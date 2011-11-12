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AMD FX-8150 ile 3311MHz bellek hızına çıkıldı

7 yıl
20,7b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi hız aşırtma çalışmalarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan 8 çekirdekli FX-8150, Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı üzerinde yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında  3311MHz DDR3 bellek hızında çalıştırıldı.
ADATA'nın Gaming 2.0 serisi altında sunduğu Hynix yongalı tek bir bellek modülü ile gerçekleştirilen çalışmada, 2GB kapasiteli modülün 13-15-15-31 zamanlamalarıyla 3311MHz'e çıkartıldı. Bellek odaklı hız aşırtmanın yapıldığı denemelerde, stabilite sorunu yaşanmaması adına işlemci çalışma frekansı ise 2207MHz'e çekildi.
AMD platformunda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek bellek hızı anlamına gelen bu skor, genel sıralamada en iyilerden biri olurken, rekor değer ise Core i7-870 işlemci, P55 anakart ve G.Skill üretimi DDR3 bellek kullanılarak ulaşılan 3460MHz'lik çalışmada. 
AMD FX-8150 ile 3311MHz bellek hızına çıkıldı
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Want to 7 yıl en beğenilen
Fx serisi overclock rekoru için tasarlanmış.gerisi boş
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LEON-X 7 yıl
Ne alakası var AMD ile
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NecroCyber-777 7 yıl
a-data bayağ iyi ramler yapmaya başladı corsair ve gskill korksun bence :))
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Virinom 7 yıl
13-15-15-31 bu zamanlama ile isterse 8 GHZ Yapsınlar
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Chembond 7 yıl
Bu haberin AMD ile alakası nedir?
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tzeberusx1 7 yıl
ben şuanda bile bellek lerim 2000 mhz de çalışyıyor ne alaka :D
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tzeberusx1 7 yıl
tzeberusx1

ben şuanda bile bellek lerim 2000 mhz de çalışyıyor ne alaka :D

bu mesaja -1 veren herifi bulursam küfür edicem ciidyim yalanmı sölüyoruz klardeşim gel pc ye bak
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cagataykoroglu 7 yıl
bence de ramlerin başarısı işlemci tam hızda çalışmıyor ki. belki başka işlemciye taksanız yine rekor kırılacak. DH böyle reklamlarla ancak presatij kaybeder. çünkü artık yemiyoruz.
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ugurmurat360x 7 yıl
Ben bu buldozeri çözemedim.Performansa bakıyorsun birde mhz'ye bakıyorsun,doğal olarak mhz'ye göre performans bekliyorsun ama malesef performans sürünüyor.Sanki taksimetreyi gece tarifesi diye 2'ye katlamışlarda 2 katı mhz yazıyor.Amd bu işin hilesinimi buldu nedir anlamadımki.Galiba programlar buldozerin mhz'sini 2 ile çarparak gösteriyor
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DH Misafiri 7 yıl
İyide FX işlemciler 3311MHz bellek hızını desteklemiyor ki!
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İyide FX işlemciler 3311MHz bellek hızını desteklemiyor ki!

Haberi bi okuma zahmetinde bulunalım önce


Overclock denilen bir hadise var dünyada
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mladenbmv 7 yıl
acaba ülkemizde alıp kullanan varmı kullancı yorumlarıda görsek.
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Normandia_06 7 yıl
Boşa debelenip duruyor amd fx serileri hatalı çıktı rakamlar neyi gösterirse göstersin performansı düşük kalıyor.Fx serileri ölü doğdu öyle kaliteli belleklerle anakartlarla süsleyip püsleyip yedirmeyin millete !
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ra1dz 7 yıl
bulldozer olmadı işte amd,birileri anlatsın şu adamlara
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Nevfel 7 yıl
O.c değerleri iyi olduğu kadar keşke performansıda iyi olsaydı.
Amd ikinci revizyon bulldozerler ile 10 ghz o.c değeri yakalar bu gidişle.
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WinteR 7 yıl
Bu ramlerin başarısı değil mi? Başlıkda Adatanın ismi olması gerekirdi.
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IIITheExorcismIII 7 yıl
Bari haber yapmasalarda rezillikleri unutulsa.
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MichaeL JacksoN qkN 7 yıl IIITheExorcismIII
IIITheExorcismIII

Bari haber yapmasalarda rezillikleri unutulsa.


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Batuist 7 yıl
bu çalışmanın birine faydası var mı? işlemci hızını düşür bellek bant genişliğini artır? ne anladık o işten!
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