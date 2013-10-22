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AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 altında daha yüksek performans sunuyor

5 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 altında daha yüksek performans sunuyor
AMD resmi blog sitesinden yaptığı açıklama ile Fusion işlemci ailesinin Windows 8.1 altında daha yüksek performans verdiğini ortaya koydu. Windows 8.1'in geliştirme çalışmaları esnasında AMD ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği ile yapılan optimizasyonlar sayesinde, Fusion A10-6800K işlemcisi  Windows 8.1 altında, Windows 8'e kıyasla aynı ekran kartı sürücüsü ile %9.5'e varan oranda daha yüksek performans sağlıyor. 
AMD ayrıca Windows 8.1 altında Fusion A10-6800K ile  Intel Core i5-4670K işlemcilerini de kıyasladı. AMD'nin kıyasladığı testler, ağırlıklı olarak entegre grafik tabanlı olduğu için Intel'e kıyasla tablolara önemli oranda fark yansımış durumda. Ancak sistem genelinin etkili olduğu PCMark 8'de ise aradaki fark eriyor fakat AMD lehine işlemeye devam ediyor.  
Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Windows 8.1 ile gelen Internet Explorer 11'in yeni sektör standardı WeBGL'e destek verdiğini, kendi GPU ve APU çözümleri ile WeBGL'den yüksek performans kazanıldığını ifade ediyor. AMD ayrıca kendi donanımları üzerinden Windows 8.1'in Miracast desteğinden faydalanan Kablosuz Görüntü Aktarım yeteneğine de dikakt çekiyor. 
AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 altında daha yüksek performans sunuyor

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Nokia Specialist 5 yıl en beğenilen
Apu olarak amd bildiğin inteli tokatlamış
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XinT 5 yıl
fatihburak95
Amd nin entegre gpu performansı ile 3d mark tarzı programlarda öne geçmişAma saf çekirdek performansında da aynısının olmasını gerçekten isterim... B intel amd rekabeti gelsin yahu. Yeni işlemcim amd olacak hatta fx6300 olacak seneye tabi inşallah :)

sene ye 8xxx serisine geç bence.O daha iyi gibi şimdiden apra biriktir ve şimdiden hayırlı olsun :)
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hacı.basat 5 yıl
Ama itx anakart bulma sıkıntısı var, bulabildiğim tek vatanda vardı, vatanbilgisayar.com/...
Geçen burdan yine yığıldı millet, yeni gelen stokları da tüketmişler, arkadaşlarla karar verdik, bu seferki gelişinde FM2 yada FM2+ mini-itx anakart alacağız, çevremde tek tük ATX ve micro ATX küp kasalar kalmıştı, bu sefer onlar da yok olacaklar.
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virtiöz 5 yıl
mementopolis
Bunu duyan Intel Baskani :
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daha uzun hali yokmu öldüm gülmekten
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DarthLuca 5 yıl
testlerde yüksek performansı sunan işlemci değil, entegre GPU ki bu zaten bilinen birşeydi AMD APU'ların entegre grafik olarak en yüksek performansı verdiği. Ama CPU işlem gücü olarak intelin gerisinde kalıyor. Özellikle ses ve video işlemede daha yavaş olduğunu hissettiriyor. keşke bu konuda da iyi performans verselerde kullandığımız işlemci ile her tür programda en iyi performansı alabileceğimizi bilsek. Yinede AMD A10-6700 150$'a çok iyi bir işlemci. Özellikle HTPC segmentinde rakipsiz. İçinde sıfır mekanik parça olan pasif soğutmalı HTPC sisteminde kendinden bekleneni fazlası ile karşılıyor
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Miyamoto Musashi 5 yıl
AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 ÜSTÜNDE ne kadar performans sunuyor???
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dere.beyi 5 yıl
ARKADAŞLAR WİNDOWS 8,1 DE OYUNLAR ÇÖKME SORUNU YADA FPS KAYBI SORUNU YAŞANIYORMU ? ONA GÖRE GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
tabiki ücretsiz :)
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mementopolis 5 yıl
Bunu duyan Intel Baskani :
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ATX61 5 yıl
ölsemde gam yemem testlerde amg inteli geçiyor :))
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seven44 5 yıl
Apu olarak inteli hertülü tokatlar.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
sentetik çoraplar genelde iyi uzar :)
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umut_baris 5 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

sentetik çoraplar genelde iyi uzar :)

sen de bir bitmedin yahu! linux forumunda yeterince uğraşmıştık seninle.
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hidrojennn 5 yıl
amd'nin özellikle apu işlemcilerinden daha çok performans, daha az elektrik tüketimi bekliyoruz. amd'yi çok sevsem de üst kademeler de iyi işlemci çıkaramıyor son 4-5 senedir. bu yüzden performans işlemcilerinde fiyatlar düşmüyor. 1000$ sattığı işlemciyi de 400$ düşürmesi büyük hata, amd inanıp o işlemciyi alanlar için. baştan 400$ çıkarsaydı keşke.
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