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AMD, Optis firmasıyla birlikte raytracing tabanlı yeni bir render motoru geliştirecek

7 yıl
10,5b
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17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ve Fransa merkezli Optis firması raytracing tabanlı, fiziksel anlamda daha yüksek gerçekçilik sunan yeni bir render motoru üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. İki firmanın birlikte geliştireceği yeni motor OpenCL odaklı olacak ve AMD'nin GPU teknolojisinden faydalanacak.
AMD'nin FirePro serisi profesyonel grafik kartlarıyla çalışacak olan yeni yazılım çözümü için ikili, fizik tabanlı ve gerçek zamanlı özgün bir render motoru geliştireceklerini ifade ederken, iş birliğinin üç yıllık bir dönemi kapsayacağı ifade edildi.
1989 yılında Toulon, Fransa'da kurulan ve objelerin gerçek zamanlı render edilebilmesi için yazılım çözümleri geliştiren Optis'in dünya genelinde en bilinen ürünü ise Speos.
Fizik tabanlı render aracı olan Speos, günümüzde CATIA V5, SolidWorks ve PTC Creo Elements/Pro gibi endüstriyel ortamlarda yaygın olarak kullanılan pek çok uygulamayla uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. 1600 çalışanı bulunan Optis'in müşterileri arasında otomotiv, havacılık ve elektronik gibi farklı iş kollarında iddialı isimler yer alıyor.
Optis işbirliği, Nvidia'nın ağırlığındaki profesyonel grafik pazarı için AMD'nin son dönemdeki en önemli adımlarından biri olarak yorumluyor. Profesyonel grafik kartları için geliştirilen yeni render motorunun Radeon serisi son kullanıcı odaklı kartlara uyarlanıp uyarlanmayacağını ise zaman gösterecek. 

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Chembond 7 yıl en beğenilen

UzmaN345

ATI'nin Yükselişi Nivida'nın Batışı Nividia'nın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa devam ederse batıcak...



Bi şu Nvidia'yı batırmadığınız konu bu kalmıştı, tebrik ederim...

Bir render motoruyla mı batıracak Nvidia'yı? Gülerim buna, Nvidia GTX400'lerin demosu için bile ray-traycing yapan demo dağıttı.

Bilmeyip bilmiş gibi konuşmadan önce, Nvidia'nın CUDA'ya özel yazılımların kullanım alanlarına bir bakın derim...

nvidia.com/...
UzmaN345ATI'nin Yükselişi Nivida'nın Batışı Nividia'nın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa d...
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alpa07 7 yıl
ayştaynlar gelmiş.
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sadtneverdie 7 yıl
zouzouni
AMDnin bu gelişmelerine karşılık Nvidia sessizliğini koruyor. Fırtına öncesi sessizlik mi yaşanıyor acaba?

Sessizlik ? Arkadaş sektörden bir gram haberiniz var mı çok merak ediyorum? DH anasayfasında yayınlanmadı diye nvidia sessiz mi sanıyorsunuz? Bilginiz yoksa konuşmayın arkadaş bu kadar basit.
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Zeytinbey 7 yıl
Profesyonel alanda pek rekabet yok, pazarı nvidia domine ediyor... Böyle oluncada nvidia kartların fiyatları el yakıyor... Aslında AMD'nin pro kartları var ama nvidia software desteği nedeniyle tercih sebebi oluyor... Rekabet için bu alanda da 2. ve 3. firmaların boy göstermesi önemli... Ray tracing yukarda bir arkadaşın dediği gibi fermi serisi ile nvidia'nın ön plana çıkardığı profesyonel kartlarda kullanarak geliştirmeye çalıştığı bir teknoloji... AMD gene arkadan takibe devam ediyor... Mobil GPU alanında da gecikmiş olan AMD bence o konuya ağırlık verse çok gecikmeden treni yakalasa, hem kendisi hem kullanıcılar için daha iyi olur... Burdan AMD pro kartlar geliştirmesin anlamı çıkmasın ama tablet'lerin smartphone'ların bu kadar yaygınlaştığı ve popülerleştiği bir dönemde şu mobil cpu/gpu işine biraz daha fazla ağırlık vermesi daha iyi olur demek istiyorum...
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Tolgá 7 yıl
Nvidiayıda batırdınız ya helal olsun.İlla yorum yazılmak zorundamı
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alito 7 yıl
amd her geçen gün çıtayı yükseltiyor, nvidia ise çok sessiz kalıyor. bence nvidia için gelecek yıllarda tehlike çanları çalmaya başlayabilir.
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zouzouni 7 yıl
AMD'nin bu gelişmelerine karşılık Nvidia sessizliğini koruyor. Fırtına öncesi sessizlik mi yaşanıyor acaba?
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sadtneverdie 7 yıl
theyapici
demekki pazar var adam yatırım yapıyor hem yazılım ayağı zaten donanım zaten üretiliyor amd

pazar tabii var rakip firma pazarın %93 üne sahipken pazar yok denemez. ama acı geçrk şu ki ortalık render motoru kaynıyor. yıllarca kök salmış render motorları varken kim amd nin bilmem ne zaman çıkaracağı motoru kullansın? nvidia sektör lideri autodesk le çok derin işbirliği içinde çalışıyor. bu sektörde amd nin iş yapması çok çok zor. en iddialı olduğu alanlarda bile nvidia ya pazar payı kaptırırken bu alanda bir motorla birşey yapa
mazlar.
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kerokeso 7 yıl
UzmaN345
ATInin Yükselişi Nividanın Batışı Nividianın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa devam ederse batıcak...

Satış rekorları kırarak batan bir firma mı? Geleceği çok iyi görüyorsunuz, ne diyeyim. Ben Nvidia veya AMD fanboyu değilim. Ancak ekran kartı önerirken hep AMD öneririm. Kendim de 5870 kullanıyorum. Önümüzdeki 3-5 ay içinde Nvidia'nın zora gireceğine emin olsam da şunu söylememde fayda olduğu kanaatindeyim: O iki firmadan biri batarsa, uluslararası piyasa diğerini yaşatmaz. Bu sebeple iki firma kartlarını çıkarmadan önce toplantılar yapar, kararlar alırlar.
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Chembond 7 yıl

UzmaN345

ATI'nin Yükselişi Nivida'nın Batışı Nividia'nın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa devam ederse batıcak...



Bi şu Nvidia'yı batırmadığınız konu bu kalmıştı, tebrik ederim...

Bir render motoruyla mı batıracak Nvidia'yı? Gülerim buna, Nvidia GTX400'lerin demosu için bile ray-traycing yapan demo dağıttı.

Bilmeyip bilmiş gibi konuşmadan önce, Nvidia'nın CUDA'ya özel yazılımların kullanım alanlarına bir bakın derim...

nvidia.com/...
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KANUNI61 7 yıl
gpu cpu yonga piyasasında roller yavaş yavaş değişiyor
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UzmaN345 7 yıl
ATI'nin Yükselişi Nivida'nın Batışı Nividia'nın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa devam ederse batıcak...
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yc#1 7 yıl UzmaN345
UzmaN345

ATI'nin Yükselişi Nivida'nın Batışı Nividia'nın işi gittikçe zorlaşıyor...Böyle yüksek fiyatlı kart satmağa devam ederse batıcak...


Nvidia Quadro/Tesla ile profesyonel pazarın %90'ına sahip ne batması !
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theyapici 7 yıl
demekki pazar var adam yatırım yapıyor hem yazılım ayağı zaten donanım zaten üretiliyor amd
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