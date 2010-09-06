AMD Radeon HD 6300 serisi yeni ekran kartı gün ışığına çıktı

AMD'nin giriş seviyesi için planladığı ikinci nesil DirectX 11 kartı da görüntülendi. Radeon HD 6300 serisi altında sunulması beklenen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Caicos GPU'sunun güç verdiği düşük profilli ekran kartı, pasif soğutma ile geliyor ve HTPC'leri hedef alması bekleniyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine Kırmızı ısı dağıtıcısının konumlandırdığı ekran kartının 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olduğu ve 1GB GDDR3 bellekle donatıldığı belirtiliyor. Grafik işlem biriminin 650MHz'de çalıştığı iddia edilen ekran kartı, Unified Video Decoder 3 motoru, 3D Blu-ray ve Eyefinity+ gibi teknolojileri de beraberinde getirecek.

En iyi ihtimalle yıl sonuna doğru çıkması beklenen AMD Radeon HD 6300 serisinin muhtemel lansman etkinliği olarak Ocak ayında yapılacak CES 2010 üzerinde duruluyor.