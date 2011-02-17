AMD Radeon HD 6870'te yeni fiyat indirimi!

Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini pazara sürmesiyle birlikte geçtiğimiz ay fiyatında indirime gidilen AMD Radeon HD 6870'te yeni bir indirim daha gündemde. AMD'nin ikinci jenerasyon DirectX 11 ailesinin ilk modeli olan Radeon HD 6870'in fiyatı, 25-30 Avro oranında bir indirim ile 160 Avro'ya kadar gerilemiş durumda.

Avrupa fiyat arama motorlarında yaptığımız araştırma sonucunda, önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor'a ait Radeon HD 6870 modelinin 160 Avro, aynı firmanın özel tasarımlı ve hız aşırtmalı olarak sunulan Radeon HD 6870 PCS+ modelinin de 177 Avro seviyesinden sunulmaya başlandığını tespit ettik. Benzer şekilde XFX firmasının fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6870 900M modeli de 170 Avro seviyesinden alınabilir durumda. Birkaç gün öncesine kadar ortalama 190 Avro seviyesinden satılan Radeon HD 6870'teki bu indirimin üretici insiyatifinde mi gerçekleştiği yoksa AMD tarafında yakında yapılacak genel bir indirimin sinyali mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

Oluşan son fiyat indirim sonrasında Radeon HD 6870, Nvidia GeForce GTX 460 ile GeForce GTX 560'ın arasına yerleşmiş durumda. Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870, 1120x paralel işlem birim, 56x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek birimine sahip olan ekran kartı, standart olarak 900MHz'de görev yapıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile sunuluyor.