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AMD FX-8150'nin fiyatında indirime gidiliyor

7 yıl
4,7b
1
45
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD güncel ürün gamındaki en hızlı masaüstü işlemci modeli olan 8 çekirdekli FX-8150'nin fiyatında indirime gidiyor. Henüz şirket tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen Avrupa merkezli satıcılar FX-8150'nin liste fiyatını 219 Avro'dan 180 Avro seviyesine çekmiş durumdalar. Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasına paralel olarak AMD cephesinden gelen bu hamle sonrası Bulldozer tabanlı en hızlı işlemci, fiyat bazında Ivy Bridge tabanlı en hızlı işlemciler ile benzer seviyeye gerilemiş oldu. 
Tek izlek performansı Intel mimarisinden önemli oranda gerisinde kalan ancak çok izlekli uygulamalarda daha rekabetçi sonuçlar ortaya koyan FX-8150 işlemcisi standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve TurboCore dinamik hız arttırma özelliği ile 4GHz'in üzerine otomatik olarak çıkabiliyor. Diğer taraftan AMD'nin daha önceki yol haritalarında yer alan FX-8170 işlemcisi ise en son yol haritalarında kaldırılmış durumda. FX Next kod adını taşıyan ve Piledriver çekirdek tasarımını kullanan yeni nesil FX işlemcileri öncesinde AMD'nin güncel ürün gamına FX-8150'den daha hızlı bir model ekleyip eklemeyeceği sorusu yaşanan bu gelişme sonrası belirsizliğe düşmüş durumda. 
 
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl en beğenilen
Intel’den ucuz sattığı halde neden indirimi yapan hep AMD oluyor ilginç.
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tersol2 7 yıl
cagataykoroglu
DarthÇükübik
cagataykoroglu İndir amd indir anca satarsın.
Aslında işlemci bu iindirimle alınabilir bir hale geldi. Çok iyi değil ama o fiyata iyi. Herkesin i7 işlemci alacak gücü yok. Umarım aynı indirim FX-8120ye de yapılır. AMD bunu çok önceden yapsaydı belki kar etmezdi ama İntele de kar ettirmezdi. Tipik AMD ve onun berbat satış politikası. @Çağatay iki ihtimal var usta. 1. AMD, Samsung gibi firmalar sana büyük bir kötülük yaptı ve intikam almak istiyorsun. 2. İntel, Nvidia ve Appleda hisselerin var. Benim şahsi fikrim AMD 5 yıl FX serisine kaynak ayırmak yerine Phenom mimarisini her yıl geliştirse İntelin SB ve İB işlemcileriyle yarışırdı rahat rahat.
Kardeş aynen öyle. AMD nin özellikle bana çok zararı dokundu. Mesela render için sistem topladığını ve o sistemin nedense render almadığını düşün. Mesela render işleri yaparken bir kart aldığını ve stabil olsun diye kullandığın 64 bit işletim sisteminde o ekran kartının adam gibi sürücüsü olmadığını düşün. Bu şirketi sevmemek için iyi nedenlerim var. Ayrıca Samsung a laf söylemişliğimi hatırlamıyorum. Gerçi 1 tb lık hdd imin full doluyken darbesiz bir şekilde kafa atması ve her şeyimin gitmesi bir nefret etme nedeni. Ayrıca senin mantığın alıyor mu? 2500k dan yavaş olacak ve daha pahalı olacaksın?

Render olayını o kadar abartma istersen bende tasarım, çizim yapıyorum ve yeri geldiğinde kıçı kırık amd turion sistemle bile render alıyorum. Renderde hız (1 saat fark) bahsettiğiniz kadar önemli değil. Eğer işler tırında ise tabiki en hızlı işlemci alınmalı AMA EĞER ÇOK PRO. İŞLER İLE UĞRAŞIYORSANIZ HOME İŞLEMCİLERDE HEM AMD HEMDE İNTEL ÜST SEVİYELER İŞİNİZİ GÖRÜR VE ABARTTIĞINIZ KADAR BEKLETMEZ ZARARA SOKMAZ. Zaten çok hızlı ve pro işler ile uğraşıyorsanız home işlemci almazsınız gider opteron ya da karşısındaki server intel işlemci alırsınız O YÜZDEN HOME İŞLEMCİLERİ ELEŞTİRMENİN MANASI YOK... Ülkemizdeki solidwork, 3d cad-cam kurslarında bile home işlemciler kullanılır ve bunlar genelde orta-üst seviye işlemcilerdir. Bahsettiğiniz 1 dk. bile çok önemlidir yorumu tamamen O İŞİ YAPMADIĞINIZIN KANITIDIR ...
cagataykorogluDarthÇükübikcagataykoroglu İndir amd indir anca satarsın.Aslında işlemci bu iindirimle alınabili...
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HiqhWoltage 7 yıl gkn_ymz
_G_K_N_

2500K kullanıcısı olarak; ivy'ler bekleneni vermeyek demedi demeyin


Ivy'lerden ne bekliyorsunuz ki zaten ? Sandy Bridge'e %20-30 fark mı ? Lga 1155'e çıkan bir işlemci için yüksek bir beklenti olur bu...

