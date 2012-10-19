AMD Fusion A10-5800K işlemcisinin grafik performansı 3DMark Vantage P10000 barajını geçti

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı modeli olan A10-5800K, hız aşırtma ve grafik yetenekleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Yapılan yeni bir hız aşırtma çalışmasında dört çekirdekli işlemcinin frekans değeri 1.644v geriliminde 5.24GHz'e yükseltilirken, DirectX 11 desteği sunan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi de 1.58GHz'de çalıştırıldı.

Gigabyte'ın FM2A85X-UP4 kodlu anakart modeli üzerinde yapılan ekstrem hız aşırtma çalışmasında işlemcinin sıvı azot yani LN2 kullanılarak soğutulduğunu görmekteyiz. Bellek olarak G.Skilil tarafından üretilen 2x 4GB kapasiteli RipjawsZ F3-19200CL9Q-16GBZMD kitinin kullanıldığı sisteme, Corsair'in 1200 Watt kapasiteli AX1200i PSU modeli güç verdi. Ulaşılan yüksek entegre grafik birimi frekansı ile sistem, 3DMark Vantage'da P10002 puanını almayı başardı. Bu test için konuşmak gerekirse, elde edilen skorun oldukça etkileyici olduğu söylenebilir.