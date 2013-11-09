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AMD, Fusion ve FX işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

5 yıl
1b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Fusion ve FX işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor
Uzakdoğu kaynaklı bazı yeni bilgilere göre AMD, Fusion A6, A8 ve FX işlemci modellerinde fiyat indirimine gidiyor. Kaveri kod adını taşıyan ve Steamroller çekirdek mimarisini kullanan yeni nesil Fusion işlemcilerini gelecek yılın başında lanse etmeyi planlayan AMD, o vakte kadar çeşitli fiyat ayarlamaları ile mevcut işlemci modellerinde satışları arttırmayı amaçlıyor. Oluşan tabloya göre AMD, Fusion işlemcilerinde %13.4'e varan indirim yapıyor.
Black Edition serisi altında sunulan çarpan kilidi açık A6-6400K işlemci modelinde fiyat 71$'dan 62$'a, A8-6500 modelinde 112$'dan 97$'a, bir başka Black Edition işlemci modeli olan A8-6600K'da ise 112$'dan  97$'a düşüyor. Duyurusu kısa bir süre önce yapılan A10-6790K modeli 122$'dan listelere girşi yaparken, FX işlemci ailesinin 5GHz seviyesinde çalışan üst seviye modelleri FX-9370 ve FX-9590 ise resmi fiyat listesine sırasıyla 224$ ve 306$ olan fiyatlar ile yansıyorlar. Hatırlanacağı üzere özellikle FX-9590, ilk çıktığında 900$'a varan bir fiyata sahipti.

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imOKAY 5 yıl en beğenilen yc#1
yc#1
fehmiugur

bu indirim türkiyedeki APU lara ne zaman yansır ki?


Mevcut stoklar eriyince

Nalet olsun bu hayat,
Nalet olsun bu distirbitörler/satıcılar...

Dıııı Rııı
Dıuuuu Ruuuu
yc#1fehmiugurbu indirim türkiyedeki APU lara ne zaman yansır ki?Mevcut stoklar eriyince...
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zymrdvn 5 yıl
Gelsin artık artık şu Kaveriler...
Yalnız ülkemizde hala FM2+ anakart yok, millet eskitti neredeyse biz beklemedeyiz :)
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xxxone 5 yıl
JoeyBane
APUlarin fiyatini dusurecegine fx-8150yi dusursen on numara olurdu. Çiççek gibi.

Onu zaten peynir ekmek gibi satıyor.İndirime gitmeye gerek duymuyor.
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lord87 5 yıl
kısa vadede bizim işimize yaramasada indirim her zaman iyidir.
indirimle amd şunları anlatmak istiyor,
piyasada bende varım, yeni işlemciler gelecek ve intel'e akıllı ol adam ol diyor
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HeavyClocker 5 yıl
Yeni işlemciler geliyor demek bu indirim.
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grafman09 5 yıl
KANUNI61
kış geldi eletrik ısıtıtıcıtıcılarında indirim var

Ektim akıllı :)
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biggame 5 yıl
tek eksik bu deyil stoklar eriyice tamam fiyatlar düşecekte şimdiki fiyatlar ile bu satış fiyatlarında deyil hani indirimsiz bu fiyatlarda ürünü alabilen varsa söylesin bir site 224$ alabileceğimiz 9370 nerede
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KANUNI61 5 yıl
kış geldi eletrik ısıtıtıcıtıcılarında indirim var
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Hasan07-36 5 yıl KANUNI61
KANUNI61

kış geldi eletrik ısıtıtıcıtıcılarında indirim var


Siz elektrikli ısıtıcı görmemişsiniz sanırım.



AMD fiyatları düşürdüğüne göre yeni seri yolda. Hatta FX 9000 serisinin fiyatında da indirim olduğu için Steamroller tabanlı FX işlemciler de çıkabilir.
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aceleciburak 5 yıl
160 TL den A6 6400K aldım kesin TR de yansımasıyla 140 - 150 arası olur ...
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JoeyBane 5 yıl
APU'larin fiyatini dusurecegine fx-8150'yi dusursen on numara olurdu. Çiççek gibi.
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yc#1 5 yıl
fehmiugur

bu indirim türkiyedeki APU lara ne zaman yansır ki?


Mevcut stoklar eriyince
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imOKAY 5 yıl yc#1
yc#1
fehmiugur

bu indirim türkiyedeki APU lara ne zaman yansır ki?


Mevcut stoklar eriyince

Nalet olsun bu hayat,
Nalet olsun bu distirbitörler/satıcılar...

Dıııı Rııı
Dıuuuu Ruuuu
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imOKAY 5 yıl
bu indirim türkiyedeki APU lara ne zaman yansır ki?
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