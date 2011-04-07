AMD: Radeon HD 6790'da kapalı özelliklerin açılması mümkün değil

AMD resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı Radeon HD 6790 için merak edilen önemli bir detaya açıklık getirdi. Bilindiği üzere Radeon HD 6790 modeline, Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerindeki Barts (Pro ve XT varyasyonları) GPU tasarımının kırpılmış yani bazı özellikleri (paralel işlemci ve rop sayısı gibi) kapatılmış LE uzantılı versiyonu güç veriyor. Durum böyle olunca, Radeon HD 6850 BIOS'u kullanılarak Radeon HD 6790'ın daha üst bir modele dönüştürülüp dönştürülemeyeceği merak konusu olmuştu. Bilindiği üzere bu tür durumlarda kartın piyasaya çıktığı ilk gün, üst seviye bazı kullanıcılar eğer kart buna izin veriyorsa farklı metodlar ile kartın kapalı özelliklerini açabiliyorlar. Ancak Radeon HD 6790 için böyle bir gelişme yaşanmazken bunun nedeni de açıklık kazandı zira AMD'ye göre Radeon HD 6790'da "unlocking" yani kapalı olan özelliklerin açılması ve kartın bir üst modele dönüştürülmesi mümkün değil.
Hatırlanacağı üzere ekran kartlarında "unlocking" uygulaması yeni bir AMD (o dönemde ATi) çözümü olan Radeon 9700 Pro'nun düşük versiyonlarıyla 2002 yılında popüler olmaya başlamış, Nvidia cephesinde GeForce 6000 ve 7000 serilerindeki giriş-orta segment odaklı bazı kartlarla birlikte daha fazla kullanıcı tarafından tecrübe edilmişti. Bu akımın son temsilcisi ise AMD'nin Radeon HD 6950 modeli olmuş ve BIOS güncellemesi ile kart bir üst model olan Radeon HD 6970'e dönüştürülebilmişti. Ancak Radeon HD 6790 modelinde bunun mümkün olmadığı zira 800x paralel işlem birimine sahip Barts LE GPU'sunda, orjinal tasarımdaki paralel işlemcilerin fiziksel olarak kapatıldığı için açılamayacakları belirtiliyor. Üstelik bu açıklama doğrudan AMD cephesinden, şirketin ekran kartlarından sorumlu yöneticisi Even Groenke tarafından yapıldı. Öte yandan AMD'nin, Radeon HD 6790 içn planladığı strateji de farklı. LE uzantılı GPU tasarımlarını genellikle geçici bir çözüm olarak kısa süreliğine pazara sunan firma, Barts LE tasarımına sahip Radeon HD 6790 modelini ise Nvidia'nın orta segmentteki çözümlerine karşı uzun soluklu model olarak konumlandırıyor.
Barts LE GPU'sundan güç alan AMD Radeon HD 6790, 800x paralel işlem birimi, 16x ROP, 40x doku ünitesi, 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Grafik işlemci hızı 840MHz, bellek çalışma frekansı ise 4200MHz olarak belirlenen ekran kartı, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti çözümüne kıyasla daha hızlı olmayı başarırken, hız aşırtma ile GeForce GTX 460 serisine meydan okuyabiliyor. Bu noktada AMD kartın hız aşırtma yeteneklerine dikkat çekiyor ve üst seviye modellerdeki hız aşırtma esnekliğinin Radeon HD 6790 için de söz konusu olduğunu belirterek kullanıcıların daha yüksek performans elde edebileceğine dikkat çekiyor.
AMD Radeon HD 6790 video inceleme;
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anca 192 bit karşısında şansı var
ayrıca kart bozuk barts gpularının geri dönüşümü ile hazırlanan LE gpusu, hızaşırtma konusunda da yine şans faktörü var. AMD bios mod olayını 6950 yerine bu karta koysaydı.
kart yeni olduğundan fiyatlar yüksek olma durumu var. biraz zaman sonra fiyatlar dengelendiğinde kart cf konusunda alınabilir durumda olacak, hatta yeni sürücülerle biraz daha performans çıtası yükselebilir de.
AMD de bu konuda Nvidia gibi davranmaya başlıyor.
@Father Torque
256bit GTX460 derken GTX460 SE'yi kasdettiniz sanırım. Benim gördüğüm kadarıyla genel olarak GTX460 768mb'ın gerisinde bir kart. Hatta HD5830'un bile birçok noktada gerisinde kalabiliyor.
anandtech.com/...
techpowerup.com/...
hardwarecanucks.com/...
10$ üstünde HD6850, aynı fiyata da GTX460 768mb olduğu için bu kart çok saçma bir duruma düşüyor. Bizim ülkede daha da saçma hale gelebilir. GTX550 şuan 170-180$ olarak satıldığına göre bu karttan da çok şey beklememek lazım.
Haberde dikkatimi çeken ufak noktalar da var. AMD kartın oc yönüne dikkat çekiyor denmiş. Yani 16 rop ve yüksek gpu hızına sahip olan bu kartın mu oc olanaklarını gündeme getiriyor. AMD şaka yapıyor olmalı. Kartın gpu'su 1 ghz'e yaklaştığında HD6850'ye anca yetişirken tüm kartların iyi oc olmaması da ayrı bir mesele. Diğer bir nokta ise Barts LE'nin uzun soluklu olacağının söylenmesi. Bunu da hiç zannetmiyorum ancak AMD bir sonraki seriye orta seviyeden başlamak istemeyeceği için büyük ihtimalle HD5830'dan daha uzun yaşayacaktır. Bu konuda esas merak ettiğim Nvidia'nın elinde kalan gf114 gpu'ları ile GTX460 benzeri kartlar yaptığında AMD'nin nasıl bir karşılık vereceği. Sanırım HD6800'lerde yeni fiyat indirimleri göreceğiz o zaman.
asla 350tl civarı olmaz nedeni ise 6850 zaten 325tl özel tasarımlı modelleri var
bu kart 270tlden fazla fiyata olursa alınabilirliği kalmıyor satış fiyatı ilk başta 130 dolar denilldi türkiyeye 150 dolar olsun bunun satışı 225tl-250tl arasında satılır.