Testlere bakmışsınızdır sizde ve ne kadar fark yarattığını görmüşsünüzdür. Öyle "demedi demeyin" demenize hiç gerek yok her şey ortada.

Ivy bridge'ler Sandy bridge bir işlemciden ortalama %5 kadar daha performanslı sentetik testlerde. Bunun yanında IGP'si Sandy bridgelere nazaran çok iyi duruma getirilmiş ve bunları daha az güç tüketerek yapıyor. Daha az voltaj ile daha yüksek frekansa çıkabiliyor. Her iki seriden işlemci oc yapıldıkça performans farkları da artıyor.

Bunun yanında pci ex 3.0 gibi yenilikleri kullanabilmeyi sağlıyor.

AMD Bulldozerlerle ise zaten Sandy Bridgeler karşısında pek bir varlık gösteremedi. Şimdi Ivy Bridge işlemciler çıkıyor yeni nesil 22nm ama AMD'nin yeni nesil işlemcisi yok ortalarda. Yeni nesil diye gelen fx 6100- fx 8120 gibi işlemciler ise eski nesil phenomlara geçiliyor oyunlarda. Çekirdek performansları çok düşük, bu nedenle oyuncular içinde çok iyi seçim olmadılar. Mecburen fiyat düşerecekler. Müşteriler de kağıt üzerinde ki verilere bakarak "Aha bu 8 çekirdek 16mb cache 3.6ghz işlemci fiyatı uygun alayım ben bunu" diyecek alacak. Olay böyle sürüp gidecek.
_G_K_N_2500K kullanıcısı olarak; ivy'ler bekleneni vermeyek demedi demeyinIvy'lerden ne bekliyorsunuz ki za...
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yenerbalcı 7 yıl
amd sayesinde i5 2500K nın fiyatı sabitlendi

intelin 2 katı güç harcayan işlemciye kim para verir
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Rocky Balboa® 7 yıl
Bence fiyatları indirip satabildikleri kadar satmaya çalışacaklar bulldozer 2 çıkana kadar. Bulldozer 2 eğer şuanki işlemcilerden daha iyi olursa o zaman intel mecburen fiyat indirimine gidecek
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inuY 7 yıl
Adam gibi işlemci yapmazsan böyle rutin olarak indirime gidersin işte, kaderin bu.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence çok önce indirime gidilmeliydi, geç kalınmış bir atak FX-8150'nin satış rakamını merak ediyoum Intel'inkilerle karşılaştırmalı olarak açıkcası..
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dere.beyi 7 yıl
2500k ve 2600k olsaydı elimde ivy almazdım çünki bu işlemcilerde yeterince üst seviye zaten amd herzamanki gibi holmes tayfasına(parası olmayan) hizmet ediyor nerdeyse :)
bu fiyattan piayasaya çıkarsaydı ne zarar ederdi nede az satış yapardı müşterilerini intele kaptırırdı geçmiş olsun.
bu olay nedense bzm ülkedeki kömür karşılığında oy almaya benziyor onca zaman her haltı yiyip kimseyi düşünme seçimde sıkışınca kömür dağıtıp oy al bunu baştan yapsaydın ya be adam !!!
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alito 7 yıl
beklenen birşeydi bence geç bile kaldılar. ivy bridge'leri bekleyip indirim yapmak, en azından bu sefer pek mantıklı olmadı bence.
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gkn_ymz 7 yıl
2500K kullanıcısı olarak; ivy'ler bekleneni vermeyek demedi demeyin
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tersol2 7 yıl
cagataykoroglu
DarthÇükübik
cagataykoroglu İndir amd indir anca satarsın.
Aslında işlemci bu iindirimle alınabilir bir hale geldi. Çok iyi değil ama o fiyata iyi. Herkesin i7 işlemci alacak gücü yok. Umarım aynı indirim FX-8120ye de yapılır. AMD bunu çok önceden yapsaydı belki kar etmezdi ama İntele de kar ettirmezdi. Tipik AMD ve onun berbat satış politikası. @Çağatay iki ihtimal var usta. 1. AMD, Samsung gibi firmalar sana büyük bir kötülük yaptı ve intikam almak istiyorsun. 2. İntel, Nvidia ve Appleda hisselerin var. Benim şahsi fikrim AMD 5 yıl FX serisine kaynak ayırmak yerine Phenom mimarisini her yıl geliştirse İntelin SB ve İB işlemcileriyle yarışırdı rahat rahat.
Kardeş aynen öyle. AMD nin özellikle bana çok zararı dokundu. Mesela render için sistem topladığını ve o sistemin nedense render almadığını düşün. Mesela render işleri yaparken bir kart aldığını ve stabil olsun diye kullandığın 64 bit işletim sisteminde o ekran kartının adam gibi sürücüsü olmadığını düşün. Bu şirketi sevmemek için iyi nedenlerim var. Ayrıca Samsung a laf söylemişliğimi hatırlamıyorum. Gerçi 1 tb lık hdd imin full doluyken darbesiz bir şekilde kafa atması ve her şeyimin gitmesi bir nefret etme nedeni. Ayrıca senin mantığın alıyor mu? 2500k dan yavaş olacak ve daha pahalı olacaksın?

