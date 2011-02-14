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AMD, Opteron 6100 işlemci ailesine 8 ve 12 çekirdekli 5 yeni model ekledi

8 yıl
14,2b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron 6100 işlemci ailesine 5 yeni model daha ekledi. Magny Cours kod adını taşıyan ve Intel'in Xeon 5600 ile 7500/6500 serilerine karşı hazırlanan Opteron 6100 ailesinin yeni üyeleri, modeline göre 8 ve 12 çekirdekli yapıda olup yine modeline göre 1.8GHz ile 2.6GHz arası hızlarda çalışıyorlar.

Farklı uygulamalar için 7/24 çalışmak üzere tasarlanan işlemcilerin ısıl güç tasarımları 8 ve 12 çekirdekli birer modelde 85 Watt, 8 ve 12 çekirdekli diğer iki modelde 115 Watt ve 2.5GHz'de çalışan 12 çekirdekli modelde 140 Watt olarak belirlenmiş. AMD'nin yeni işlemcilerinde fiyatlar, tercih edilecek modele göre 591 dolar ile 1514 dolar arasında değişiyor.

 

Model Çekirdek Frekans L3 Bellek TDP Fiyat
Opteron 6132 HE 8 2.2 GHz 12 MB 85 Watt 591$
Opteron 6140 8 2.6 GHz 12 MB 115 Watt 989$
Opteron 6166 HE 12 1.8 GHz 12 MB 85 Watt 873$
Opteron 6176 12 2.3 GHz 12 MB 115 Watt 1265$
Opteron 6180 SE 12 2.5 GHz 12 MB 140 Watt 1514$


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DH Misafiri 7 yıl
işlemcileri çekirdek doldurmak için enine,boyuna baya geniş işlemci olmuş.
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neyim 8 yıl
intel amca şimdiden kumda oyna :)
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DH Misafiri 8 yıl
140 w sürekli değil kardeş.
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lj94 8 yıl
büyük firmalarda zaten fiyata bakıyolardı :D
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Wilson Fisk 8 yıl
kucuk orta firmalar gebersin di mi?
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla Intel'in o işlemcisine 3800$ verene kadar 2x 12 Core Opteron toplanır ve fiyat da daha ucuz gelir...
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RockConn 8 yıl
OverClocKing
Valla Intel'in o işlemcisine 3800$ verene kadar 2x 12 Core Opteron toplanır ve fiyat da daha ucuz gelir...


Örneği, sitedeki işlemcinin TPD değerinin (130W) görünmesi için vermiştim dostum : ) AMD sunucu işlemcilerinde gerçekten mükemmel.
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Python 8 yıl
sanırsam masaüstünde fx-58 fx-60 geldiginde performansı 6140 ve 6180 arasında olacaktır diye düşünüyorum
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RockConn 8 yıl
45nm. dogal 12 cekirdek ve 12mb tampon bellek... Normal.
Birde buna bakin ark.intel.com/...
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murdocklawless 8 yıl
140 watt'lık bir sunucu işlemcisinin mantığını anlamıyorum ben?
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Wilson Fisk 8 yıl
sunucu akuyle calisiyor tasinabilir mi nasil bir mantigi olacakti?binlerce dolara sunucu kuruyorsun canin yanmadi 140w mi problem oldu ben de bunu anlayamadim.
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