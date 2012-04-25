AMD FX-8150'nin fiyatında indirime gidiliyor

AMD güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci modeli olan 8 çekirdekli FX-8150'nin fiyatında indirime gidiyor. Henüz şirket tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen Avrupa merkezli satıcılar FX-8150'nin liste fiyatını 219 Avro'dan 180 Avro seviyesine çekmiş durumdalar. Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasına paralel olarak AMD cephesinden gelen bu hamle sonrası Bulldozer tabanlı en hızlı işlemci, fiyat bazında Ivy Bridge tabanlı en hızlı işlemciler ile benzer seviyeye gerilemiş oldu.

Tek izlek performansı Intel mimarisinden önemli oranda gerisinde kalan ancak çok izlekli uygulamalarda daha rekabetçi sonuçlar ortaya koyan FX-8150 işlemcisi standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve TurboCore dinamik hız arttırma özelliği ile 4GHz'in üzerine otomatik olarak çıkabiliyor. Diğer taraftan AMD'nin daha önceki yol haritalarında yer alan FX-8170 işlemcisi ise en son yol haritalarında kaldırılmış durumda. FX Next kod adını taşıyan ve Piledriver çekirdek tasarımını kullanan yeni nesil FX işlemcileri öncesinde AMD'nin güncel ürün gamına FX-8150'den daha hızlı bir model ekleyip eklemeyeceği sorusu yaşanan bu gelişme sonrası belirsizliğe düşmüş durumda.