Render olayını o kadar abartma istersen bende tasarım, çizim yapıyorum ve yeri geldiğinde kıçı kırık amd turion sistemle bile render alıyorum. Renderde hız (1 saat fark) bahsettiğiniz kadar önemli değil. Eğer işler tırında ise tabiki en hızlı işlemci alınmalı AMA EĞER ÇOK PRO. İŞLER İLE UĞRAŞIYORSANIZ HOME İŞLEMCİLERDE HEM AMD HEMDE İNTEL ÜST SEVİYELER İŞİNİZİ GÖRÜR VE ABARTTIĞINIZ KADAR BEKLETMEZ ZARARA SOKMAZ. Zaten çok hızlı ve pro işler ile uğraşıyorsanız home işlemci almazsınız gider opteron ya da karşısındaki server intel işlemci alırsınız O YÜZDEN HOME İŞLEMCİLERİ ELEŞTİRMENİN MANASI YOK... Ülkemizdeki solidwork, 3d cad-cam kurslarında bile home işlemciler kullanılır ve bunlar genelde orta-üst seviye işlemcilerdir. Bahsettiğiniz 1 dk. bile çok önemlidir yorumu tamamen O İŞİ YAPMADIĞINIZIN KANITIDIR ...
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cagataykoroglu 7 yıl tersol2
tersol2

cagataykoroglu

DarthÇükübik
cagataykoroglu İndir amd indir anca satarsın.
Aslında işlemci bu iindirimle alınabilir bir hale geldi. Çok iyi değil ama o fiyata iyi. Herkesin i7 işlemci alacak gücü yok. Umarım aynı indirim FX-8120ye de yapılır. AMD bunu çok önceden yapsaydı belki kar etmezdi ama İntele de kar ettirmezdi. Tipik AMD ve onun berbat satış politikası. @Çağatay iki ihtimal var usta. 1. AMD, Samsung gibi firmalar sana büyük bir kötülük yaptı ve intikam almak istiyorsun. 2. İntel, Nvidia ve Appleda hisselerin var. Benim şahsi fikrim AMD 5 yıl FX serisine kaynak ayırmak yerine Phenom mimarisini her yıl geliştirse İntelin SB ve İB işlemcileriyle yarışırdı rahat rahat.
Kardeş aynen öyle. AMD nin özellikle bana çok zararı dokundu. Mesela render için sistem topladığını ve o sistemin nedense render almadığını düşün. Mesela render işleri yaparken bir kart aldığını ve stabil olsun diye kullandığın 64 bit işletim sisteminde o ekran kartının adam gibi sürücüsü olmadığını düşün. Bu şirketi sevmemek için iyi nedenlerim var. Ayrıca Samsung a laf söylemişliğimi hatırlamıyorum. Gerçi 1 tb lık hdd imin full doluyken darbesiz bir şekilde kafa atması ve her şeyimin gitmesi bir nefret etme nedeni. Ayrıca senin mantığın alıyor mu? 2500k dan yavaş olacak ve daha pahalı olacaksın?


Render olayını o kadar abartma istersen bende tasarım, çizim yapıyorum ve yeri geldiğinde kıçı kırık amd turion sistemle bile render alıyorum. Renderde hız (1 saat fark) bahsettiğiniz kadar önemli değil. Eğer işler tırında ise tabiki en hızlı işlemci alınmalı AMA EĞER ÇOK PRO. İŞLER İLE UĞRAŞIYORSANIZ HOME İŞLEMCİLERDE HEM AMD HEMDE İNTEL ÜST SEVİYELER İŞİNİZİ GÖRÜR VE ABARTTIĞINIZ KADAR BEKLETMEZ ZARARA SOKMAZ. Zaten çok hızlı ve pro işler ile uğraşıyorsanız home işlemci almazsınız gider opteron ya da karşısındaki server intel işlemci alırsınız O YÜZDEN HOME İŞLEMCİLERİ ELEŞTİRMENİN MANASI YOK... Ülkemizdeki solidwork, 3d cad-cam kurslarında bile home işlemciler kullanılır ve bunlar genelde orta-üst seviye işlemcilerdir. Bahsettiğiniz 1 dk. bile çok önemlidir yorumu tamamen O İŞİ YAPMADIĞINIZIN KANITIDIR ...


