AMD: Fusion işlemciler Windows 8.1 altında daha yüksek performans sunuyor

AMD resmi blog sitesinden yaptığı açıklama ile Fusion işlemci ailesinin Windows 8.1 altında daha yüksek performans verdiğini ortaya koydu. Windows 8.1'in geliştirme çalışmaları esnasında AMD ve Microsoft mühendislerinin yakın işbirliği ile yapılan optimizasyonlar sayesinde, Fusion A10-6800K işlemcisi Windows 8.1 altında, Windows 8'e kıyasla aynı ekran kartı sürücüsü ile %9.5'e varan oranda daha yüksek performans sağlıyor.

AMD ayrıca Windows 8.1 altında Fusion A10-6800K ile Intel Core i5-4670K işlemcilerini de kıyasladı. AMD'nin kıyasladığı testler, ağırlıklı olarak entegre grafik tabanlı olduğu için Intel'e kıyasla tablolara önemli oranda fark yansımış durumda. Ancak sistem genelinin etkili olduğu PCMark 8'de ise aradaki fark eriyor fakat AMD lehine işlemeye devam ediyor.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, Windows 8.1 ile gelen Internet Explorer 11'in yeni sektör standardı WeBGL'e destek verdiğini, kendi GPU ve APU çözümleri ile WeBGL'den yüksek performans kazanıldığını ifade ediyor. AMD ayrıca kendi donanımları üzerinden Windows 8.1'in Miracast desteğinden faydalanan Kablosuz Görüntü Aktarım yeteneğine de dikakt çekiyor.