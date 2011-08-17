AMD, Optis firmasıyla birlikte raytracing tabanlı yeni bir render motoru geliştirecek





AMD ve Fransa merkezli Optis firması raytracing tabanlı, fiziksel anlamda daha yüksek gerçekçilik sunan yeni bir render motoru üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. İki firmanın birlikte geliştireceği yeni motor OpenCL odaklı olacak ve AMD'nin GPU teknolojisinden faydalanacak.

AMD'nin FirePro serisi profesyonel grafik kartlarıyla çalışacak olan yeni yazılım çözümü için ikili, fizik tabanlı ve gerçek zamanlı özgün bir render motoru geliştireceklerini ifade ederken, iş birliğinin üç yıllık bir dönemi kapsayacağı ifade edildi.

1989 yılında Toulon, Fransa'da kurulan ve objelerin gerçek zamanlı render edilebilmesi için yazılım çözümleri geliştiren Optis'in dünya genelinde en bilinen ürünü ise Speos.

Fizik tabanlı render aracı olan Speos, günümüzde CATIA V5, SolidWorks ve PTC Creo Elements/Pro gibi endüstriyel ortamlarda yaygın olarak kullanılan pek çok uygulamayla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. 1600 çalışanı bulunan Optis'in müşterileri arasında otomotiv, havacılık ve elektronik gibi farklı iş kollarında iddialı isimler yer alıyor.

Optis işbirliği, Nvidia'nın ağırlığındaki profesyonel grafik pazarı için AMD'nin son dönemdeki en önemli adımlarından biri olarak yorumluyor. Profesyonel grafik kartları için geliştirilen yeni render motorunun Radeon serisi son kullanıcı odaklı kartlara uyarlanıp uyarlanmayacağını ise zaman gösterecek.