Demek render işlerinde 1 saat önemsizdir? Abi kusura bakma ama sana yuh diyorum. Bunu yazan insanın piyasadan 1 gram haberi yoktur. sen render didiklerinden bana yollar mısın? turion la alıyorum dediğin renderların kalite ve süresini çok merak ettim. Sen 1 günde 3-4 kaliteli render yetiştirmeye çalış bakalım o süreler zarara uğratır mı uğratmaz mı? Ayrıca konu 8150 nin 2500k dan pahalı satılması. Daha yavaş ve daha pahalı bir işlemciyi savunuyorsun. Turion la render aldığını söylüyorsun. Yazdıkların tamamen komedi.

Ülkemizde kurslarda amd işlemciler kullanılıyordur çünkü ucuza kaçılıyordur. Ayrıca solid ve cad uygulamalarından bahsetmiyoruz.
sitemi bir ziyaret et. freepanorama.blogspot.com/...
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MrPerFormance 7 yıl
90 tl gibi bir fiyata sempron işlemci alıyorsunuz ve eve geldiğinizde işlemcinizin çift çekirdekli bir işlemciye dönüştüğünü görüyorsunuz. Ayrıca intelin bu seviye işlemcilerinde kullanmadığı sanallaştırma komut setininde gömülü olduğunu gördüğünüzde amd almamak için hiç bir sebep kalmıyor.
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montevo 7 yıl
son pcmi değişiklik olsun deyip corei 5 2400 aldım ve bi blureay i 720p yapmak 3 saat sürüyor.amd x3 710 da ise 100 saat sürüyorud.fark bu.

düzeltme: işlem 10 saat sürüyor.fazladan rakama basmışım
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pegasus1881 7 yıl
2500k gıbı bır ıslemcı varkan daha cok fıyat ındırırler
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carloska 7 yıl montevo
montevo

son pcmi değişiklik olsun deyip corei 5 2400 aldım ve bi blureay i 720p yapmak 3 saat sürüyor.amd x3 710 da ise 100 saat sürüyorud.fark bu.

inceleme görme imkanımız var mı
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DigitalWorld 7 yıl montevo
montevo

son pcmi değişiklik olsun deyip corei 5 2400 aldım ve bi blureay i 720p yapmak 3 saat sürüyor.amd x3 710 da ise 100 saat sürüyorud.fark bu.


Yok devenin tabanı.

GPU hızlandırma ile alakası olmadığına emin misin?
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cagataykoroglu 7 yıl
Rubisco
Çok zayıf derken karşılaştırılabilir işlemciler için ne kadar fark var ki çok zayıf şeklinde niteliyorsunuz? 1saatlik render için 10dk-15dk gibi fark mı? Sık sık önizleme alman gerektimi bu biriken 10-15dk lar can sıkar orası apayrı bişey, ama %10-15-20 gibi farkları sanki 2-3 kat gibi düşünmek kafada o şekil imaj yaratmakta bana göre yannış.

bu işlerde o farklar çok önemli. 2-3 kat olmasına gerek yok. 10 dakikalık işte 1 dakika bile atsa can sıkıyor.
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Rubisco 7 yıl
Avrupa'da fiyatlar kazık zaten. Başka yerlerde dolar cinsi fiyatı onlar direk euro olarak satıyorlar. Bişey 220$ ise avrupada 220 euro, baya bi fiyat farkı oluyor. Mecburen böyle bişeye mecburlar, mantıklı satış yapmak için aslında.
Intel de IB ile arada kazığı geçiriverdi. IB i7 lerin kilitsiz versiyonu i7 3770k, yani i7 2700k'nın karşılığı ve fiyatı yüksek. Yani fiyat olarak eşleştiği 2700k. SB de kilitsiz i7 almak isteyen 2600k alır, en mantıklısı o çünkü. IB de ise 2600k nın karşılığı yok. Böylece bir anlamda Intel herkezi i7 2700k ya mahkum etmiş gibi oluyor.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Intel’den ucuz sattığı halde neden indirimi yapan hep AMD oluyor ilginç.
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