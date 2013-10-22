AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 altında daha yüksek performans sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD resmi blog sitesinden yaptığı açıklama ile Fusion işlemci ailesinin Windows 8.1 altında daha yüksek performans verdiğini ortaya koydu. Windows 8.1'in geliştirme çalışmaları esnasında AMD ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği ile yapılan optimizasyonlar sayesinde, Fusion A10-6800K işlemcisi Windows 8.1 altında, Windows 8'e kıyasla aynı ekran kartı sürücüsü ile %9.5'e varan oranda daha yüksek performans sağlıyor.
AMD ayrıca Windows 8.1 altında Fusion A10-6800K ile Intel Core i5-4670K işlemcilerini de kıyasladı. AMD'nin kıyasladığı testler, ağırlıklı olarak entegre grafik tabanlı olduğu için Intel'e kıyasla tablolara önemli oranda fark yansımış durumda. Ancak sistem genelinin etkili olduğu PCMark 8'de ise aradaki fark eriyor fakat AMD lehine işlemeye devam ediyor.
Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Windows 8.1 ile gelen Internet Explorer 11'in yeni sektör standardı WeBGL'e destek verdiğini, kendi GPU ve APU çözümleri ile WeBGL'den yüksek performans kazanıldığını ifade ediyor. AMD ayrıca kendi donanımları üzerinden Windows 8.1'in Miracast desteğinden faydalanan Kablosuz Görüntü Aktarım yeteneğine de dikakt çekiyor.
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sene ye 8xxx serisine geç bence.O daha iyi gibi şimdiden apra biriktir ve şimdiden hayırlı olsun :)
Geçen burdan yine yığıldı millet, yeni gelen stokları da tüketmişler, arkadaşlarla karar verdik, bu seferki gelişinde FM2 yada FM2+ mini-itx anakart alacağız, çevremde tek tük ATX ve micro ATX küp kasalar kalmıştı, bu sefer onlar da yok olacaklar.
daha uzun hali yokmu öldüm gülmekten
tabiki ücretsiz :)
sen de bir bitmedin yahu! linux forumunda yeterince uğraşmıştık seninle.
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