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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6000 serisinin en ekonomik modeli çıktı; Radeon HD 6450

8 yıl
18,9b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı Radeon HD 6450'yi resmi olarak duyurdu. Sistem üreticilerine satışı Şubat ayında başlayan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının HTPC'ler yani çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlar için hazırlandığı belirtiliyor. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma ile desteklenen Radeon HD 6450'ye, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 370 milyon transistör içeren Caicos GPU'su güç veriyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine, 4x ROP birimine ve 8x doku ünitesine sahip olan GPU için iki farklı bellek seçeneği sunuluyor ve üreticiler 512MB GDDR5 ya da pasif soğutmalı model için 512MB GDDR3 bellek seçebiliyorlar.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise GDDR5 için 3600MHz, GDDR3 içinse 1600MHz'de çalışan Radeon HD 6450'nin güç tüketim değeri ise 27 Watt olarak açıklandı. Unified Video Decoder 3 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zaman Blu-ray 3D desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI- D-Sub ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanan ekran kartı, Fusion tabanlı işlemcilerde yer alan 80x paralel işlemcili Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 IGP'lerinin üzerine konumlandırılıyor. Radeon HD 6000 serisinin en ekonomik ekran kartı olarak dikkat çeken yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise 55$.


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DH Misafiri 8 yıl
bizim eski hd 2600 prodan iyi valla her şeyi fazlaca teknoloji nerelere geldi standartlar çok yükseldi buda bi enflasyon!!!
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6.cadde 8 yıl
bu kart sadece oem üreticiler içinse yakında casper, beko, arçelik gibi markalarda

pc özelliklerinde "1GB AMD HD 6450" gibi bir ibare görürüz
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VenomS 8 yıl
haberde kaç sp'li olduğu yazmıyor ama en azından 160sp'li olursa fena olmaz
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Ju1i@~ 8 yıl
VenomS

haberde kaç sp'li olduğu yazmıyor ama en azından 160sp'li olursa fena olmaz


ATI Unified Shader teknolojisine geçtiği Radeon 3K serisinden beri doku birimlerinde 5'er tane SP kullanıyor. Buradan hesaplanırsa bu GPU 8*5*4 toplamda 160 SP içeriyor. Daha ayrıntılı bilgi AMD'nin ürün sayfasında var. Yalnız bu kartın sadece OEMler için olduğu yazıyor. Üreticilerin işlemciyle kullanabilecekleri bellek seçenekleri de DDR3 ve GDDR5.

amd.com/...
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M@U 8 yıl
Giriş seviyesi için fena değil. Eskilerden benzetmek gerekirse 7600gt ayarında olur diye düşünüyorum. Tabi gddr5 bellekli olanı.
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