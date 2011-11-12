AMD FX-8150 ile 3311MHz bellek hızına çıkıldı

AMD'nin yeni nesil FX işlemci ailesi hız aşırtma çalışmalarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bulldozer mimarisini temel alan FX işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan 8 çekirdekli FX-8150, Asus'un 990FX çipsetli Crosshair V Formula anakartı üzerinde yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında 3311MHz DDR3 bellek hızında çalıştırıldı.

ADATA'nın Gaming 2.0 serisi altında sunduğu Hynix yongalı tek bir bellek modülü ile gerçekleştirilen çalışmada, 2GB kapasiteli modülün 13-15-15-31 zamanlamalarıyla 3311MHz'e çıkartıldı. Bellek odaklı hız aşırtmanın yapıldığı denemelerde, stabilite sorunu yaşanmaması adına işlemci çalışma frekansı ise 2207MHz'e çekildi.

AMD platformunda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek bellek hızı anlamına gelen bu skor, genel sıralamada en iyilerden biri olurken, rekor değer ise Core i7-870 işlemci, P55 anakart ve G.Skill üretimi DDR3 bellek kullanılarak ulaşılan 3460MHz'lik çalışmada.