AMD: Radeon HD 6790'da kapalı özelliklerin açılması mümkün değil

AMD resmi tanıtımını geçtiğimiz günlerde yaptığı Radeon HD 6790 için merak edilen önemli bir detaya açıklık getirdi. Bilindiği üzere Radeon HD 6790 modeline, Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerindeki Barts (Pro ve XT varyasyonları) GPU tasarımının kırpılmış yani bazı özellikleri (paralel işlemci ve rop sayısı gibi) kapatılmış LE uzantılı versiyonu güç veriyor. Durum böyle olunca, Radeon HD 6850 BIOS'u kullanılarak Radeon HD 6790'ın daha üst bir modele dönüştürülüp dönştürülemeyeceği merak konusu olmuştu. Bilindiği üzere bu tür durumlarda kartın piyasaya çıktığı ilk gün, üst seviye bazı kullanıcılar eğer kart buna izin veriyorsa farklı metodlar ile kartın kapalı özelliklerini açabiliyorlar. Ancak Radeon HD 6790 için böyle bir gelişme yaşanmazken bunun nedeni de açıklık kazandı zira AMD'ye göre Radeon HD 6790'da "unlocking" yani kapalı olan özelliklerin açılması ve kartın bir üst modele dönüştürülmesi mümkün değil.

Hatırlanacağı üzere ekran kartlarında "unlocking" uygulaması yeni bir AMD (o dönemde ATi) çözümü olan Radeon 9700 Pro'nun düşük versiyonlarıyla 2002 yılında popüler olmaya başlamış, Nvidia cephesinde GeForce 6000 ve 7000 serilerindeki giriş-orta segment odaklı bazı kartlarla birlikte daha fazla kullanıcı tarafından tecrübe edilmişti. Bu akımın son temsilcisi ise AMD'nin Radeon HD 6950 modeli olmuş ve BIOS güncellemesi ile kart bir üst model olan Radeon HD 6970'e dönüştürülebilmişti. Ancak Radeon HD 6790 modelinde bunun mümkün olmadığı zira 800x paralel işlem birimine sahip Barts LE GPU'sunda, orjinal tasarımdaki paralel işlemcilerin fiziksel olarak kapatıldığı için açılamayacakları belirtiliyor. Üstelik bu açıklama doğrudan AMD cephesinden, şirketin ekran kartlarından sorumlu yöneticisi Even Groenke tarafından yapıldı. Öte yandan AMD'nin, Radeon HD 6790 içn planladığı strateji de farklı. LE uzantılı GPU tasarımlarını genellikle geçici bir çözüm olarak kısa süreliğine pazara sunan firma, Barts LE tasarımına sahip Radeon HD 6790 modelini ise Nvidia'nın orta segmentteki çözümlerine karşı uzun soluklu model olarak konumlandırıyor.

Barts LE GPU'sundan güç alan AMD Radeon HD 6790, 800x paralel işlem birimi, 16x ROP, 40x doku ünitesi, 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek ile geliyor. Grafik işlemci hızı 840MHz, bellek çalışma frekansı ise 4200MHz olarak belirlenen ekran kartı, Nvidia'nın GeForce GTX 550 Ti çözümüne kıyasla daha hızlı olmayı başarırken, hız aşırtma ile GeForce GTX 460 serisine meydan okuyabiliyor. Bu noktada AMD kartın hız aşırtma yeteneklerine dikkat çekiyor ve üst seviye modellerdeki hız aşırtma esnekliğinin Radeon HD 6790 için de söz konusu olduğunu belirterek kullanıcıların daha yüksek performans elde edebileceğine dikkat çekiyor.

AMD Radeon HD 6790 video inceleme;