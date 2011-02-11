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AMD, Phenom, Athlon, Sempron ve Turion markalarına son veriyor

8 yıl
16,1b
1
33
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil işlemcileri için farklı bir isimlendirme planladığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, merakla beklenen Bulldozer mimarisine sahip üst seviye işlemcilerin Vision Black FX ve Vision Ultimate FX serileri altında sunulacağından bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre AMD, yıl içerisinde Phenom, Athlon, Sempron ve Turion markalarını sonlandırmayı planlıyor. Netbook ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini E ve C serileri altında pazara sunan AMD'nin, L1ano kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini ise A serisi altında lanse edeceği bildiriliyor.

Vision Platformu yaklaşımını genişletmek isteyen AMD, kullanıcıların teknik detaylara fazla takılmadan, kendileri için ideal olan seçeneği kolayca bulmalarını hedefliyor. Bu kapsamda ürün isimlendirme stratejisinde de önemli güncellemeler yapan firmanın, yol haritasındaki yerini gelecek senelere de taşıyacak mevcut işlemcilerini de yeni isimlendirme stratejisine adapte etmesi bekleniyor. AMD'nin yeni isimlendirme stratejisiyle ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapmamış ancak firma, ATi markasını sona erdirerek bu konudaki kararlığını göstermiş, daha öncesinde de marka stratejisini VISION platformu etrafında şekillendireceğini ifade etmişti.


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FreeRun 8 yıl
bir daha asla amd ati ürün almıyacağım.. bunların çok dandik yazılım politikaları var.
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karmaşık 8 yıl
çeşitliğin azaltılması kötü, ekran kartı ile ilgili sorun yaşayacak bir daha amd kulanmam diyecek amd nin diğer ürünlerini almayacak, cpular içinde farklı kullanıcı gruplarına hitap eden modeller aynı çatı altında toplanacak kafa karışıklığı yaratacak, her marka kendi alt isimlerle çeşitliliğe giderken amd tersini yapıyor.
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edim_sevin 8 yıl
umarım kullanıcıların yünü hem ergonomik olarak hemde ekonomik olarak gildürür
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GUERRA 8 yıl
montajı kolay işlemciler üretsinler, yamultup duruyorum pinleri
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guneyim 8 yıl
ee adamların vision'u geniş
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haciragipdayi 8 yıl
Athlonun gidişine üzüldüm açıkçası phenom pek ilgilendirmiyor athlon efsaneydi efsane olarak kalacak
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lazerboy 8 yıl
5 yıldır Athlon kullanıyorum demekki efsane seri artık tamamen gömülüyor :)
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musandia 8 yıl
İyi işlemci çıkarsında isim mühim değil, sonuçta AMD kullanacağız
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Python 8 yıl
tüm serisi vision isimlendirmesi yapılacaksa biraz kötü en alttan en üst seviyeye kadar daha akılda kalıcı düzgün isimlendirmeler yapmalı ki kafa karıştırmasın
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tg2601 8 yıl
ismiyle kafa karıştırmasının ne alakası var? ne isimle çıkacaksa çıksın artıkta bizde görelim nedir...
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Chaqi 8 yıl
Apple'ın yaptığını yapıyor isim karışıklığından doğacak karmaşayı engellemek için güzel bir hareket bence.
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redline_59 8 yıl
kafa karısıklıgı artık olmıyacak sanırım
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theyapici 8 yıl
isimleri bile kaldırdığına göre bulldozer harbi sağlam geliyor.Yoksa ismler gitmezdi eskiye sünger çekiyor adamlar bravo!
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isimbulamadim 8 yıl
Phenom ve Turion pek umrumda değil ama Athlon ve Sempron'un gidişine üzüldüm açıkçası.
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ceycey11 8 yıl
biz alışmıştık ama ne yapalım hayırlısı çıksında görelim artık
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abdulmusavvir 8 yıl
Yerinde karar ama gerçekten kafa karışıklığı yapmayacak isimlendirme seçilmeli, daha doğrusu isim önemli değil, model yada numara kısmı, farz misal kimse atlon2 280, fenom x3 150 den iyi mi dememeli, rakamlarından bunun anlaşılması gerekir, dizüstü alacak adam bu masaüstü neye tekabül ediyoru araştırmak zorunda kalıyor.
Atlon2 ler fenom1 lerden iyi mi mesela, eğer değilse fenom atlonun üstü değilmiydi, atlon 280, 3000 den nasıl güçlü????? uzar gider, müşteri çok iyi anlamıyorsa bu malların hepsinden kaçabilir, eskisi gibi tek rakip intel de değil, çok insan Via işlemci ve anakart soruyor. Bilen de var, bilmeyen de.
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LeßroN 8 yıl
f/p den ödün vermediği sürece sorun yok
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