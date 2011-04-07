AMD Radeon HD 6000 serisinin en ekonomik modeli çıktı; Radeon HD 6450

AMD giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı Radeon HD 6450'yi resmi olarak duyurdu. Sistem üreticilerine satışı Şubat ayında başlayan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının HTPC'ler yani çoklu ortam odaklı mini-bilgisayarlar için hazırlandığı belirtiliyor. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen ve aktif soğutma ile desteklenen Radeon HD 6450'ye, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 370 milyon transistör içeren Caicos GPU'su güç veriyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine, 4x ROP birimine ve 8x doku ünitesine sahip olan GPU için iki farklı bellek seçeneği sunuluyor ve üreticiler 512MB GDDR5 ya da pasif soğutmalı model için 512MB GDDR3 bellek seçebiliyorlar.

Grafik işlem birimi 625MHz'de, bellekleri ise GDDR5 için 3600MHz, GDDR3 içinse 1600MHz'de çalışan Radeon HD 6450'nin güç tüketim değeri ise 27 Watt olarak açıklandı. Unified Video Decoder 3 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zaman Blu-ray 3D desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI- D-Sub ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanan ekran kartı, Fusion tabanlı işlemcilerde yer alan 80x paralel işlemcili Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 IGP'lerinin üzerine konumlandırılıyor. Radeon HD 6000 serisinin en ekonomik ekran kartı olarak dikkat çeken yeni modelin yurt dışı satış fiyatı ise 55$.