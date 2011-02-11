AMD, Phenom, Athlon, Sempron ve Turion markalarına son veriyor

AMD'nin yeni nesil işlemcileri için farklı bir isimlendirme planladığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, merakla beklenen Bulldozer mimarisine sahip üst seviye işlemcilerin Vision Black FX ve Vision Ultimate FX serileri altında sunulacağından bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre AMD, yıl içerisinde Phenom, Athlon, Sempron ve Turion markalarını sonlandırmayı planlıyor. Netbook ve giriş seviyesi notebook'lar için hazırladığı Fusion işlemcilerini E ve C serileri altında pazara sunan AMD'nin, L1ano kod adını taşıyan Fusion işlemcilerini ise A serisi altında lanse edeceği bildiriliyor.

Vision Platformu yaklaşımını genişletmek isteyen AMD, kullanıcıların teknik detaylara fazla takılmadan, kendileri için ideal olan seçeneği kolayca bulmalarını hedefliyor. Bu kapsamda ürün isimlendirme stratejisinde de önemli güncellemeler yapan firmanın, yol haritasındaki yerini gelecek senelere de taşıyacak mevcut işlemcilerini de yeni isimlendirme stratejisine adapte etmesi bekleniyor. AMD'nin yeni isimlendirme stratejisiyle ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapmamış ancak firma, ATi markasını sona erdirerek bu konudaki kararlığını göstermiş, daha öncesinde de marka stratejisini VISION platformu etrafında şekillendireceğini ifade etmişti.