AMD, Fusion ve FX işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

Uzakdoğu kaynaklı bazı yeni bilgilere göre AMD, Fusion A6, A8 ve FX işlemci modellerinde fiyat indirimine gidiyor. Kaveri kod adını taşıyan ve Steamroller çekirdek mimarisini kullanan yeni nesil Fusion işlemcilerini gelecek yılın başında lanse etmeyi planlayan AMD, o vakte kadar çeşitli fiyat ayarlamaları ile mevcut işlemci modellerinde satışları arttırmayı amaçlıyor. Oluşan tabloya göre AMD, Fusion işlemcilerinde %13.4'e varan indirim yapıyor.

Black Edition serisi altında sunulan çarpan kilidi açık A6-6400K işlemci modelinde fiyat 71$'dan 62$'a, A8-6500 modelinde 112$'dan 97$'a, bir başka Black Edition işlemci modeli olan A8-6600K'da ise 112$'dan 97$'a düşüyor. Duyurusu kısa bir süre önce yapılan A10-6790K modeli 122$'dan listelere girşi yaparken, FX işlemci ailesinin 5GHz seviyesinde çalışan üst seviye modelleri FX-9370 ve FX-9590 ise resmi fiyat listesine sırasıyla 224$ ve 306$ olan fiyatlar ile yansıyorlar. Hatırlanacağı üzere özellikle FX-9590, ilk çıktığında 900$'a varan bir fiyata sahipti.