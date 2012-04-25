AMD FX-8150'nin fiyatında indirime gidiliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci modeli olan 8 çekirdekli FX-8150'nin fiyatında indirime gidiyor. Henüz şirket tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen Avrupa merkezli satıcılar FX-8150'nin liste fiyatını 219 Avro'dan 180 Avro seviyesine çekmiş durumdalar. Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasına paralel olarak AMD cephesinden gelen bu hamle sonrası Bulldozer tabanlı en hızlı işlemci, fiyat bazında Ivy Bridge tabanlı en hızlı işlemciler ile benzer seviyeye gerilemiş oldu.
Tek izlek performansı Intel mimarisinden önemli oranda gerisinde kalan ancak çok izlekli uygulamalarda daha rekabetçi sonuçlar ortaya koyan FX-8150 işlemcisi standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve TurboCore dinamik hız arttırma özelliği ile 4GHz'in üzerine otomatik olarak çıkabiliyor. Diğer taraftan AMD'nin daha önceki yol haritalarında yer alan FX-8170 işlemcisi ise en son yol haritalarında kaldırılmış durumda. FX Next kod adını taşıyan ve Piledriver çekirdek tasarımını kullanan yeni nesil FX işlemcileri öncesinde AMD'nin güncel ürün gamına FX-8150'den daha hızlı bir model ekleyip eklemeyeceği sorusu yaşanan bu gelişme sonrası belirsizliğe düşmüş durumda.
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Render olayını o kadar abartma istersen bende tasarım, çizim yapıyorum ve yeri geldiğinde kıçı kırık amd turion sistemle bile render alıyorum. Renderde hız (1 saat fark) bahsettiğiniz kadar önemli değil. Eğer işler tırında ise tabiki en hızlı işlemci alınmalı AMA EĞER ÇOK PRO. İŞLER İLE UĞRAŞIYORSANIZ HOME İŞLEMCİLERDE HEM AMD HEMDE İNTEL ÜST SEVİYELER İŞİNİZİ GÖRÜR VE ABARTTIĞINIZ KADAR BEKLETMEZ ZARARA SOKMAZ. Zaten çok hızlı ve pro işler ile uğraşıyorsanız home işlemci almazsınız gider opteron ya da karşısındaki server intel işlemci alırsınız O YÜZDEN HOME İŞLEMCİLERİ ELEŞTİRMENİN MANASI YOK... Ülkemizdeki solidwork, 3d cad-cam kurslarında bile home işlemciler kullanılır ve bunlar genelde orta-üst seviye işlemcilerdir. Bahsettiğiniz 1 dk. bile çok önemlidir yorumu tamamen O İŞİ YAPMADIĞINIZIN KANITIDIR ...
Ivy'lerden ne bekliyorsunuz ki zaten ? Sandy Bridge'e %20-30 fark mı ? Lga 1155'e çıkan bir işlemci için yüksek bir beklenti olur bu...
Testlere bakmışsınızdır sizde ve ne kadar fark yarattığını görmüşsünüzdür. Öyle "demedi demeyin" demenize hiç gerek yok her şey ortada.
Ivy bridge'ler Sandy bridge bir işlemciden ortalama %5 kadar daha performanslı sentetik testlerde. Bunun yanında IGP'si Sandy bridgelere nazaran çok iyi duruma getirilmiş ve bunları daha az güç tüketerek yapıyor. Daha az voltaj ile daha yüksek frekansa çıkabiliyor. Her iki seriden işlemci oc yapıldıkça performans farkları da artıyor.
Bunun yanında pci ex 3.0 gibi yenilikleri kullanabilmeyi sağlıyor.
AMD Bulldozerlerle ise zaten Sandy Bridgeler karşısında pek bir varlık gösteremedi. Şimdi Ivy Bridge işlemciler çıkıyor yeni nesil 22nm ama AMD'nin yeni nesil işlemcisi yok ortalarda. Yeni nesil diye gelen fx 6100- fx 8120 gibi işlemciler ise eski nesil phenomlara geçiliyor oyunlarda. Çekirdek performansları çok düşük, bu nedenle oyuncular içinde çok iyi seçim olmadılar. Mecburen fiyat düşerecekler. Müşteriler de kağıt üzerinde ki verilere bakarak "Aha bu 8 çekirdek 16mb cache 3.6ghz işlemci fiyatı uygun alayım ben bunu" diyecek alacak. Olay böyle sürüp gidecek.