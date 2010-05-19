AMD Phenom II X6 1035T, Dell'in yeni bilgisayarında göründü

Geçtiğimiz ayın sonuna doğru 6 çekirdelkli yeni işlemcilerinden Phenom II X6 1055T ve Phenom II X6 1090T Black Edition modellerini pazara sunan AMD, serinin en düşük modeli olan Phneom II X6 1035T modelini ise üçüncü çeyreğe ertelemişti. 2.6GHz'de çalışan işlemcinin yaz aylarında satışa sunulması beklenirken, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio XPS 7100 adını verdiği yeni masaüstü sisteminde kullanıcılara, Phenom II X6 1035T seçeneği de sundu.

Thuban kod adını taşıyan ve Soket AM3 formunda olan yeni model, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. X6 ailesinin en düşük modeli olarak, işlemci pazarının satın alınabilirliği en yüksek 6 çekirdekli modeli olacağı belirtilen yeni işlemcinin 160-170$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara sunulması kuvvetle muhtemel görünüyor. Turbo Core teknolojisiyle dinamik çekirdek kontrolüne olanak tanıyan işlemcinin 95 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla gelmesi ve yaz aylarında rafları süslemesi bekleniyor.