AMD, Opteron 6100 işlemci ailesine 8 ve 12 çekirdekli 5 yeni model ekledi

AMD sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron 6100 işlemci ailesine 5 yeni model daha ekledi. Magny Cours kod adını taşıyan ve Intel'in Xeon 5600 ile 7500/6500 serilerine karşı hazırlanan Opteron 6100 ailesinin yeni üyeleri, modeline göre 8 ve 12 çekirdekli yapıda olup yine modeline göre 1.8GHz ile 2.6GHz arası hızlarda çalışıyorlar.

Farklı uygulamalar için 7/24 çalışmak üzere tasarlanan işlemcilerin ısıl güç tasarımları 8 ve 12 çekirdekli birer modelde 85 Watt, 8 ve 12 çekirdekli diğer iki modelde 115 Watt ve 2.5GHz'de çalışan 12 çekirdekli modelde 140 Watt olarak belirlenmiş. AMD'nin yeni işlemcilerinde fiyatlar, tercih edilecek modele göre 591 dolar ile 1514 dolar arasında değişiyor.