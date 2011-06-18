AMD, Northeastern Üniversitesi ile birlikte OpenCL üzerine kitap hazırlıyor

Fusion Sistem Mimarisi ile birlikte işlemciye entegre grafik birimlerini yardımcı işlemci olarak kullanmayı planlayan AMD, bu noktada OpenCL ortamının büyük önem taşıdığını belirtiyor. Zaman içerisinde OpenCL standardının daha hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını ve çok daha fazla sayıda geliştirici tarafından kullanılacağını ifade eden AMD, bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için sıkı bir çalışma yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor.





OpenCL üzerine yatırımlarını arttırması beklenen AMD cephesinde, yeni bir kitap hazırlığı var. Northeastern Üniversitesi ile işbirliğine giden AMD, Heterogeneous Computing with OpenCL (OpenCL ile Heterojen Bilgi-İşlem) isimli kitabın hazırlıklarına katkı sağlıyor. Morgan Kaufmann tarafından Ağustos ayı içerisinde yayınlanacağı belirtilen kitap, geniş içeriği ile bu alanda rehber niteliğinde olacak.





OpenCL deneyimleri, çoklu cihaz mimarileri ve uygulama programlama dilleri (API), çok çekirdekli işlemciler, GPU'lar ve Fusion gibi entegre grafik özellikli işlemcilerden temel paralel algoritmalara kadar geniş bir alanda içerik sunacağı belirtilen kitap, OpenCL uygulamalarının görüntü işleme, web eklentileri, rastgele rakam üretimi, video işleme ve daha pek çok alanda kullanılan örneklerini de içerecek.





AMD ve Northeastern Üniversitesi'nden çok sayıda mühendis ve akademisyenin birlikte kaleme aldığı kitaba katkı yapan isimlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz; AMD'de OpenCL mimarı olan Benedict Gaster, AMD teknik kadrosundan Lee Howes, Northeastern Üniversitesi Bilgisayar Mimarisi Araştırma Laboratuvarı direktörü ve Mühendislik Fakültesi dekan yardımcısı David R. Kaeli.





Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ağustos ayında çıkması beklenen Heterogeneous Computing with OpenCL (OpenCL ile Heterojen Bilgi-İşlem) kitabın hem basılı hem de elektronik versiyonları olacak.