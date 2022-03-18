AMD konsoldan çıkma APU’lara devam ediyor

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Geçtiğimiz yıl yeni nesil oyun konsolları için üretilen ancak grafik tarafı arızalı olduğu için boşa çıkan AMD 4700S masa üstü kiti ilgi görünce firma kapsamı genişletti. AMD 4800S masa üstü kiti daha iyi grafik desteği ile geliyor.

AMD 4800S neler sunacak?

AMD 4700S hatırlanacağı üzere 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir APU kullanıyordu. Entegre grafik birimi kapatılan devre kartında PCIe 2.0 ve SATA 6GBps portları yer alıyordu. Bellek slotu olmadığı için entegre 16GB GDDR6 bellek ile geliyordu. Bu haliyle oldukça kısıtlı bir karttı ve en fazla GTX 1060 ekran kartına kadar uyum sağlayabiliyordu.

AMD 4700S SoC anakartı görüntülendi 10 ay önce eklendi

AMD 4800S masa üstü kiti ise çıtayı yükseltmiş. PCIe 4.0 bağlantısı ile birlikte modern bir grafik kartı bağlama imkânı doğuyor. Kartın PowerColor Radeon RX 6600 ekran kartıyla birlikte paket olarak satılacağı belirtiliyor.

Diğer bir gelişme M.2 slotu ve WiFi kartın oluşu. Bu haliyle kit mini-ITX formundan micro ATX formuna geçiş yapıyor. Ayrıca bir AM4 soğutucu uyumu olacağı da belirtiliyor. Masa üstü kitini MSI üretecek ve yaz aylarında piyasaya sürecek.

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