışan bu teknoloji, sistem tepkisinde yüzde 45’e kadar iyileştirme sağlıyor. Intel ayrıca, Radeon Boost benzeri oyunlarda etkinleştirilebilen sürücü düzeyinde düşük gecikme modu da ekliyor.
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Intel, XeSS2 teknolojisini yeni duyurduğu Battlemage Arc B580 ve B570 GPU’larıyla tam uyumlu hale getiriyor. Bu GPU’lar, XMX motorlarının güncellenmiş versiyonlarını kullanarak daha hızlı performans ve görsel kalite sunacak.
XeSS Super Resolution özelliği de bu geliştirmelerden faydalanacak. Resmi olarak bu teknolojiler yalnızca Battlemage ve Alchemist’te çalışacak, diğer AMD ve Nvidia’ya bir atıf bulunmuyor. XeSS2 desteği sunacak 10 oyun duyuruldu
Assassin’s Creed: Shadows
Harry Potter Quidditch: Champions
Robocop: Rogue City
Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Dying Light 2: Stay Human
F1 24
Ascendant
Marvel Rivals
Killing Floor III
Citadels
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