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AMD Radeon HD 6300 serisi yeni ekran kartı gün ışığına çıktı

8 yıl
34,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Radeon HD 6300 serisi yeni ekran kartı gün ışığına çıktı
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AMD Radeon HD 6300 serisi yeni ekran kartı gün ışığına çıktı
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AMD'nin giriş seviyesi için planladığı ikinci nesil DirectX 11 kartı da görüntülendi. Radeon HD 6300 serisi altında sunulması beklenen ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Caicos GPU'sunun güç verdiği düşük profilli ekran kartı, pasif soğutma ile geliyor ve HTPC'leri hedef alması bekleniyor.

Siyah renkli baskılı devre üzerine Kırmızı ısı dağıtıcısının konumlandırdığı ekran kartının 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olduğu ve 1GB GDDR3 bellekle donatıldığı belirtiliyor. Grafik işlem biriminin 650MHz'de çalıştığı iddia edilen ekran kartı, Unified Video Decoder 3 motoru, 3D Blu-ray ve Eyefinity+ gibi teknolojileri de beraberinde getirecek.

En iyi ihtimalle yıl sonuna doğru çıkması beklenen AMD Radeon HD 6300 serisinin muhtemel lansman etkinliği olarak Ocak ayında yapılacak CES 2010 üzerinde duruluyor.


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vidoko 8 yıl
önmüzdeki günlerde amd 5000 serisinde baya düşüşe geçecek inş..
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devrimdoga 8 yıl
giriş seviyesinin performans çıtasını yükseltmiş anlaşılan..
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KANUNI61 8 yıl
ati logosu yok artık
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Source 8 yıl

KANUNI61

ati logosu yok artık


GPU'da sadece AMD yazıyor kötü oldu bu
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SEO-Uzmanı 8 yıl
64-bit veri yolu sadece HD video izlemeye yarar
3D oyun oynamayı düşünenler kesinlikle bundan uzak dursunlar.
daha fazla teknik bilgi için :
en.wikipedia.org/...
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Batuist 8 yıl
gereksiz diyen arkadaşlara bir sorum olacak.. dünya üzerinde şu an satılmakta olan milyonlarca ob ekran kartı olmayan ve sandybridge veya fusion desteklemeyen anakart mevcut.. giriş seviyesi pc oluşturmak isteyipte bu anakartlardan kullanmak isteyenler o kadar anakarta ne takacak?? ekran kartı olmayacak mı onların??
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Source 8 yıl

Batuist

gereksiz diyen arkadaşlara bir sorum olacak.. dünya üzerinde şu an satılmakta olan milyonlarca ob ekran kartı olmayan ve sandybridge veya fusion desteklemeyen anakart mevcut.. giriş seviyesi pc oluşturmak isteyipte bu anakartlardan kullanmak isteyenler o kadar anakarta ne takacak?? ekran kartı olmayacak mı onların??


Gereksiz diye birşey herkes kendi gibi zannediyor insanları kesinlikle bu kartlara ihtiyaç var
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gunescan 8 yıl
Doğru söze ne denir kardeşim. Casper ve exper gibi firmaların işine yarayacak en fazla :) Belki bir de mağazalarda kullanılır çoklu monitör için..
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El Mukteda 8 yıl

gunescan

Doğru söze ne denir kardeşim. Casper ve exper gibi firmaların işine yarayacak en fazla :) Belki bir de mağazalarda kullanılır çoklu monitör için..

Aynen. bak biraz erkan çıksaydı pro2000 1055T'li makineye 4650 yerine 6300 takardı.
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Regor 8 yıl
Casper, exper muhabetti sıktı artık.
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fx57 8 yıl
Bellek hızı muhtemelen 1600MHz ya da o civarda olacaktır.
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muvaZaa xD 8 yıl
5000 serisinin 5450 si geldi aklıma harbiden de 1 gb bellek yazık günah yaw 512 mb den fazlası gereksiz oluyor giriş seviyesinde neyse casper exper yakın zamanda kullanmaya başlar bunları 1 gb ekran kartı var diye hemi de dx 11 destekli diye
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yenerbalcı 8 yıl
onboard anakart (64 bit ekran kartlı )
üst seviye işlemci almak daha mantıklı (290 usd ye i7 930 - i7 950 - i7 870 gibi işlemciler var )

Türkiyede utanmadan 130 - 150 TL satarlar artık ( olması gereken fiyat 70 - 80 TL )

Bu ekran kartında hacanan ram e yazık ( 1GB DDDR3 )
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
64 Bit + 1GB GDDR3 ilginç.

Bellek hızı kaç ?
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