Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Fusion A10-5800K işlemcisinin grafik performansı 3DMark Vantage P10000 barajını geçti

6 yıl
2,5b
1
23
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Fusion A10-5800K işlemcisinin grafik performansı 3DMark Vantage P10000 barajını geçti
Tam Boyutta Gör
AMD'nin yeni nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı modeli olan A10-5800K, hız aşırtma ve grafik yetenekleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında dört çekirdekli işlemcinin frekans değeri 1.644v geriliminde 5.24GHz'e yükseltilirken, DirectX 11 desteği sunan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi de 1.58GHz'de çalıştırıldı. 
Gigabyte'ın FM2A85X-UP4 kodlu anakart modeli üzerinde yapılan ekstrem hız aşırtma çalışmasında işlemcinin sıvı azot yani LN2 kullanılarak soğutulduğunu görmekteyiz. Bellek olarak G.Skilil tarafından üretilen 2x  4GB kapasiteli RipjawsZ F3-19200CL9Q-16GBZMD kitinin kullanıldığı sisteme, Corsair'in 1200 Watt kapasiteli AX1200i PSU modeli güç verdi. Ulaşılan yüksek entegre grafik birimi frekansı ile sistem, 3DMark Vantage'da P10002 puanını almayı başardı. Bu test için konuşmak gerekirse, elde edilen skorun oldukça etkileyici olduğu söylenebilir. 
AMD Fusion A10-5800K işlemcisinin grafik performansı 3DMark Vantage P10000 barajını geçti
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BraveHeart 6 yıl en beğenilen
300 liradan düşük olursa fiyatı alıyoruz hemen bir tane
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 6 yıl
sıvı azota fanla takviye yapmışlar :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FDC9156E7 6 yıl
4870 iyidir ya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
29tr 6 yıl SystemApps
SystemApps

sıvı azota fanla takviye yapmışlar :D

reklam kokan hareketler bunlar fanların markası ne :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
BraveHeart
300 liradan düşük olursa fiyatı alıyoruz hemen bir tane

Newegg de 129.99 Dolar ama... Bakalım. Bize de 300 ün çok az altında gelir diye tahmin ediyorum. 290 falan gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
sasa_iliç
Bu işlemciler ne zaman geliyor arkadaşlar?

araya bayram tatili gireceği için anca bayramdan sonra stoklara girer ...
Kasım'ın ilk haftası bir çok teknoloji markette bulabiliriz diye düşünüyorum ...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 6 yıl aceleciburak
aceleciburak
sasa_iliç
Bu işlemciler ne zaman geliyor arkadaşlar?

araya bayram tatili gireceği için anca bayramdan sonra stoklara girer ...
Kasım'ın ilk haftası bir çok teknoloji markette bulabiliriz diye düşünüyorum ...

Teşekkür ederim hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sasa_iliç 6 yıl
Bu işlemciler ne zaman geliyor arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atillagoguslu 6 yıl
.45 ACP
hocam o skoru masadaki giga 4870 ile mi almislar yoksa subliminal mesaj kurbani miyiz?
imla

Şşştt, 4870'e laf yok. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 6 yıl
hocam o skoru masadaki giga 4870 ile mi almislar yoksa subliminal mesaj kurbani miyiz?


imla
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 6 yıl Wilson Fisk
.45 ACP

hocam o skoru masadaki giga 4870 ile mi almislar yoksa subliminal mesaj kurbanimiyiz?


Merhaba,

Skor entegre grafik birimine ait.

Subliminal mesaj konusuna gelince, eğer amaç o ise ben olsam daha yeni bir model kullanırdım :))

İyi forumlar dilerim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2506 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
3 etiket daha amd gpu overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim