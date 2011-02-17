Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6870'te yeni fiyat indirimi!

8 yıl
31,2b
1
52
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD Radeon HD 6870'te yeni fiyat indirimi!
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini pazara sürmesiyle birlikte geçtiğimiz ay fiyatında indirime gidilen AMD Radeon HD 6870'te yeni bir indirim daha gündemde. AMD'nin ikinci jenerasyon DirectX 11 ailesinin ilk modeli olan Radeon HD 6870'in fiyatı, 25-30 Avro oranında bir indirim ile 160 Avro'ya kadar gerilemiş durumda.

Avrupa fiyat arama motorlarında yaptığımız araştırma sonucunda, önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor'a ait Radeon HD 6870 modelinin 160 Avro, aynı firmanın özel tasarımlı ve hız aşırtmalı olarak sunulan Radeon HD 6870 PCS+ modelinin de 177 Avro seviyesinden sunulmaya başlandığını tespit ettik. Benzer şekilde XFX firmasının fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen Radeon HD 6870 900M modeli de 170 Avro seviyesinden alınabilir durumda. Birkaç gün öncesine kadar ortalama 190 Avro seviyesinden satılan Radeon HD 6870'teki bu indirimin üretici insiyatifinde mi gerçekleştiği yoksa AMD tarafında yakında yapılacak genel bir indirimin sinyali mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

Oluşan son fiyat indirim sonrasında Radeon HD 6870, Nvidia GeForce GTX 460 ile GeForce GTX 560'ın arasına yerleşmiş durumda. Barts XT GPU'sundan güç alan Radeon HD 6870, 1120x paralel işlem birim, 56x doku ünitesi ve 32x ROP birimiyle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek birimine sahip olan ekran kartı, standart olarak 900MHz'de görev yapıyor ve 1GB GDDR5 bellek ile sunuluyor.

AMD Radeon HD 6870'te yeni fiyat indirimi!
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tylor 8 yıl en beğenilen
şuan açık ara fiyat performans şampiyonu olduğunu düşündüğüm kart.
bir çift alıp türlü fanteziler yapılabilir, ama sakin olmak lazım coşmaya lüzum yok
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leech 8 yıl

elve

böyle tüketiciyi enayi yerine koyan grafiklere bayılıyorum. sıfır noktası 160 euro tepe noktası 210 euro :)) sanki fiyat yüzde 90 düşmüş gibi bir görüntü. hey allahım ya...


50 euroyu küçümsüyor musun ?
elveböyle tüketiciyi enayi yerine koyan grafiklere bayılıyorum. sıfır noktası 160 euro tepe noktası 210 euro :)) sanki fiyat yüzde ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muaz1984 8 yıl
Ya bu grafik yalan söylüyor. Yada bizim tr deki oemciler bizleri çok sağlam yiyorlar. Dün ızmırin en tanınmış markalarından birine gittim.Sapphire marka 1 adet 6870 almak istiyorum bana fiyat verebilirmisiniz dedim. Adam bir fiyat çıkardı sanki kart stoklara daha dün girmiş 550 tl eminmisiniz diyorum adam evet diyor. Indirim falan olmadımı diyorum yok öyle birşey diyor. (bende biliyorum tr de indirimlerin çok uzun süre sonra fiyatlara yansıdığını ). Uzun lafın kısası kazık sürekli vatandaşa doğru dönmüş ittirip duruyorlar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Malkavian 8 yıl

muaz1984

Ya bu grafik yalan söylüyor. Yada bizim tr deki oemciler bizleri çok sağlam yiyorlar. Dün ızmırin en tanınmış markalarından birine gittim.Sapphire marka 1 adet 6870 almak istiyorum bana fiyat verebilirmisiniz dedim. Adam bir fiyat çıkardı sanki kart stoklara daha dün girmiş 550 tl eminmisiniz diyorum adam evet diyor. Indirim falan olmadımı diyorum yok öyle birşey diyor. (bende biliyorum tr de indirimlerin çok uzun süre sonra fiyatlara yansıdığını ). Uzun lafın kısası kazık sürekli vatandaşa doğru dönmüş ittirip duruyorlar....


yurtdışında silikon vadisi
türkiyede cakallar vadisi

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
pcı expres 3 çıkacak ona uyumlu ekran kartı alırsınız deyiş o deyiş patladı gitti :DDD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redline_59 8 yıl
eksenbilgisayar.com/...

hala pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
i7 kısmını yanlış yazmışım... :) i5 olacak. ve sandy bridge almak istemiyorum bile bile bozuk anakartları kim alsın :) bu fiyat içinde kasa, dvd ve harddisk de var. sadece monitör yok. onu ileriki zamanda düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elve 8 yıl
neyse anlaşılmıyor galiba ne demek istedigim. şimdi son indirimde 30 euro kadar bir düşüş olmuş. fakat öyle bir çubuk inmiş ki x eksenine dogru sanki yüzde 80-90 lık bir düşüş olmuş. sonuçta inmeden önceki son fiyat 190 euro civarı. inince olan fiyat 160 euro. 30 euro yaklasık yüzde 16 lık bir indirim yapıyor ama sıfır noktası 160 alındıgı için sanki yarıdan fazla indirim olmuş gibi. akıl var mantık var. grafige ilk baktıgınızda haliyle x ekseni sizde 0 mış gibi bir izlenim uyandırır. bana felan öyle gelmiş degil yani. düpe düz yanıltıcı bir grafik. fps kıyaslama şiltlerindede böyle yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Malkavian 8 yıl
x ekseninin sıfırda olabileceğini düşünmek

ortaokulda grafik okumayı ögrenmek


neyse bu konuya niye bu kadar takıldıysak..

doğrusu ben 6870den ziyade gigabyte yada hawk talon 460larla ilgileniyorum.. onların fiyatına bir yansıması olması gerekiyor bu indirimin zira 6870in gtx460dan daha düşük fiyatlı olması mantıksız olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neverdom 8 yıl


elve

neyse anlaşılmıyor galiba ne demek istedigim. şimdi son indirimde 30 euro kadar bir düşüş olmuş. fakat öyle bir çubuk inmiş ki x eksenine dogru sanki yüzde 80-90 lık bir düşüş olmuş. sonuçta inmeden önceki son fiyat 190 euro civarı. inince olan fiyat 160 euro. 30 euro yaklasık yüzde 16 lık bir indirim yapıyor ama sıfır noktası 160 alındıgı için sanki yarıdan fazla indirim olmuş gibi. akıl var mantık var. grafige ilk baktıgınızda haliyle x ekseni sizde 0 mış gibi bir izlenim uyandırır. bana felan öyle gelmiş degil yani. düpe düz yanıltıcı bir grafik. fps kıyaslama şiltlerindede böyle yapıyorlar.



hocam ben senin demek istediğini anladım boşver sen diğerlerini, haklısın grafiklerde kimisi aralıkları eşek kadar alıyor fark büyük gözüksün diye, kimisi derecelendirmeyi 10-20-30 diye yapması gerekirken 1-2-3 yapıyorlar, özellikle bunu rakip firmaya şu kadar fark attık derken yapıyorlar. oysa aradaki fark çok az vs vs.. böyle daha bir kaç tane yolu var bu grafik de onlara çok benzemiş ancak bunu yapan sitenin bu grafikten bir çıkarı var mı emin değilim, yanıltıcı olmasının getirdiği bir yarar olmayabilir, bunu amd yapsaydı haklısınız da, sadece fiyat gösteren bir site (gerçekten öyle mi bilmiyorum aslı nedir) yapınca çok da yanlış gelmiyor.

burda millet 50 euro'yu küçümsüyor musun muhabbetine dalmış, şaşılacak yer dh forumu...ağzından 50 euro'yu küçümseyecek laf çıkmadığı halde saplantılı bir şekilde eleştirebiliyorsun...dikkatli olmakta fayda var :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 8 yıl

elve

neyse anlaşılmıyor galiba ne demek istedigim. şimdi son indirimde 30 euro kadar bir düşüş olmuş. fakat öyle bir çubuk inmiş ki x eksenine dogru sanki yüzde 80-90 lık bir düşüş olmuş. sonuçta inmeden önceki son fiyat 190 euro civarı. inince olan fiyat 160 euro. 30 euro yaklasık yüzde 16 lık bir indirim yapıyor ama sıfır noktası 160 alındıgı için sanki yarıdan fazla indirim olmuş gibi. akıl var mantık var. grafige ilk baktıgınızda haliyle x ekseni sizde 0 mış gibi bir izlenim uyandırır. bana felan öyle gelmiş degil yani. düpe düz yanıltıcı bir grafik. fps kıyaslama şiltlerindede böyle yapıyorlar.


Dostum her firmadan o kadar çok bu tarz grafikler gördü ki bu forum, artık bu tarz grafikler bende dahil çoğu kişi için daha anlamlı. Yani tabloya bakıldığı gibi anlıyor çoğu kişi. Her seferinde de senin gibi biri çıkıyor bundan bahsediyor (bende bir aralar bahsetmiştim :) ve forumdakilere artık gına geldi her seferinde bu basit detayın bahsedilmesinden.

