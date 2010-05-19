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AMD Phenom II X6 1035T, Dell'in yeni bilgisayarında göründü

9 yıl
12,8b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ayın sonuna doğru 6 çekirdelkli yeni işlemcilerinden Phenom II X6 1055T ve Phenom II X6 1090T Black Edition modellerini pazara sunan AMD, serinin en düşük modeli olan Phneom II X6 1035T modelini ise üçüncü çeyreğe ertelemişti. 2.6GHz'de çalışan işlemcinin yaz aylarında satışa sunulması beklenirken, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio XPS 7100 adını verdiği yeni masaüstü sisteminde kullanıcılara, Phenom II X6 1035T seçeneği de sundu.

Thuban kod adını taşıyan ve Soket AM3 formunda olan yeni model, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. X6 ailesinin en düşük modeli olarak, işlemci pazarının satın alınabilirliği en yüksek 6 çekirdekli modeli olacağı belirtilen yeni işlemcinin 160-170$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Turbo Core teknolojisiyle dinamik çekirdek kontrolüne olanak tanıyan işlemcinin 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelmesi ve yaz aylarında rafları süslemesi bekleniyor.


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koxp94 9 yıl
güzel sistem, teşekkürler...
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DH Misafiri 9 yıl
intel den de boyle işlemci bekliyoruz fakat ses seda yok

daha çok beklersiniz:P
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turani07 9 yıl
"intel den de boyle işlemci bekliyoruz fakat ses seda yok "

valla hocam daha çok bekleriz gibime geliyor.ben en kısa sürede amd ye geçmeye planlıyorum.
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CeFurkan 9 yıl

DH Misafiri

intel den de boyle işlemci bekliyoruz fakat ses seda yok



daha çok beklersiniz:P



ne yalan soyliyim oyle gozukuyor



ama problem degil hala taş gibi Q6600@3.5 GHZ de işlemcim var Allah a şükür
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avatar751 9 yıl
Bu fiyata bunu almak daha mantıklı hem diğer iki modelden daha güzsüz olabilir ama ısıl güc tasarımı 95w olduğu için daha az ısınacaktır ve fahif bir oc ile bile 1090t ve 1055t yakalayacaktır. ben şahsen 6 çekirdekli işlemci alacak olsam bunu beklerdim.
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CeFurkan 9 yıl
fiyat mükemmel gerçekten

yeni sistem kuracak olsam kesinlikle şaşmazdım

intel den de boyle işlemci bekliyoruz fakat ses seda yok
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ugacomtr 9 yıl
4 çekirdek 4 ghz de calissa evde oyun ve multimedya ile ugrasan birisi icin gayet yeterli olacaktır. 6 core 2.6 standartta bence yeterli olmayacaktir. 6 core kullanmak isteyen kisiler is icin ihtiyac dogrultusunda alabilirler. 6 cekirdekle render de dadundan yenmez :)
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