Tepkilerin sebebi biraz da bu yüzden. Ayrıca bu tarz grafiklerin çoğu zaman avantajlarıda oluyor. Örneğin frekansları 137, 141, 143, 148 ve 149 olan bir birim için 0 dan başlatılan grafik gerekli ayrıntıyı vermez. örneğin 120 nin 0 kabul edilip değerlerin 17 , 21, 23, 28 ve 29 olarak görünmesi daha ayırt edici ve anlamlıdır.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Malkavian 8 yıl
kimse kusura bakmasın ama o grafiğe bakıp yanılacak bir insan oksijen israfı demektir..
ayrıca bu indirim bizim ülkeye ne zaman nasıl yansır, merak konusu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elve 8 yıl
olay 50 euro degil olay yanıltıcı grafik. isterse 100 euro indirsin yanıltıcı grafik verdikten sonra hiç bir anlamı yok benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrahrasa 8 yıl

elve

olay 50 euro degil olay yanıltıcı grafik. isterse 100 euro indirsin yanıltıcı grafik verdikten sonra hiç bir anlamı yok benim için.


Grafikte taban değer 160, bunda bir gariplik yok ki, neticede bu haber için önem taşıyan şey kullanıcının cebinden çıkacak olan paradır, bu kartı istenilen fiyata almak için elimizde grafikle gitmemiz de gerekmiyor, selamlar. ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlu Dal 8 yıl
ben bunu 474 liraya almıştım 9 taksit ile sağlam kart ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
intel işlemci ve AMD ekran kartı uyumluğu nasıl olur? yeni sistem topluyorum ve intel-nvidia mı yoksa amd-amd mi kombinasyonu yapsam ? şuan amd-ati kullanıyorum ve sistemim yaşlandı. intel kullanmak istiyorum birazda.
1)
intel i7 760 1156
asus p7p55d-e lx
leadtek gtx460 o.c 1gb
kingston 2*2gb ddr3 1600 cl9 ram
2)
amd 965be 3.4
asus m4a89gtd
sapphire hd6850 toxic
iki sistemin de fiyatı 1740 civarı
hangisini önerirsiniz??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
yeni f/p geliyor sanırım 560 ti'ye mi alındı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hür-Khan 8 yıl

DH Misafiri

intel işlemci ve AMD ekran kartı uyumluğu nasıl olur? yeni sistem topluyorum ve intel-nvidia mı yoksa amd-amd mi kombinasyonu yapsam ? şuan amd-ati kullanıyorum ve sistemim yaşlandı. intel kullanmak istiyorum birazda.
1)
intel i7 760 1156
asus p7p55d-e lx
leadtek gtx460 o.c 1gb
kingston 2*2gb ddr3 1600 cl9 ram

2)
amd 965be 3.4
asus m4a89gtd
sapphire hd6850 toxic

iki sistemin de fiyatı 1740 civarı
hangisini önerirsiniz??


Sorduğun sorunun cevabı aslında sorunun içinde. "intel kullanmak istiyorum birazda" zaten sen İntel i seçmişsin. Ama f/p olarak bakacaksan i7 ye ne gerek var o kadar para vermeye??? Bu arada bende 2 ay kadar önce 965 li sistem yaptım ama 1250 TL gibi bir rakam verdim... Orada bir hata olmalı. 1740 içindeki detaylar neler? (AMD için)

TABİKİ CEVAP 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonalp 8 yıl

DH Misafiri

intel işlemci ve AMD ekran kartı uyumluğu nasıl olur? yeni sistem topluyorum ve intel-nvidia mı yoksa amd-amd mi kombinasyonu yapsam ? şuan amd-ati kullanıyorum ve sistemim yaşlandı. intel kullanmak istiyorum birazda.
1)
intel i7 760 1156
asus p7p55d-e lx
leadtek gtx460 o.c 1gb
kingston 2*2gb ddr3 1600 cl9 ram

2)
amd 965be 3.4
asus m4a89gtd
sapphire hd6850 toxic

iki sistemin de fiyatı 1740 civarı
hangisini önerirsiniz??


hiçbirini

i7 2600K veya i5 2500K
MSI P67A-C45
AMD HD6850
G.SKILL Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM DDR3-1600MHz

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
240dolardan başlıyor teknofiyatta 460kağıt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edim_sevin 8 yıl
90 liraya da RAM alırız :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl
160 Euro fiyat mükemmel de Tr için ne zaman nerede?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
2 etiket daha indirim radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -5- 8 yıl Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları 8 yıl Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim